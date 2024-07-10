Vattenfall gaat tot 2028 22.000 laadpunten plaatsen in Noord-Brabant en Limburg

Vattenfall InCharge gaat de komende jaren 22.000 extra laadpunten plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Het bedrijf heeft hiervoor een aanbesteding gewonnen. Vattenfall won ook eerdere aanbestedingen, waardoor het al duizenden laadpunten plaatste in de twee provincies.

De laadpalen worden geplaatst in de periode 2024-2028, schrijven de provincies en Vattenfall InCharge. Het gaat voor zover bekend om AC-laadpunten die worden geplaatst 'op basis van het daadwerkelijk gebruik door rijders van elektrische voertuigen', zo luidt het persbericht. De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.

De laadpunten worden iets duurder dan de eerder geplaatste Vattenfall-laadpunten; het tarief gaat van 33,52 eurocent per kWh naar 35,07 cent per kWh. Dit komt door de gestegen elektriciteitsprijs. Bij de nieuwe laadpunten komt een scherm met prijs- en laadinformatie.

Op dit moment staan er 37.000 openbare laadpunten in de twee provincies. Tegen 2028 zal dit aantal met deze nieuwe aanbesteding dus ruim 59.000 zijn. Dit jaar loopt een eerdere aanbesteding in de twee provincies af, waarbij Vattenfall maximaal 8000 laadpunten plaatste. In Nederland zijn nu volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur ruim 160.000 laadpunten, waarvan 60.000 semi-publiek. Deze semi-publieke laadpunten staan op privaat terrein met beperkingen, zoals openingstijden.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 14:56 98

10-07-2024 • 14:56

98

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Reacties (98)

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roelst1 10 juli 2024 16:16
het tarief gaat van 33,52 eurocent per kWh naar 35,07 cent per kWh. Dit komt door de gestegen elektriciteitsprijs.
Stroomprijs gestegen? Bij mijn weten is de stroomprijs het afgelopen jaar juist gedaald:
https://www.energievergelijk.nl/energieprijzen

Ik heb er begrip voor dat Vattenfall meer winst wil maken, maar wees daar dan eerlijk over. Het verspreiden van onzin wekt weinig vertrouwen.
bytemaster460 @roelst110 juli 2024 21:40
Het is een aanbesteding waarin ze de prijs moesten vastleggen. Ga je voor zoveel mogelijk winst is de kans groot dat een ander wint. Daarnaast moet er ook een risico-opslag in voor het geval de prijs toch weer door het dak vliegt. Zo gek is het dus allemaal niet.
boeha @roelst110 juli 2024 23:34
Het zijn gewoon belachelijke prijzen, in die 35 cent zit zelfs geen energiebelasting, dus op de btw na zit er geen belasting in de prijs van een laadpaal.. Overijsel en Gelderland heeft waarschijnlijk een beter eisenpakket in de markt gezet met hun concessie, daar kan het wel voor 28 cent per kWh .
GurbieV @roelst110 juli 2024 16:24
De vorige aanbesteding was al langer geleden dan 1 jaar. Vandaar dat dus de prijs gestegen is. Het is dus geen onzin en dus geen reden om je vertrouwen te verliezen.
roelst1 @GurbieV10 juli 2024 16:36
De stroomprijs is sinds eind 2021 niet meer zo laag geweest, dus de laatste aanbesteding moet dan al behoorlijk lang geleden zijn. Daarnaast worden de laadprijzen niet alleen bepaald bij de aanbesteding, maar vaak minimaal één keer per jaar geüpdatet.
cool0 @roelst111 juli 2024 14:07
Ach zo gaat het met alle bedrijven, offtopic maar de Rabobank is er ook zo een die doen een klanten tevredenheidsonderzoek onder bedrijven, en de klant moet dan 8 euro per BV/ eenmanszaak betalen verplicht. Als reden geven ze op dat de Rabobank dat niet zelf kan bekostigen..... Ze hebben in 2023 4,3 Miljard euro NETTO! winst gemaakt tja leg dat maar eens uit.
wildhagen @pempie310 juli 2024 15:33
Sorry, maar dit is echt even té kort door de bocht. Het is inmiddels echt wel bekend dat de well-to-wheel uitstoot van een electrische auto aanzienlijk lager ligt zodra hij eenmaal het omslagpunt heeft bereikt, en dan wordt hij steeds schoner en schoner tov ICE.
Door de uitstoot tijdens het produceren van een accu is de milieu-impact van een nieuwe elektrische auto in de showroom groter dan die van een brandstofauto. Doordat de elektrische auto per gereden kilometer echter minder CO2 uitstoot, loopt hij deze achterstand gestaag in en komt er een kantelpunt. Vanaf dat punt heeft de elektrische auto de hogere CO2-uitstoot tijdens de productie teniet gedaan met een lagere uitstoot tijdens het rijden.

