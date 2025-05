Nieuwe versie Matter-standaard ondersteunt zonnepanelen en warmtepompen

Matter 1.4, de nieuwe versie van de standaard voor smarthomeapparatuur, gaat zonnepanelen, warmtepompen en thuisaccu's ondersteunen. Ook gaan smarthome-ecosystemen het aan elkaar doorgeven als er nieuwe apparaten zijn.

Ook zitten er in de nieuwe standaard verbeteringen voor thermostaten en komt er ondersteuning voor elektrische verwarming, meldt Connectivity Standard Alliance, de organisatie achter Matter. Dankzij de ondersteuning kunnen al die apparaten, mits ze het ondersteunen, in een netwerk communiceren via de standaard.

Ook nieuw is Enhanced Multi-Admin. Daarbij laten de diverse ecosystemen, die in Matter Fabrics heten, het aan elkaar weten als er een nieuw apparaat in het netwerk zit. Als een apparaat in Samsung SmartThings zit terwijl de gebruiker ook Apple Home gebruikt, zal SmartThings dus aan Apple Home gegevens over het apparaat doorgeven. Dat is met vorige versies niet mogelijk.

Een andere verbetering is het mogelijk maken van een langere accuduur voor apparaten als knoppen en sensors. Die kunnen gebruikmaken van de functie Long Idle Time om minder actief te hoeven zijn en dus de accu te sparen. Daarnaast kunnen gebruikers sensors voor het detecteren van aanwezigheid via Matter gaan tunen om ze goed af te stellen.

Fabrikanten zijn niet verplicht bij het compatibel maken van apparaten met Matter 1.4 om alle functies te ondersteunen. Daardoor is het onduidelijk of en wanneer apparaten met Matter 1.4 gaan werken. Matter is er nu twee jaar en heeft onder meer ondersteuning van grote aanbieders als Apple, Samsung, Google, Amazon en Philips Hue-maker Signify. Versie 1.3 van Matter kwam in mei uit.