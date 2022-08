DreamWorks gaat eigen rendersoftware MoonRay open source maken

Dreamworks gaat zijn rendertool MoonRay open source maken. De software is gebruikt voor onder meer het maken van How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Bad Guys, en Puss in Boots: The Last Wish, die in december moet verschijnen.

MoonRay wordt geleverd met een uitgebreide bibliotheek van texturen en materialen die zijn getest bij meerdere producties. Daarnaast is de software niet gebaseerd op oudere code. DreamWorks gaat naast MoonRay zijn cloud rendering framework Arras open source maken. Door de tools naast elkaar te gebruiken, kan de gebruiker onder meer gelijktijdig meerdere lichtomstandigheden of locaties in een omgeving weergeven.

"De vraag naar rendering op schaal groeit elk jaar, en MoonRay kan aan die behoefte voldoen. We verwachten dat de codebase beter zal worden door de betrokkenheid van de gemeenschap", schrijft Andrew Pearce, vice president van global technology bij DreamWorks, in een verklaring.

MoonRay komt later dit jaar beschikbaar onder een Apache 2.0-licentie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met DreamWorks om te kijken of ze in aanmerking komen voor vroegtijdige toegang tot de tool.