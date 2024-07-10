Vattenfall gaat tot 2028 22.000 laadpunten plaatsen in Noord-Brabant en Limburg

In 2015 toonde onderzoek van TNO al aan dat een elektrische auto toen al beter was voor het milieu dan een auto met een verbrandingsmotor. Dit onderzoek betrof een analyse van Well-to-Wheel (WTW) en Life Cycle Analysis (LCA) en zij concludeerden dat met de toenmalige mix van groene en grijze stroom in Nederland het al beter was om elektrisch te rijden. Tabel 1
en tabel 2
.
Sinds het verschijnen van dit onderzoek in 2015 zijn er flinke stappen gezet op het gebied van elektrische auto's, vooral rondom de accu's (bouw, koeling en hergebruik) en andere aspecten om deze technologieën verder te verbeteren. Moderne accu's zijn ook efficiënter, hebben een langere levensduur en kunnen beter gerecycled worden dan de accu's uit 2015 en ook die technieken verbeteren ieder jaar en recycling in zijn algemeenheid ook beter/efficiënter. De aanname dat een elektrische auto nu nog beter presteert en duurzamer is, kun je gemakkelijk maken als dit onderzoek (LCA en WTW aspecten) in de huidige tijd zou worden herhaald.
Volgens recente cijfers van het CBS is het aandeel van hernieuwbare energie in de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2022 gestegen tot 26,7%, vergeleken met 11,1% in 2015. Deze groei draagt verder bij aan de milieuvoordelen van elektrische auto's. Gezien de mix van groene en grijze stroom op het elektriciteitsnet alleen maar groener wordt, worden de eerder verkochte elektrische auto's tijdens hun levensduur 'groener', terwijl dit effect nauwelijks tot niet aanwezig is bij auto's met een verbrandingsmotor.
En dat is over het gehele grid breed genomen. Als we inzoomen op de bestuurder, kunnen we waarschijnlijk nog groenere cijfers toveren omdat de gemiddelde EV-bestuurder vaak een groenere mix gebruikt, bijvoorbeeld door zonnepanelen.
Bij Volvo hebben ze onderzoek gedaan naar de totale CO2-uitstoot van de XC40 en C40, tijdens de gehele levensduur van de auto. Hierbij bleek dat je bij een Volvo XC40 of C40 77.000 kilometer moet rijden voordat de totale uitstoot minder is dan die van de benzineversie. Bij het rijden op geheel groene stroom is het omslagpunt al vanaf 49.000 kilometer in het voordeel van de elektrische variant in vergelijking met de benzineversie. Deze cijfers zijn echter voor Europa; wereldwijd ligt het omslagpunt op 110.000 kilometer, omdat de gemiddelde samenstelling van groene en grijze energie in Europa beter is dan in de rest van de wereld.
Hoewel de elektrische Volvo met een achterstand begint, zorgt de auto in de gebruiksfase van de levenscyclus voor minder CO2-uitstoot. Volvo rekent in dit geval met 200.000 kilometer voordat de auto naar de sloop gaat. Uiteraard kan de auto meer rijden, maar dit is een rekenvoorbeeld. Een Volvo op benzine heeft na fabricage, het rijden van die afstand en demontage (dit heet end-of-life in de berekening) in totaal 59 ton CO2 uitgestoten. Een elektrische C40 zorgt voor 50 ton CO2, als rekening wordt gehouden met een wereldwijd gemiddelde samenstelling van groene en grijze stroom. In Europa is de energiemix wat groener en zou de C40 van productie tot en met de demontage 42 ton CO2 hebben uitgestoten.
Hang je de C40 gedurende zijn hele leven aan de windenergie, dan stoot de auto over zijn volledige leven 27 ton CO2 uit. Dat is nog altijd niet nul, zoals sommige mensen verwachten bij een elektrische auto, maar het is wel bijna de helft van wat een XC40 op E5-benzine uitstoot. De productie van de elektrische C40 blijft met 18 ton CO2 het meest belastende bestanddeel van de gehele levenscyclus. Bij de benzineauto is dat met 43 ton het verstoken van brandstof.
Bron: https://topgear.nl/autoni...-auto-beter-voor-klimaat/
Gemiddeld rijden we volgens het CBS 11,0 duizend kilometer per jaar (cijfers uit 2020*), wat zou betekenen dat je tussen de 4,5 en 7 jaar nodig hebt om het kantelpunt te halen. Hierbij wel een notitie maken dat deze cijfers uit het coronajaar zijn en dus een stuk minder gunstig uitpakken voor een EV. Het kan gemakkelijk worden aangenomen dat het kantelpunt nu veel eerder wordt bereikt. De gemiddelde leeftijd van een sloopauto was volgens VWE Automotive 19,2 jaar in 2019.
*Een elektrische auto reed gemiddeld 15,1 duizend kilometer en een diesel gemiddeld 18,0 duizend.
Dit is nu een voorbeeld vanuit één merk, maar zoals ik hierboven al aangeef, is volgens TNO sinds (minimaal) 2015 de BEV al de betere keuze op het gebied van milieueffecten bij gemiddeld gebruik. Ook andere merken zoals Tesla, Nissan en BMW hebben vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd, die allemaal wijzen op de milieuvoordelen van elektrische voertuigen over hun levensduur. Ook andere andere (objectievere) instanties bevestigen dit waardoor ik niet snel zou zeggen het het echt een veelvoud is (ja 2x (afgerond) is technisch gezien een veelvoud maar dit zijn cijfers die al reeds een stuk ouder zijn). Maar geen enkel onderzoek toont meer dat EV's vervuilender zijn.
De beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen voor accu's is een punt van zorg, maar innovaties in batterijtechnologie richten zich op het verminderen van afhankelijkheid van deze materialen en Europa is ook steeds meer aan het kijken om bepaalde zaken toch zelf te gaan delven om afhankelijkheid af te bouwen en minder milieuvervuilend te produceren. Zo zeldzaam zijn die metalen namelijk ook weer niet: dmantione in 'Zweeds mijnbedrijf vindt zeldzame aardmetalen bij stad die verplaatst zal worden'
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 17:30]