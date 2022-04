Autoriteit Persoonsgegevens kan stroom aan privacyklachten niet aan

De Autoriteit Persoonsgegevens kan het aantal privacyklachten van Nederlanders bij lange na niet verwerken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de toezichthouder. Begin dit jaar lagen nog bijna tienduizend klachten van vorig jaar te wachten op afhandeling.

In 2020 kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens 25.590 privacyklachten binnen. Een vijfde daarvan nam de AP niet in behandeling omdat deze klachten 'niet passen in de prioriteitenlijst'. De privacywaakhond is wettelijk verplicht om klachten te behandelen maar heeft die prioriteitenlijst noodgedwongen opgesteld omdat de organisatie niet de capaciteiten heeft alle meldingen in behandeling te nemen. Ondanks de prioritering lagen begin dit jaar alsnog 9800 klachten van vorig jaar op de plank.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen beklaagt zich tegenover Trouw over de capaciteitsproblemen en schrijft deze toe aan gebrek aan geld. "Het ministerie stelt ons met het huidige budget niet in staat om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Dat terwijl het hier gaat om mogelijke slachtoffers van wie de grondrechten worden geschonden."

De Autoriteit Persoonsgegevens noemt het aantal van meer dan 25.000 klachten 'zorgelijk veel'. Toch zijn het er minder dan in 2019, toen er 27.850 klachten binnenkwamen. De autoriteit klaagt al langer over capaciteitsgebrek om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert de jaarcijfers vrijdag.