Na hoeveel kilometer dat kantelpunt komt, is van veel variabelen afhankelijk. TNO becijferde voor een middelgrote auto dat dit op circa 39.000 kilometer ligt. Aangezien de gemiddelde levensduur van een auto zo’n 220.000 kilometer bedraagt, heeft de elektrische auto onder de streep 35 tot 55 procent minder CO2-uitstoot dan een vergelijkbare benzineauto.
Zie https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/hoe-groen-is-het

Dus dat hij niets toevoegt is écht onwaar. En nuttig is het zeker. Want de uitstoot, die er idd nog altijd is met een BEV, ligt nu direct bij de centrale waar hij eenvoudiger is af te vangen (relatief gezien uiteraard) ipv overal waar hij rijdt.

Dus onder de streep is een EV nog altijd schoner dan een ICE. Kijk eens wat bijvoorbeeld oliewinning, en het transport ervan met nogal vervuilende olietankers aan vervuiling oplevert, zie bijvoorbeeld Nigeria.

Ook de raffinage van olie is niet bepaald schoon, en kost enorm veel energie en gebruikt ook nog eens bijvoorbeeld kobalt en andere rare earth metals.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @wildhagen10 juli 2024 16:09
Zo veel onderzoeken, zo veel uitslagen. Ik vind ook onderzoeken die het over een veelfout van de 39.000 KM hebben even als onderzoeken die een nog lager aantal KM's noemt. De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Zoals uit jouw quote blijkt zijn er erg veel variabelen. De ene auto is de andere niet. De ene brandstof is de andere niet en de ene rijstijl is de andere niet. De 39.000 KM lijkt mij persoonlijk erg optimistisch.
jdh009 FP ProMod @Bor10 juli 2024 16:50
In 2015 toonde onderzoek van TNO al aan dat een elektrische auto toen al beter was voor het milieu dan een auto met een verbrandingsmotor. Dit onderzoek betrof een analyse van Well-to-Wheel (WTW) en Life Cycle Analysis (LCA) en zij concludeerden dat met de toenmalige mix van groene en grijze stroom in Nederland het al beter was om elektrisch te rijden. Tabel 1 en tabel 2.

Sinds het verschijnen van dit onderzoek in 2015 zijn er flinke stappen gezet op het gebied van elektrische auto's, vooral rondom de accu's (bouw, koeling en hergebruik) en andere aspecten om deze technologieën verder te verbeteren. Moderne accu's zijn ook efficiënter, hebben een langere levensduur en kunnen beter gerecycled worden dan de accu's uit 2015 en ook die technieken verbeteren ieder jaar en recycling in zijn algemeenheid ook beter/efficiënter. De aanname dat een elektrische auto nu nog beter presteert en duurzamer is, kun je gemakkelijk maken als dit onderzoek (LCA en WTW aspecten) in de huidige tijd zou worden herhaald.

