Privacytools.io verandert naam wegens afwezigheid oprichter - update

De website privacytools.io gaat stoppen onder de huidige naam en gaat verder als PrivacyGuides. Beheerders van het project voor informatie over privacytools melden dat de originele oprichter de site niet meer ondersteunt.

Wie privacytools.io bezoekt, krijgt voortaan een redirect naar PrivacyGuides.org. Het team achter de site meldt op Reddit gemigreerd te zijn, omdat de bezitter van de originele domeinnaam van privacytools.io er al een jaar niet meer bij betrokken is en onduidelijk is of en zo ja wanneer deze weer samen zou werken. Die oprichter is een persoon met de alias 'Burung Hantu', die privacytools.io in 2015 startte. Volgens de huidige projectleden lukte het al maanden niet om contact met Hantu te krijgen en reageerde hij niet op de sporadische momenten waarop hij wel kort in communicatiekanalen van het project verscheen.

Volgens het team zou het voortbestaan in het geding komen zonder migratie; wachten tot de domeinnaam verlopen is, zou het risico opleveren dat de teamleden de domeinnaam definitief kwijtraken. Omdat de betrokkenen wel het beheer over de webserver hebben, is besloten onder een nieuwe naam verder te gaan.

De broncode van PrivacyGuides is op GitHub gezet, die van privacytools.io staat daar nu gearchiveerd. PrivacyGuides is een website waar gebruikers informatie kunnen vinden over privacywaarborgen van software, diensten en aanbieders. Doel is om gebruikers die online hun privacy willen beschermen tot een geïnformeerde keuze te laten komen. Het team achter de site controleert de tools regelmatig. Zo verdween Startpage vorig jaar van de lijst van aanbevolen zoekmachines wegens onduidelijkheid rond een overname.

Update, 20.00: Tweaker Blacklight447, betrokken bij PrivacyGuides, licht de stap tegen Tweakers toe.

Wat is er precies aan de hand met betrekking tot de originele oprichter?

"Burung heeft het project jaren geleden opgezet als hobbyproject waarbij iedereen suggesties kon doen. Het project groeide snel in populariteit en groeide snel uit naar een grotere organisatie met een eigen team vanuit vrijwilligers. Hoewel het team groter werd, de donaties groeiden en de site steeds profesionelere hulp aanbood, was Burung steeds vaker en langer weg."

"Het is vaker gebeurd dat het domein bijna verliep, tot grote frustraties onder het team. We hebben hem vaker verzocht om ons in ieder geval toegang te geven naar het domein, maar telkens weigerde hij. Burung was bang de controle over zijn project kwijt te raken, terwijl hij de laatste twee jaar eigenlijk niks meer aan development heeft gedaan. Nu hebben wij Burung al maanden niet meer kunnen contacteren waardoor wij in een grotere onzekerheid komen."



"Door de populariteit en reputatie van het project, vertrouwen op dit moment tienduizenden mensen per maand bijna blind op onze adviezen, en een situatie waar ons domein zal worden gekaapt zal mensen in gevaar kunnen brengen. Dit hier was de voornaamste reden voor ons om te besluiten om over te gaan naar een nieuwe domeinnaam om ons werk voort te kunnen zetten."

Welke veranderingen moeten gebruikers verder rekening mee houden?



"Wat veranderingen betreft zullen gebruikers er rekening mee moeten houden dat services van privacytools.io op korte termijn een voor een worden uitgeschakeld, en dat zij zullen moeten migreren naar andere services totdat wij de nieuwe PrivacyGuides-services online hebben. Wat betreft de site blijft het business as usual."

Wat zijn de verdere plannen met PrivacyGuides voor de toekomst?



"In de toekomst willen wij het donatiegeld gaan gebruiken om de site verder te professionaliseren. Wij willen voor iedere sectie een duidelijke uitgeschreven criterium plaatsen waar mensen alle technische en niet technische vereisten kunnen lezen. Verder willen wij naar opties kijken om vrijwilligers parttime te gaan betalen voor het werk wat ze doen."