Maker Unity-engine neemt vfx-studio van regisseur Peter Jackson over

Game-enginemaker Unity neemt de vfx-afdeling van Peter Jacksons visuele-effectenbedrijf Weta Digital over. De afdeling, verantwoordelijk voor de technische tools binnen het bedrijf, gaat verder als Weta Digital. Jacksons bedrijf gaat WetaFX heten.

Met de overname is 1,63 miljard dollar gemoeid, omgerekend 1,41 miljard euro. Unity neemt de 275 programmeurs en alle technologie van Weta over, waaronder Weta's clouddienst. Die wil Unity naar eigen zeggen inzetten om het gebruik van veeleisende vfx-tools op mobiele apparaten, zoals laptops, mogelijk te maken. De effect-artists blijven werken voor WetaFX, maar gaan de tools afnemen bij Unity.

De game-enginemaker krijgt onder andere de rendertools Manuka en Gazebo, en de Barbershop-toolkit. Met de laatstgenoemde kunnen vfx-ontwikkelaars door de computer gegenereerd haar en bont realistisch weergeven. Verder krijgt Unity de ontwerpbibliotheek van Weta, die onder andere omgevingen, flora en fauna, mensen, materialen en texturen bevat.

"De tools van Weta Digital gaven ons onbeperkte mogelijkheden om de werelden en wezens tot leven te brengen die oorspronkelijk in onze verbeelding leefden", zegt Jackson in een verklaring aan The Hollywood Reporter. "Samen kunnen Unity en Weta Digital deze tools aan elke ontwikkelaar bieden, ongeacht de industrie waarin hij werkt."

Weta Digital is het bekendst van de effecten in de Lord of the Rings-filmtrilogie, die tussen 2001 en 2003 uitkwam, en Avatar van regisseur James Cameron uit 2009. Andere films waar het effectenbedrijf onlangs aan heeft gewerkt, zijn de Marvel-film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en Godzilla vs. Kong, die beide dit jaar uitkwamen. De verkoop en overdracht van Weta Digital moet tegen het einde van dit jaar afgerond zijn.