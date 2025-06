Gerucht: AMD UDNA-architectuur verdubbelt prestaties raytracing op consoles

De aankomende AMD UDNA-gpu-architectuur maakt mogelijk een grote sprong wat AI- en raytracingprestaties betreft. Naar verluidt krijgen de volgende PlayStation en Xbox een AMD-gpu op basis van de UDNA-architectuur. Er is vooralsnog geen officiële informatie hierover bekend.

De informatie komt van de doorgaans goed geïnformeerde AMD-leaker Kepler_L2, die op NeoGAF speculeert dat de gpu's op basis van UDNA tot twee keer zo goed presteren wat betreft raytracing en AI-toepassingen zoals upscaling en framegeneration. De bron denkt daarnaast dat de compute-units en rasterization op basis van UDNA zo'n twintig procent beter presteren. Rasterization is het proces waarbij 3d-omgevingen omgezet worden naar een 2d-beeld.

Tot dusver heeft AMD geen details bekendgemaakt over zijn UDNA-architectuur. In het najaar van 2024 kondigde de fabrikant UDNA aan, oftewel de samenvoeging van RDNA- en CDNA-architecturen voor respectievelijk gaming- en datacenter-gpu's. Het bedrijf volgt daarmee dezelfde weg als Nvidia's CUDA-ecosysteem. Vooralsnog is niet duidelijk wanneer AMD de overstap naar UDNA wil maken.

Volgens Kepler_L2 gebeurt dat bij de volgende generatie consoles. Xbox kondigde onlangs een partnerschap met AMD aan en gaat voor de volgende Xbox-consoles een AMD-processor gebruiken. Ook Sony werkt naar verluidt aan een PlayStation 6 met AMD-hardware.