AMD noemt onaangekondigde Ryzen 5 9600X3D met zes Zen 5-cores op driverpagina

AMD lijkt het bestaan van de Ryzen 5 9600X3D te bevestigen. De fabrikant heeft de cpu genoemd op een driverondersteuningspagina. De budget-3D V-Cache-processor moet de 7600X3D opvolgen en is gebaseerd op dezelfde Zen 5-architectuur als de Ryzen 7 9800X3D, maar met minder cores.

Op AMD's driverondersteuningspagina van de zakelijke Radeon AI PRO R9700-videokaart wordt de onaangekondigde Ryzen 9600X3D genoemd, ontdekte X-gebruiker MelodicWarrior. Het lijkt erop dat dit de goedkoopste 3D V-Cache-processor moet worden die is gebaseerd op de Zen 5-architectuur. De Ryzen 7 9800X3D is momenteel de goedkoopste en kostte bij release 539 euro.

Vermoedelijk krijgt de 9600X3D zes cores en twaalf threads, net als de 9600X van vorig jaar. Dat zijn twee cores en vier threads minder dan de 9800X3D. Beide cpu's hebben naar verluidt een enkele ccd met 64MB aan 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB L3-cache. De L2-cache is waarschijnlijk wel kleiner dan die van de 9800X3D: 6MB in plaats van 8MB. De tdp en kloksnelheid liggen vermoedelijk in lijn met de 9600X-cpu. Die heeft een tdp van 65W en een boostclock van 5,4GHz. AMD heeft het bestaan van de Ryzen 5 9600X3D nog niet officieel bevestigd. Er is dus ook nog geen releasedatum bekend.