Volgens recente cijfers van het CBS is het aandeel van hernieuwbare energie in de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2022 gestegen tot 26,7%, vergeleken met 11,1% in 2015. Deze groei draagt verder bij aan de milieuvoordelen van elektrische auto's. Gezien de mix van groene en grijze stroom op het elektriciteitsnet alleen maar groener wordt, worden de eerder verkochte elektrische auto's tijdens hun levensduur 'groener', terwijl dit effect nauwelijks tot niet aanwezig is bij auto's met een verbrandingsmotor.

En dat is over het gehele grid breed genomen. Als we inzoomen op de bestuurder, kunnen we waarschijnlijk nog groenere cijfers toveren omdat de gemiddelde EV-bestuurder vaak een groenere mix gebruikt, bijvoorbeeld door zonnepanelen.

Bij Volvo hebben ze onderzoek gedaan naar de totale CO2-uitstoot van de XC40 en C40, tijdens de gehele levensduur van de auto. Hierbij bleek dat je bij een Volvo XC40 of C40 77.000 kilometer moet rijden voordat de totale uitstoot minder is dan die van de benzineversie. Bij het rijden op geheel groene stroom is het omslagpunt al vanaf 49.000 kilometer in het voordeel van de elektrische variant in vergelijking met de benzineversie. Deze cijfers zijn echter voor Europa; wereldwijd ligt het omslagpunt op 110.000 kilometer, omdat de gemiddelde samenstelling van groene en grijze energie in Europa beter is dan in de rest van de wereld.
Hoewel de elektrische Volvo met een achterstand begint, zorgt de auto in de gebruiksfase van de levenscyclus voor minder CO2-uitstoot. Volvo rekent in dit geval met 200.000 kilometer voordat de auto naar de sloop gaat. Uiteraard kan de auto meer rijden, maar dit is een rekenvoorbeeld. Een Volvo op benzine heeft na fabricage, het rijden van die afstand en demontage (dit heet end-of-life in de berekening) in totaal 59 ton CO2 uitgestoten. Een elektrische C40 zorgt voor 50 ton CO2, als rekening wordt gehouden met een wereldwijd gemiddelde samenstelling van groene en grijze stroom. In Europa is de energiemix wat groener en zou de C40 van productie tot en met de demontage 42 ton CO2 hebben uitgestoten.

Hang je de C40 gedurende zijn hele leven aan de windenergie, dan stoot de auto over zijn volledige leven 27 ton CO2 uit. Dat is nog altijd niet nul, zoals sommige mensen verwachten bij een elektrische auto, maar het is wel bijna de helft van wat een XC40 op E5-benzine uitstoot. De productie van de elektrische C40 blijft met 18 ton CO2 het meest belastende bestanddeel van de gehele levenscyclus. Bij de benzineauto is dat met 43 ton het verstoken van brandstof.
Bron: https://topgear.nl/autoni...-auto-beter-voor-klimaat/

Gemiddeld rijden we volgens het CBS 11,0 duizend kilometer per jaar (cijfers uit 2020*), wat zou betekenen dat je tussen de 4,5 en 7 jaar nodig hebt om het kantelpunt te halen. Hierbij wel een notitie maken dat deze cijfers uit het coronajaar zijn en dus een stuk minder gunstig uitpakken voor een EV. Het kan gemakkelijk worden aangenomen dat het kantelpunt nu veel eerder wordt bereikt. De gemiddelde leeftijd van een sloopauto was volgens VWE Automotive 19,2 jaar in 2019.

*Een elektrische auto reed gemiddeld 15,1 duizend kilometer en een diesel gemiddeld 18,0 duizend.

