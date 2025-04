Shell Recharge verhoogt snellaadtarieven voor Nederland met zo'n 30 procent

Shell Recharge verhoogt vanaf het einde van deze maand zijn laadtarieven voor elektrische auto's in Nederland, Duitsland en België. Bij de snellaadtarieven is sprake van verhogingen die op of rond de 30 procent liggen.

In het geval van snelladers van Shell Recharge gold per 1 juli een prijs van 0,53 euro per kWh, maar dat wordt 0,68 euro vanaf 28 september. Bij snelladers in het roamingnetwerk (laadpunten van andere aanbieders in het Shell Recharge-netwerk) is sprake van een verhoging die procentueel gezien grofweg gelijk is: deze tarieven gaan vanaf 28 september van 0,64 naar 0,83 euro per kWh. Bij de reguliere laadpunten waar geen sprake van snelladen is, is een relatief kleinere verhoging van 4 eurocent aan de orde.

Dergelijke verhogingen werden eerder deze maand ook door Fastned doorgevoerd. Dit bedrijf verhoogde de prijzen ook al in augustus. De nieuwste verhoging betekent dat het reguliere laadtarief van 0,68 naar 0,83 euro per kWh gaat. Klanten met een Gold-lidmaatschap moesten al 12 euro per maand betalen voor het abonnement en dat blijft zo, maar de laadtarieven stegen voor hen van 0,45 naar 0,58 euro per kWh. Deze nieuwe prijzen gelden voor Nederland, België en Duitsland. In Frankrijk is het standaardtarief beduidend lager met 0,59 euro per kWh en 0,45 euro voor Gold-abonnees.

Laadpuntcategorie Oude prijs per kWh (incl. btw) Nieuwe prijs per kWh (incl. btw) Shell Recharge-netwerk Snelladers (DC) € 0,53 € 0,68 Community bij Shell Recharge Variabel Variabel Roamingnetwerk Snelladers (DC) € 0,64 € 0,83 Reguliere laadpunten (AC) € 0,36 € 0,40

Oude en nieuwe laadtarieven bij Shell Recharge