Splitgate-ontwikkelaar haalt 100 miljoen dollar aan investeringen op

Ontwikkelaar 1047 Games heeft 100 miljoen dollar aan investeringen opgehaald. Het geld werd opgehaald in een derde investeringsronde door de ontwikkelaar. De teller staat nu in totaal op 120 miljoen dollar.

De Portal-achtige shooter is erg populair sinds de game eerder deze zomer in bèta ging. De populariteit heeft ook de aandacht van investeerders getrokken, want op Twitter meldt 1047 Games opnieuw veel geld bij investeerders te hebben opgehaald.

Met het geld hoopt de ontwikkelaar sneller updates uit te kunnen brengen en meer spelers te kunnen toelaten. Ook schrijven ze dat de game nu naar meer platformen kan komen, al wordt nog niet gemeld welke extra platformen dit zijn.

Eerder moest de ontwikkelaar de bèta verlengen, omdat de servers de toestroom van nieuwe spelers niet aankonden. De game werd in de eerste maand na de release van de bèta 10 miljoen keer gedownload. Het was de bedoeling dat de game in juli een volledige release zou krijgen, maar dit is nu uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Splitgate is een online arenashooter, waarbij wordt gewerkt met portals. Via deze portals kunnen spelers zich niet alleen naar andere delen van het speelveld bewegen, maar ook op andere spelers schieten. De spelelementen doen sterk denken aan de populaire Portal-serie, waarin spelers door middel van portals puzzels op moeten lossen.