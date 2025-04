Signify haalt dertig procent van zijn inkomsten uit slimme lampen

Signify haalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,5 miljard euro en een nettowinst van 108 miljoen euro. Dat is zo'n dertig procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf verdient ongeveer een derde van zijn geld met slimme lampen, met name met de Hue-lijn.

De Nederlandse verlichtingfabrikant Signify zegt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het in de afgelopen drie maanden een omzet van 1,537 miljard euro en een nettowinst van 108 miljoen euro behaalde. Die winst was in hetzelfde kwartaal van 2023 nog 83 miljoen en steeg dus met zo'n dertig procent. De verkopen blijven volgens het bedrijf zwak in Europa; door de economische problemen op het continent verkocht het daar vooral in Oost- en Zuid-Europa minder producten. Ook in China verkocht Signify minder producten, voornamelijk aan zakelijke klanten.

Het overgrote deel van de winst komt nog steeds uit ledverlichting, zegt het bedrijf. Dat was vorig kwartaal 90 procent, een stijging van vijf procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel van die verlichting is overigens nog conventioneel, ofwel niet slim, of gericht op specialistische sectoren zoals lampen voor de agrarische sector. Signify wil die tak in de komende jaren gaan afbouwen, maar dat is nog wel een van zijn belangrijkste inkomstenbronnen. Het bedrijf haalt nu zo'n dertig procent uit slimme lampen, in de praktijk vooral de Hue-lijn. In de toekomst ziet Signify daar de meeste groeikansen, niet alleen voor consumenten maar ook voor bedrijven.