Signify-ceo Eric Rondolat vertrekt bij bedrijf

Eric Rondolat treedt eind april af als ceo bij Signify. De Nederlandse verlichtingsfabrikant geeft geen reden voor zijn vertrek. Het bedrijf onthult ook dat het meer winst heeft gemaakt in het laatste kwartaal van vorig jaar en in heel 2024.

Signify schrijft in een persbericht dat de raad van commissarissen en Rondolat zijn overeengekomen dat 'de tijd rijp is voor een verandering van leiderschap'. De commissarissen gaan nu op zoek naar een geschikte opvolger en overwegen naar eigen zeggen zowel interne als externe kandidaten.

Eric Rondolat was van april 2012 tot mei 2016 executive vicepresident en ceo van de Philips Lighting-afdeling. Na de beursgang van Signify in mei 2016 bekleedde hij de positie van ceo en hoofd van de raad van bestuur. Rondolat vervult die laatste twee rollen tot na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 25 april.

Signify heeft een omzet van 6,14 miljard euro gerealiseerd. Dat is een daling van 6,6 procent ten opzichte van 2023, al heeft de fabrikant met 334 miljoen euro winst wel de helft meer verdiend dan in het jaar ervoor. In 2023 bedroeg het netto-inkomen 215 miljoen euro. Verder zegt het bedrijf dat ledverlichting verantwoordelijk was voor 93 procent van de totale omzet in 2024, een stijging van acht procentpunten ten opzichte van een jaar eerder.

De kwartaalomzet van 1,66 miljard euro is 2,8 procent lager dan het laatste kwartaal van 2023. De nettowinst is met 119 miljoen euro wel verdubbeld ten opzichte van de 59 miljoen euro in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Signify is tevreden over de kwartaalresultaten. Het bedrijf meldt dat het ondanks tegenwind in China en het professionele segment in Europa verbeteringen heeft gerealiseerd. Vooral de consumentendivisie heeft naar verluidt sterke prestaties geleverd.