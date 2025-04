Factorio komt 28 oktober naar Nintendo Switch met multiplayer en crossplay

Wube Software brengt de constructie- en managementgame Factorio op 28 oktober uit voor de Nintendo Switch. Het spel krijgt multiplayerondersteuning en crossplay met de pc-versie van de game.

De populaire voor muis en toetsenbord ontwikkelde bouw- en managementgame krijgt geen beperking in mogelijkheden of content op de Nintendo Switch, zo benadrukt de ontwikkelaar. "De gameplay is niet gesimplificeerd en er zijn geen kunstmatige begrenzingen ingebouwd." Er is overigens geen modondersteuning aanwezig voor de Switch-versie, wat al wel te verwachten was.

Savebestanden zijn compatibel met beide versies van de game, maar er is geen speciale functie om bestanden over te zetten. Wel kan een map, ook wanneer deze in singleplayer gemaakt is, tot een multiplayersessie overgezet worden om via crossplay een savebestand alsnog over te hevelen naar een nieuw apparaat.

Zowel docked als in handheldmodus moet Factorio met 30 tot 60 frames per seconde kunnen draaien gedurende de reguliere portie van de game. Wel waarschuwt Wube Software voor eventuele prestatieproblemen op de Nintendo Switch wanneer spelers een enorme fabriek willen bouwen. Na het 'uitspelen' van het spel kunnen spelers in principe oneindig doorbouwen, wat ook op de pc op den duur voor een verlaagde aantal updates per seconde kan zorgen. Hierbij kan de game het gewenste aantal ticks niet bijbenen vanwege de vele cpu-gebonden berekeningen die plaatsvinden. De game draait hierdoor trager en kan in zogenoemde megabasissen voor een 'significante beperking van de ups' zorgen.

In Factorio storten spelers neer op een buitenaardse planeet. Door grondstoffen in een steeds complexer wordende fabriek te verwerken tot steeds gecompliceerdere producten moet uiteindelijk een raket gebouwd worden om de planeet te kunnen verlaten. Ondertussen vallen de inheemse insectachtige wezens de speler continue aan vanwege de vervuiling die door de fabriek veroorzaakt wordt.