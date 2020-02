AP kreeg 27.800 privacyklachten in 2019 en slaakt noodkreet over onderbezetting

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving vorig jaar 27.800 klachten vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is een stijging van bijna 80 procent ten opzichte van 2018. Volgens de toezichthouder is de capaciteit nog altijd onvoldoende om klachten snel af te kunnen handelen.

De sterke stijging van het aantal klachten komt volgens de AP door de invoering van de AVG in mei 2018. Vorig jaar zijn er in totaal 20.700 klachten afgehandeld, meldt de toezichthouder. Dat betreft klachten die in 2018 en 2019 zijn ingediend. Vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 138 onderzoeken opgestart naar aanleiding van de klachten. In 25 gevallen was er sprake van een overtreding, waarbij er een boete of andere sanctie is opgelegd. Verreweg de meeste klachten zijn afgehandeld op een andere manier, zoals het bemiddelen tussen de klager en de desbetreffende organisatie, of het sturen van een brief waarin de privacyregels worden uitgelegd.

De AP zegt dat het in de toekomst graag vaker een onderzoek start naar aanleiding van een klacht, maar volgens de toezichthouder kan dat alleen 'wanneer ze daar voldoende capaciteit voor heeft'. Volgens voorzitter Aleid Wolfsen is er snel meer geld nodig om de capaciteit uit te breiden, zo zegt hij tegen RTL Z: "Feitelijk zeg je: we beschermen je privacy goed via wetgeving. Maar als de toezichthouder niet over voldoende middelen beschikt, maak je het een niet bestaand recht. Want we kunnen niet voldoende handhaven." Door een gebrek aan capaciteit moet de waakhond nu keuzes maken en voorrang geven een grove schendingen, iets dat Wolfsen als 'pijnlijk' betitelt, omdat het kan betekenen dat er schendingen worden gemist.

Vorig jaar kreeg de toezichthouder 3,4 miljoen euro extra van de regering, waarmee het budget van 15,1 miljoen naar 18,5 miljoen euro steeg. Die verhoging geldt ook voor 2020 en de jaren erna, maar volgens Wolfsen is dat nog altijd niet genoeg: "De werkdruk loopt harder op dan de capaciteit." De bezetting van de AP was in juni 2017 72fte, wat in mei 2018 opliep naar 122 medewerkers. Momenteel zijn dat er 180, maar volgens eigen onderzoek van de AP zou het toezichtwerk pas goed kunnen worden uitgevoerd met tussen de 350 en 400 fte, en met de inmiddels gestegen werkdruk zou dat aantal wellicht nog verder kunnen stijgen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt momenteel hoeveel mensen er nodig zijn en hoe groot de werkdruk is; in mei worden de uitkomsten verwacht.

Volgens de autoriteit zijn er vorig jaar relatief meer klachten afgehandeld dan in 2018. Het ging om 67 procent van de klachten in 2019, terwijl dat in 2018 op 56 procent ging. Die stijging schrijft de AP toe aan getroffen maatregelen om de wachttijden voor burgers die een klacht indienen, te beperken. "‘Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden", zegt Wolfsen. "Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders. Mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen."

De meeste klachten die de Autoriteit Persoonsgegevens ontving gaan over het schenden van een privacyrecht; daarvan is in 29 procent van de gevallen sprake. Het gaat dan bijvoorbeeld over het recht op inzage en het recht op verwijdering. Daarnaast ging 15 procent van de klachten over ongevraagde reclame en organisaties die ongewenst persoonsgegevens doorgeven aan derden, zodat de personen ineens gebeld worden door onbekende bedrijven.