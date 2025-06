Splitgate 2-maker ontslaat kort na release 'kleine groep' werknemers

De ontwikkelaar van de Splitgate-shooters, 1047 Games, ontslaat een 'kleine groep' werknemers. Daarnaast nemen de oprichters van de studio, Ian Proulx en Nick Bagamian, naar eigen zeggen geen salaris in ontvangst tot 'de volgende fase van het project' is afgerond.

Het bedrijf schrijft op LinkedIn dat de financiële middelen van de studio anders toegepast worden om Splitgate 2 door te ontwikkelen. Het is niet duidelijk hoeveel werknemers er precies ontslagen worden. Naar schatting werken er tussen de 150 en 200 mensen bij het Amerikaanse bedrijf. De free-to-playshooter kwam op het moment van schrijven exact een maand geleden op de markt en kwam sindsdien meermaals negatief in het nieuws vanwege acties van de ontwikkelaar. Het is niet duidelijk of die incidenten hebben bijgedragen aan het ontslag van de werknemers.

De shooter met Portal-achtige elementen kreeg in eerste instantie relatief positieve gebruikersrecensies via Steam. De ontwikkelaar kreeg echter onlangs veel kritiek na een omstreden optreden van 1047 Games-medeoprichter Ian Proulx. Tijdens Summer Game Fest uitte hij namelijk veel directe kritiek op concurrerende shooters en droeg hij een pet met de leus 'Make FPS Great Again', een ogenschijnlijke verwijzing naar de campagneslogan van Donald Trump. Ook kreeg de ontwikkelaar kritiek vanwege een pakket met cosmetische items ter waarde van 145 dollar en het uitbrengen van een battleroyalemodus die nog niet af was. Dit is het project waar de ontwikkelaar in het statement naar verwijst.