Privacybrowser overgenomen door advertentiebedrijf dat in Startpage investeerde

Waterfox, een opensource privacywebbrowser, lijkt te zijn overgenomen door System1, een advertentiebedrijf uit de VS. Eerder nam een divisie van dat bedrijf de privacyvriendelijke zoekmachine Startpage over. Volgens de maker van Waterfox wordt er geen informatie gedeeld.

De overname werd opgemerkt door enkele Reddit-gebruikers, die in een registratie van de UK Companies House zagen dat de directeur van System1 op 13 december 2019 werd aangewezen als nieuwe director van Waterfox. Tegelijkertijd stapte Alex Kontos op als director.

Reddit-gebruikers geven aan dat er niets over de overname is gemeld door System1 en Waterfox. Wel vonden de gebruikers een vacature van System1 voor een browserontwikkelaar uit oktober 2019. Uit deze vacature blijkt dat het bedrijf op zoek was naar een ontwikkelaar voor het werken aan een opensource webbrowser.

Alex Kantos laat op zijn beurt weten dat hij een blogpost in de planning had staan voor vrijdag, en dat hij 'nog niets heeft laten weten omdat er niets gaat veranderen', waardoor hij liever de tijd wilde nemen om een meer uitgebreide uitleg over de overname te schrijven.

Daarnaast schrijft hij dat er geen informatie met System1 wordt gedeeld, omdat er niets valt te delen. Hij stelt hierbij dat System1 alleen betrokken is als 'search syndication partner', waarmee hij bedoelt dat het bedrijf functioneert als tussenpersoon met Bing, de huidige standaard zoekmachine van Waterfox. Dit was volgens Kantos niet mogelijk zonder System1 omdat Microsoft geen zaken doet met kleine bedrijven. "Het is je misschien opgevallen dat Waterfox heeft samengewerkt met Bing, Ecosia en Startpage. Dat is de hoedanigheid waarmee System1 betrokken is."

Volgens Kantos zal er dan ook niets zal veranderen. Hij roept gebruikers hierbij op om de broncode in de gaten te houden, aangezien Waterfox opensource is. Daarnaast geeft hij aan dat hij nog steeds volledig betrokken is bij het project, hoewel hij dus niet langer als director werkt.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat System1 een investering in de privacyvriendelijke zoekmachine Startpage had gedaan via zijn divisie de Privacy One Group. Op die gang van zaken kwam kritiek omdat Startpage noch System1 zeiden hoe groot de investering was en welk deel van de zoekmachine in handen kwam van het advertentiebedrijf. De invloedrijke website PrivacyTools.io verwijderde daarop Startpage van de lijst met aanbevolen zoekmachines