Wube brengt Factorio-dlc Space Age niet uit voor Nintendo Switch, versie 2.0 wel

Wube Software brengt de nieuwe Factorio-uitbreiding Space Age niet uit op de Nintendo Switch. Volgens de ontwikkelaar volstaat de hardware van de console niet om de dlc te draaien. De Switch-versie van het spel krijgt binnenkort wel de gratis 2.0-update voor de basisgame.

In een blogpost schrijft Wube dat Space Age-fabrieken in de strategiegame Factorio veel groter zijn dan die van het basisspel, aangezien er in de dlc vijf planeten zijn. Bouwwerken van spelers zijn volgens de ontwikkelaar te groot om in het werkgeheugen van de Switch te worden opgeslagen. Bovendien is de cpu niet krachtig genoeg om 60 updates per seconde te berekenen met te grote fabrieken. Ook het gedeelde videogeheugen volstaat niet om de nieuwe sprites weer te geven.

Hoewel de Space Age-uitbreiding niet naar de Switch komt, krijgen spelers naar schatting binnen twee maanden toegang tot Factorio 'versie 2.0'. Dat is een gratis content- en quality-of-life-update voor het basisspel, die samen met de dlc op 21 oktober is uitgebracht voor de pc. Factorio 2.0 brengt wijzigingen met zich mee op het gebied van rails, vloeistoffen, recepten en technologieën. Wube raadt spelers aan om de huidige playthrough uit te spelen indien deze bijna voltooid is, aangezien de update voor problemen kan zorgen in bestaande fabrieken. Het is niet mogelijk om de patch terug te draaien eenmaal deze is uitgevoerd.