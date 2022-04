Apple klaagt ex-medewerker aan voor doorspelen bedrijfsgeheimen naar de media

Apple heeft een voormalig medewerker aangeklaagd voor het laten uitlekken van informatie over nog niet uitgebrachte producten en functies van Apple aan een mediacontact. In ruil zou de ex-werknemer positieve aandacht voor zijn start-up krijgen, luidt de claim.

Apple heeft de zaak tegen zijn voormalig Advanced Materials Lead and Product Design Architect aanhangig gemaakt bij de rechtbank in San Jose. Het bedrijf claimt dat de man eind 2018 nauw samenwerkte met een bron bij de media en dat ze gecoördineerd bedrijfsgeheimen stalen en publiceerden. Het zou gaan om details over nog niet uitgebrachte hardware, toekomstige aankondigingen en komende functies van Apple-producten.

De samenwerking met de reporter bleef volgens de claims in stand en verstevigde zelfs nadat de man bij Apple vertrok, in november 2019. Op zijn laatste dag zou hij een grote hoeveelheid geheime documenten van Apples bedrijfsnetwerk op zijn persoonlijke computer hebben gezet. Deze informatie zou hem ook geholpen hebben bij het werk voor zijn start-up. Apple claimt dat het wegnemen van de bedrijfsgeheimen het moraal van de teams die werken aan de producten heeft ondermijnd en concurrenten heeft bevoordeeld.

Volgens Apple Insider gaat het om Arris, een onderzoeksbedrijf op het gebied van materialen, tevens een leverancier van Apple. Apple beweert dat de ex-medewerker tegen een derde vertelde dat de journalist toegezegd had om een artikel te publiceren over zijn start-up, in ruil voor informatie over Apple. Dat artikel zou moeten gaan over een 'design-veteraan die twaalf jaar bij Apple werkte en die vertrekt voor een amazing startup'. De informatie die hij in ruil aanbood ging over een product dat Apple in de aanklacht 'Project X' noemt. Niet bekend is om welk medium het gaat dat samengewerkt zou hebben met de werknemer, maar Apple Insider denkt dat Project X de augmentedrealitybril van Apple of de AirPods Max betreft.