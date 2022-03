Ubisoft kondigt tv-serie gebaseerd op Driver-games aan

Ubisoft kondigt dinsdag een serie aan gebaseerd op de Driver-games. Het gaat om een live-action-serie die exclusief op Binge.com getoond zal worden. Ubisoft is voor de serie een samenwerking aan gegaan met het streaming-platform.

Ubisoft schrijft op haar website dat de serie over een coureur gaat, die undercoveragent wordt. De protagonist heeft in de serie als missie om een criminele-organisatie te ontmantelen. Verder maakt de game-uitgever nog weinig bekend over de serie.

De samenwerking met Binge.com gaat niet alleen over de exclusieve streamdeal, er zullen ook producers van Binge betrokken zijn: Allan Ungar en Vincent Talenti. Vanuit Ubisoft werken Jason Altman, Danielle Kreinik, en Genevieve Jones aan de serie. Het is nog niet bekend welke acteurs in de films gaan spelen.

De racegameserie stamt uit 1999, toen het eerste deel verscheen voor de PlayStation. Het laatste deel dat voor pc en consoles verscheen was Driver: San Francisco in 2011.