'Google test scheiden notificaties en toggles in Android 11'

Google lijkt bezig te zijn met een test in de Developer Preview van Android 11, waarin het de notificaties en toggles scheidt in aparte vensters. Een veeg omlaag vanaf de linkerkant van de notificatiebalk toont meldingen, vanaf rechts komen de toggles tevoorschijn.

Het is een instelling die standaard niet te activeren is, maar een verborgen instelling die handmatig te activeren is, schrijft XDA-Developers. De site vermeldt niet hoe het mogelijk is om de instelling te activeren. Als de functie is geactiveerd, verschijnt er op de notificatiebalk een verticaal streepje naast het midden om aan te geven vanaf waar de toggles te activeren zijn.

Standaard werkt de notificatiebalk in Android 11 ongeveer hetzelfde als in voorgaande Android-versies; als gebruikers de balk omlaag trekken, verschijnt bovenaan een rij met een beperkt aantal toggles en daaronder meldingen. Gebruikers kunnen alle toggles zien door nog een keer omlaag te vegen. Het is ook mogelijk om alle toggles meteen te tonen door met twee vingers omlaag te vegen over de notificatiebalk of door te dubbeltikken op de balk en daarna omlaag te vegen.

De scheiding van meldingen en toggles zat rond 2012 al eens in Android en veel custom roms hebben dat nog jarenlang gehad. Ook concurrent iOS van Apple scheidt al jaren meldingen en toggles; ook in iOS moeten gebruikers vanaf de rechterkant van de balk bovenaan omlaag vegen om toggles te zien, terwijl meldingen tevoorschijn komen met een veeg omlaag vanaf de linkerkant.

De interface kent nog diverse grafische bugs, zoals een verkeerde uitlijning van items. Het is onbekend of de interface-wijziging in de definitieve versie van Android 11 terecht zal komen.

Er zitten meer verborgen instellingen voor notificaties in Android 11. Android Police meldt dat het log voor notificaties opnieuw is ontworpen en er een manier is om recent weggeveegde notificaties nog eens terug te lezen. Google bracht de eerste Developer Preview van Android 11 woensdagavond Nederlandse tijd uit. Tweakers publiceert vrijdag rond het middaguur een bespreking van de Developer Preview van Android 11.