Dit is nu een voorbeeld vanuit één merk, maar zoals ik hierboven al aangeef, is volgens TNO sinds (minimaal) 2015 de BEV al de betere keuze op het gebied van milieueffecten bij gemiddeld gebruik. Ook andere merken zoals Tesla, Nissan en BMW hebben vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd, die allemaal wijzen op de milieuvoordelen van elektrische voertuigen over hun levensduur. Ook andere andere (objectievere) instanties bevestigen dit waardoor ik niet snel zou zeggen het het echt een veelvoud is (ja 2x (afgerond) is technisch gezien een veelvoud maar dit zijn cijfers die al reeds een stuk ouder zijn). Maar geen enkel onderzoek toont meer dat EV's vervuilender zijn.

De beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen voor accu's is een punt van zorg, maar innovaties in batterijtechnologie richten zich op het verminderen van afhankelijkheid van deze materialen en Europa is ook steeds meer aan het kijken om bepaalde zaken toch zelf te gaan delven om afhankelijkheid af te bouwen en minder milieuvervuilend te produceren. Zo zeldzaam zijn die metalen namelijk ook weer niet: dmantione in 'Zweeds mijnbedrijf vindt zeldzame aardmetalen bij stad die verplaatst zal worden'

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 17:30]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jdh00910 juli 2024 17:14
Volgens het zelfde Topgear ligt het omslagpunt wereldwijd gezien fors hoger;
Het wereldwijde omslagpunt, als je kijkt naar de gemiddelde samenstelling van groene en grijze energie, ligt op 110.000 kilometer.
Dit ligt niet in de buurt van de 39.000 kilometer die hier eerder werd genoemd.

Nog een uitslag: Een elektrische auto is pas na 65.000 kilometer te hebben gereden beter voor het klimaat dan een auto met verbrandingsmotor. Voorwaarde is wel dat de auto wordt opgeladen met groene stroom.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:30]

jdh009 FP ProMod @Bor10 juli 2024 17:17
We hebben het hier toch over een artikel over het plaatsen van laadpalen in Noord-Brabant en Limburg... Is leuk dat het wereldwijd iets anders is maar in Nederland moeten we rekenen met Nederlandse cijfers.

Wereldwijd is dit punt ook nog steeds van toepassing.
Volgens recente cijfers van het CBS is het aandeel van hernieuwbare energie in de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2022 gestegen tot 26,7%, vergeleken met 11,1% in 2015. Deze groei draagt verder bij aan de milieuvoordelen van elektrische auto's. Gezien de mix van groene en grijze stroom op het elektriciteitsnet alleen maar groener wordt, worden de eerder verkochte elektrische auto's tijdens hun levensduur 'groener', terwijl dit effect nauwelijks tot niet aanwezig is bij auto's met een verbrandingsmotor.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jdh00910 juli 2024 17:18
Nederlandse cijfers zijn leuk maar zetten natuurlijk weinig zoden aan de dijk gezien de uitstoot een wereldwijd probleem is. Wil dat zeggen dat we niets moeten doen? Zeker niet. We moeten echter wel breder kijken willen we het probleem oplossen.

Zie hier bv vlak over de grens: Als een elektrische auto wordt opgeladen met de gemiddelde energiemix in Duitsland, waarbij nu ook nog kolencentrales worden ingezet, dan is deze pas na minstens 90.000 kilometer beter voor het klimaat.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:30]

