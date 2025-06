Allego start in maart met 'connectietarief' laadpaal vanaf eerste uur - update

Allego gaat in Nederland vanaf 1 maart 0,25 euro per uur extra rekenen als connectietarief voor het gebruiken van een Allego AC-laadpaal. Volgens het bedrijf moet deze aansluitvergoeding EV-gebruikers stimuleren om laadpalen niet te lang bezet te houden.

Het bedrag van 0,25 euro is inclusief btw en wordt vanaf het eerste uur per uur gerekend, zo blijkt uit een blogpost en een identieke mail van Allego die op het Tweakers-forum gedeeld wordt. Daarin zegt managing director Sander Sommer: "We hopen dat dit connectietarief meer bestuurders zal aanmoedigen om laders te gebruiken met aandacht voor de volgende gebruiker en hun auto's aangesloten te houden voor de tijd die ze nodig hebben om op te laden."

Allego is niet de enige die een dergelijk tarief vraagt voor het bezet houden van een laadpaal. Daarnaast rekenen sommige aanbieders pas na een bepaalde tijd een vergelijkbaar tarief. Onder meer Tesla rekent afhankelijk van de drukte bij een laadstation een inactiviteitstarief van 0,50 of 1 euro wanneer een voertuig volledig is opgeladen. Ook Shell voerde onlangs een blokkeertarief in voor gebruikers die een laadpaal langer dan vier uur bezet houden. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de blokkeertarieven van Shell Recharge.

Update, 10.35 uur: Volgens Maarten Hachmang van laadpastop10.nl geldt het connectietarief niet op bestaande concessies of aanbestedingen. Allego-palen met een tarief van 0,57 euro per kWh vallen vaak buiten de concessies, dus voor deze palen geldt het nieuwe connectietarief. Hachmang stelt dat de tarieven voor grofweg 60 procent van de Allego-infrastructuur gelden, waarbij het merendeel van de betreffende laadpalen conform Open Market Model-contracten in West- en Zuid-Nederland staan.

Allego zelf was niet beschikbaar voor opheldering.