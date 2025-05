GIMP brengt eerste release candidate van versie 3.0 uit

GIMP heeft de eerste release candidate van GIMP 3.0 uitgebracht, zodat de gemeenschap deze kan testen. De nieuwe versie heeft onder meer nieuwe graphics, updates aan de gebruikersinterface en updates voor plug-ins.

In de nieuwe versie kunnen meer onderdelen van de gebruikersinterface gebruikmaken van de multiselectfuncties die in eerdere versies van 2.99 werden geïmplementeerd, schrijft GIMP. Ook wordt het op verzoek van gebruikers weer mogelijk om met het scrollwieltje van de muis door verschillende dialoogvensters te scrollen.

Veel van de grote wijzigingen hebben met de graphics te maken. Zo is er een nieuw logo gemaakt voor GIMP 3.0 en is het opstartscherm voorzien van nieuwe kunst. De bedoeling is dat het opstartscherm vaker veranderd wordt, om de verschillende soorten kunst die met GIMP gemaakt kunnen worden te laten zien. Ook nieuw is dat de icoontjes nu beter meeschalen met de voorkeuren van de gebruiker.

Op het gebied van plug-ins zijn een aantal kleine verbeteringen toegevoegd. Zo ondersteunt het bmp-format nu afbeeldingen met 64 bits per pixel. Daarnaast is het mogelijk geworden om lagen van tiff-bestanden in Sketchbook-format te laden. Grotere updates zijn nog niet mogelijk, omdat GIMP sinds de laatste release van 2.99 in een feature freeze zit. Dat betekent dat er geen nieuwe features uitgebracht worden, maar alleen updates aan de api en oplossingen voor problemen.

GIMP is een bekend opensourcealternatief voor Photoshop, dat al sinds 1995 bestaat. In 2004 verscheen versie 2.0 van het programma. Aan versie 3.0 wordt al jaren gewerkt, met nu een eerste release candidate. De volledige lijst met updates in deze versie is te vinden op de website van GIMP.