Unity-ceo: gamemakers die niet vroeg naar geld kijken, zijn de grootste idioten

Gamemakers die niet vroeg in het ontwikkelproces kijken hoe ze inkomsten kunnen genereren, zijn volgens Unity-ceo John Riccitiello 'enkele van de grootste fucking idioten'. Riccitiello stelt dat makers dankzij monetisation beter doorhebben wat hun spelers willen en vinden.

Marc Whitten, algemeen directeur bij Unity, zei tegen PocketGamer dat gamemakers tegenwoordig niet meer worstelen met de vraag of hun game-idee interessant genoeg is, maar of dat idee boven het lawaai van andere games kan uitstijgen en 'de juiste klanten en spelers' kan vinden. Dit zou vooral het geval zijn op de markt voor smartphonegames, waarin maandelijks tienduizenden games verschijnen.

Om ervoor te zorgen dat dergelijke games boven het maaiveld uitsteken, wil Whitten binnen game-engine Unity 'monetisationindicators' toevoegen die gamemakers vroeg in het ontwikkelproces feedback kunnen geven over hoe goed het spel zal aanslaan bij klanten. De focus lijkt op inkomsten als microtransactions te liggen en minder op inkomsten als de aanschaf van het spel zelf.

PocketGamer stelde in het interview dat het vroeg implementeren van dergelijke indicators op kritiek kan rekenen van sommige ontwikkelaars. "Het is een heel klein deel van de gamingsector dat zo denkt", zei Riccitiello daarop. "Sommigen van deze ontwikkelaars zijn mijn favoriete mensen om mee te vechten, het zijn de prachtigste, puurste en briljantste mensen, maar het zijn ook enkele van de grootste fucking idioten."

Dergelijke ontwikkelaars houden volgens de Unity-ceo vast aan het oude model, waarin ze een spel ontwikkelden en pas daarna naar het genereren van inkomsten keken. "De sector verdeelt mensen die vasthouden aan die filosofie en ontwikkelaars die massaal omarmen hoe ze erachter kunnen komen wat een product succesvol maakt."

Om van Unity een growth engine te maken met functies als monetisationindicators, kondigde het bedrijf onlangs een fusie aan met ironSource. Unity betaalt volgens The Wall Street Journal 4,4 miljard dollar, omgerekend bijna 4,4 miljard euro, voor ironSource. Laatstgenoemde maakt advertentiesoftware voor ontwikkelaars waarmee ze in games en andere apps kunnen zien wat de inkomsten zijn uit de software.

Deze fusie kon op kritiek rekenen, deels omdat ironSource in het verleden installCore maakte. Met installCore kunnen ontwikkelaars bij het installatieproces potentially unwanted programs mee laten installeren, schrijft PC Gamer. Unity is een game-engine die voor pc-, console- en smartphonegames kan worden gebruikt. Riccitiello was rond de eeuwwisseling ceo van Electronic Arts.