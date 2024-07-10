Vattenfall gaat tot 2028 22.000 laadpunten plaatsen in Noord-Brabant en Limburg

Vattenfall InCharge gaat de komende jaren 22.000 extra laadpunten plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Het bedrijf heeft hiervoor een aanbesteding gewonnen. Vattenfall won ook eerdere aanbestedingen, waardoor het al duizenden laadpunten plaatste in de twee provincies.

De laadpalen worden geplaatst in de periode 2024-2028, schrijven de provincies en Vattenfall InCharge. Het gaat voor zover bekend om AC-laadpunten die worden geplaatst 'op basis van het daadwerkelijk gebruik door rijders van elektrische voertuigen', zo luidt het persbericht. De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.

De laadpunten worden iets duurder dan de eerder geplaatste Vattenfall-laadpunten; het tarief gaat van 33,52 eurocent per kWh naar 35,07 cent per kWh. Dit komt door de gestegen elektriciteitsprijs. Bij de nieuwe laadpunten komt een scherm met prijs- en laadinformatie.

Op dit moment staan er 37.000 openbare laadpunten in de twee provincies. Tegen 2028 zal dit aantal met deze nieuwe aanbesteding dus ruim 59.000 zijn. Dit jaar loopt een eerdere aanbesteding in de twee provincies af, waarbij Vattenfall maximaal 8000 laadpunten plaatste. In Nederland zijn nu volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur ruim 160.000 laadpunten, waarvan 60.000 semi-publiek. Deze semi-publieke laadpunten staan op privaat terrein met beperkingen, zoals openingstijden.