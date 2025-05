Nintendo introduceert muziekapp voor gamemuziek

Nintendo heeft een nieuwe muziekapp uitgebracht, met daarin muziek uit de games die op consoles van het bedrijf te spelen zijn. Gebruikers kunnen de muziek streamen of downloaden, playlists maken en muziek in verschillende categorieën bekijken.

De app bevat afspeellijsten die gebaseerd zijn op specifieke personages uit games, op thema's als de start van een avontuur of gevechten met eindbazen, en op stemming. Gebruikers krijgen echter ook de mogelijkheid om spoilers van games die ze nog moeten spelen te voorkomen. In het profiel is aan te geven welke games verborgen moeten worden, zodat muziek uit die games niet per ongeluk afgespeeld wordt.

Nintendo Music bevat al muziek uit bekende franchises als Zelda, Pokémon, Pikmin, Animal Crossing en Splatoon. In de toekomst komt daar meer muziek bij. Bij sommige nummers is het ook mogelijk om de afspeeltijd uit te breiden, zodat het nummer langer door blijft spelen. In een aantal gevallen is de muziek tot zestig minuten uit te breiden, zegt Nintendo.

De app is beschikbaar voor Android en iOS. Wie Nintendo Music wil gebruiken, heeft daar een Nintendo Switch Online-abonnement voor nodig. De app eerst gratis uitproberen is ook mogelijk, maar alleen via een gratis proefperiode van Nintendo Switch Online.