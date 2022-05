Unity neemt Ziva Dynamics over voor maken van realistische digitale personages

De maker van game-engine Unity heeft Ziva Dynamics overgenomen. Dat bedrijf maakt software voor het realistisch weergeven van digitale personages. De Ziva-technologie is daarnaast bruikbaar voor alle wezens en voorwerpen die vervormen.

De Ziva VFX-software van het bedrijf dat Unity overneemt, is gemaakt om de fysica van zacht weefsel zoals spieren, vet en huid digitaal na te bootsen en te koppelen aan een 3d-model. Dat kan gebruikt worden om realistische digitale personages, dieren of andere wezens te creëren. De techniek is daarnaast geschikt om de beweging van kleding en textiel realistisch weer te geven.

Unity en Ziva Dynamics tonen de techniek in een filmpje dat speciaal voor de overname is gemaakt. Daarin vertelt het virtuele personage Emma over de techniek. Volgens Unity gaat het om een demo die real-time draait in de Unity-engine.

Ziva VFX werkt samen met ZivaRT. Laatstgenoemde is machinelearningsoftware om modellen te trainen, die is ontwikkeld om vervormingen in game-engines nauwkeurig te reconstrueren. Volgens Unity is er voor het trainen van Emma meer dan 30 terabyte aan data gebruikt.

De software van Ziva Dynamics is gebruikt in PS5-game Spider-Man: Miles Morales voor het vervormen van spierweefsel van het hoofdpersonage. Ook wordt de software gebruikt bij het maken van de game Senua's Saga: Hellblade II, van Ninja Theory. Die game wordt overigens gemaakt met Epics Unreal Engine 5. Verder is de Ziva-software gebruikt bij de tv-serie Game of Thrones en de film Godzilla vs. Kong.

Unity zegt de tools van Ziva Dynamics verder te willen verbeteren. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.