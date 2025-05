AMD brengt Ryzen 7 9800X3D uit voor 539 euro

AMD brengt de Ryzen 7 9800X3D in de Benelux uit voor een adviesprijs van 539 euro. De processor is gebaseerd op Zen 5-architectuur en beschikt over acht cores en zestien threads. De 9800X3D heeft net als de andere cpu's uit de X3D-familie 3D V-Cache.

De AMD Ryzen 7 9800X3D heeft in totaal 104MB aan cache, waarvan 96MB L3-cache. In tegenstelling tot voorgaande modellen is de cache nu onder in plaats van boven de cpu-cores geplaatst. Omdat de cpu-cores daarom fysiek dichter bij de heatspreader zitten, kan de processor efficiënter gekoeld worden. Verschillende webshops die in Nederland en België actief zijn, laten aan Tweakers weten dat zij geen problemen met verkrijgbaarheid verwachten: er zouden ruime voorraden zijn.

Tweakers publiceerde onlangs een review van de 9800X3D en concludeerde dat het 'de snelste gamingprocessor die we ooit hebben getest' is.