Google brengt eerste testversie Android 11 uit

Google heeft de eerste testversie van Android 11 voor ontwikkelaars uitgebracht. Apps kunnen met Android 11, als gebruikers dat willen, onder meer gesprekken zonder nieuwe meldingen vastzetten in de notificatiebalk.

Google maakt daarvoor een apart 'gesprekken'-gedeelte in de notificatiebalk, zo zegt het bedrijf in de aankondiging. Chatapps kunnen bovendien gesprekken in 'bubbles' laten zien. Daarnaast wordt het mogelijk om bij antwoorden op chatgesprekken in de notificatiebalk afbeeldingen in te voegen. Op gebied van privacy kunnen gebruikers een app eenmalig toegang geven tot bijvoorbeeld de locatie. Dat is onder Android 10 niet mogelijk. Daarnaast gaat Google apps standaard verbieden om de locatie op de achtergrond bij te houden.

Ook voegt Android 11 optimalisaties toe voor schermen gaten voor de camera en 'watervalschermen', waarbij apps rekening moeten houden met meer dan gemiddelde randen aan de gebogen zijkanten van het display die niet beschikbaar zijn om elementen neer te zetten. Ook zitten er verbeteringen in voor 5g-telefoons.

De versie-upgrade van Android wordt steeds minder belangrijk, nu met Project Mainline Google veel onderdelen van Android kan updaten. In Android 11 vallen 12 nieuwe onderdelen onder Mainline, waaronder privacy-instellingen.

Android 11 komt uit voor alle Pixel-telefoons vanaf de Pixel 2. Vorige jaren bleek een testversie in een later stadium ook op telefoons van andere fabrikanten te flashen, maar daar heeft Google vooralsnog niets over gezegd. Het is nog onbekend wanneer Android 11 moet uitkomen. Vorige Android-versies kwamen aan het einde van de zomer uit in een stabiele versie. De release van de 'developer preview' is iets eerder dan vorige jaren, toen die in maart uitkwam.