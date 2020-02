Apple probeert publicatie Duits boek over App Store van oud-manager te verbieden

Apple probeert om de publicatie van een boek van een oud-manager over de App Store tegen te gaan. Volgens het bedrijf heeft de oud-manager bedrijfsgeheimen in het boek gezet. De auteur spreekt dat tegen.

Het is onbekend welke bedrijfsgeheimen volgens Apple in het boek zouden staan, schrijft Die Zeit. De auteur werkte tien jaar als hoofd van de App Store in Duitsland en Oostenrijk en wil met het boek naar eigen zeggen ontwikkelaars handvatten geven bij de ontwikkeling voor iOS.

De auteur, Tom Sadowski, heeft advocaten van Apple het boek met de titel App Store Confidential twee weken geleden laten lezen, waarna vorige week een verordening van Apple op de mat viel met de eis om het boek niet uit te brengen. Als beide partijen niet tot een schikking komen, ligt het voor de hand dat het zal komen tot een rechtszaak. Volgens de site EN24 staan er geen echte bedrijfsgeheimen in het boek, maar alleen voor de hand liggende of openbare informatie.