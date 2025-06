Apple toont details Keyframer-AI voor animeren stilstaande beelden met prompts

Apple-onderzoekers hebben details over een prototype animatietool met de naam Keyframer gedeeld. De AI-tool moet CSS-animatiecode op basis van tekstprompts genereren om statische SVG-afbeeldingen tot leven te wekken. Er staat nog geen officiële release gepland.

In het onderzoek maakten de Apple-onderzoekers gebruik van een large language model op basis van GPT-4. Gebruikers kunnen met Keyframer afbeeldingen met SVG-formaat uploaden, waarna de tool op basis van prompts CSS-code genereert. De tool kan op basis van vervolgprompts de code aanpassen of de gebruiker kan handmatig binnen Keyframer code aanpassen. Op deze manier willen de onderzoekers naar eigen zeggen het proces van het animeren van afbeeldingen stroomlijnen.

Uit tests bleek dat gebruikers twee algemene soorten prompts probeerden te gebruiken. In een derde van alle gevallen gaven ze zeer specifieke prompts met animatiejargon zoals 'opacity', 'scale' en 'rotate'. In de overige gevallen gaven ze 'semantische prompts', ofwel beschrijvende opdrachten in spreektaal met betrekking tot bewegingen, timing, en de plaatsing van en relatie tussen elementen. In dat laatste geval hebben de onderzoekers de meer abstracte beschrijvingen gecategoriseerd. In de meeste gevallen had een semantische prompt betrekking op de beweging van een element.

Eind januari onthulde Google Lumiere, een generatieve AI die op de eerste plaats gericht is op het genereren van korte filmpjes. Volgens de techgigant kan Lumiere echter ook bestaande afbeeldingen animeren. Lumiere bevindt zich momenteel nog in de prototypefase.