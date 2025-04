AppLovin trekt overnamebod voor Unity van 17,5 miljard dollar in

AppLovin heeft het bod van ruim 17,5 miljard dollar voor het overnemen van Unity ingetrokken. Eerder wees de enginemaker het 'ongevraagde aanbod' al unaniem af. Zoals het er nu naar uitziet gaat de deal tussen Unity en ironSource definitief door.

Nu het bod is afgewezen zegt AppLovin tegenover Gamesindusty.biz dat het bedrijf er bij nader inzien toch beter aan doet om onafhankelijk te blijven. "AppLovin zag potentie in het samenvoegen van de lucratieve bedrijfsmodellen van machinelearning en Unity's Create-platform. De kans was extra interessant dankzij de gunstige marktomstandigheden binnen de industrie. (...) Na [de deal] zorgvuldig te hebben overwogen, moet AppLovin concluderen dat het pad als onafhankelijke marktleider beter is voor onze aandeelhouders."

Het ongevraagde overnamebod was een antwoord op Unity's plannen om een concurrent van AppLovin over te nemen, namelijk ironSource. De twee laatstgenoemde bedrijven helpen ontwikkelaars van games en andere apps met het monetariseren van hun product. Unity wil ironSource overnemen voor omgerekend zo'n 4,4 miljard euro, iets wat AppLovin met zijn bod probeerde te voorkomen.