jdh009 FP ProMod @Bor10 juli 2024 17:20
Zie hier bv vlak over de grens: Als een elektrische auto wordt opgeladen met de gemiddelde energiemix in Duitsland, waarbij nu ook nog kolencentrales worden ingezet, dan is deze pas na minstens 90.000 kilometer beter voor het klimaat.
Dus zelfs daarmee netto een winstpakker, gezien de cijfers die ik noem over gemiddeld gebruik en levensduur van auto's in Nederland. (wat meer is dan 90.000 kilometer). Maar hiermee hebt je het letterlijk en figuurlijk over grensgevallen.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 17:30]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jdh00910 juli 2024 18:51
Waar die gemiddelde levensduur aan voorbij gaat is dat veel auto's voor het bereiken van die km stand al geëxporteerd zijn (o.a. naar landen met een minder positieve energymix). Dit gebeurt ook met EV's trouwens (ook met veel lagere KM stand).
jdh009 FP ProMod @Bor10 juli 2024 19:15
“We shouldn't claim victory that with this switch to electric cars, problem solved, we are going to have zero emissions,” he says. “No, that's not the case. But electric cars are actually much, much better in terms of the impact on the climate in comparison to internal combustion vehicles. And in time, that comparative advantage of electric cars is going to grow.”
en
In fact, Paltsev says, it’s difficult to find a comparison in which EVs fare worse than internal combustion. If electric vehicles had a shorter lifespan than gas cars, that would hurt their numbers because they would have fewer low-emissions miles on the road to make up for the carbon-intensive manufacture of their batteries. Yet when the MIT study calculated a comparison in which EVs lasted only 90,000 miles on the road rather than 180,000 miles, they remained 15 percent better than a hybrid and far better than a gas car.
En:
And while internal combustion engines are getting more efficient, EVs are poised to become greener by leaps and bounds as more countries add more clean energy to their mix. MIT’s report sees gasoline cars dropping from more than 350 grams of CO2 per mile to around 225 grams by the year 2050. In that same span, however, battery EVs could drop to around 125 grams, and perhaps even down to 50 grams if the price of renewable energy were to drop significantly.
Bron: https://climate.mit.edu/a...-climate-gas-powered-cars
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jdh00911 juli 2024 08:36
terwijl dit effect nauwelijks tot niet aanwezig is bij auto's met een verbrandingsmotor.
Bij auto's met een verbrandingsmotor is het effect minder groot maar ook daar zou een effect zichtbaar moeten zijn. Moderne auto's worden steeds schoner (we leggen ook steeds strengere eisen op) en bovendien zuiniger. Je kan behoorlijk verder rijden met dezelfde hoeveelheid brandstof dan een tijd terug. Dat moet effect hebben.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:30]

Tripledad65 @Bor10 juli 2024 18:39
Je kan alles vinden wat in je straatje past als je dat wil (en zéker via Top Gear en de KNAC!). Maar als je kijkt naar peer reviewed recente vergelijkingen tussen ICE en EV, dan valt al snel op, dat de grote meerderheid laat zien dat een EV al vrij snel (50.000 - 100.000km) een negatieve CO2 footprint heeft, zelfs (!) als deze rijdt op fossiele stroom.

Ik zet Deze er nog maar even bij.

[Reactie gewijzigd door Tripledad65 op 22 juli 2024 17:30]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tripledad6510 juli 2024 19:12
Hoe komt je aan een negatieve CO2 footprint als ik vragen mag? Volgens mij is dat met geen enkele auto haalbaar.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:30]

Tripledad65 @Bor10 juli 2024 19:28
Ah, goed punt.! Ik bedoel dat vanaf dat punt, de CO2 bijdrage van constructie en zo gecompenseerd is in vergelijking met een ICE. De cumulatieve uitstoot van een EV duikt dan onder die van een ICE

[Reactie gewijzigd door Tripledad65 op 22 juli 2024 17:30]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tripledad6510 juli 2024 19:59
Dat is totaal wat anders dan een negatieve CO2 footprint ;) Daarmee wordt nogal wat geïnsinueerd. Een EV (of welke wagen dan ook) met een negatieve CO2 footprint zou een enorme revolutie zijn!

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:30]

jdh009 FP ProMod @Bor10 juli 2024 19:27
Ik denk dat hij doelt op het omslagpunt, aangezien ik mij op dit moment geen enkele wagen kan voorstellen die effectief een negatieve CO2-voetafdruk heeft. De enige 'wagen' die dat wel heeft, is de benenwagen, hoewel zelfs deze niet volledig CO2-neutraal is, aangezien menselijke activiteit zelf ook een ecologische voetafdruk heeft :+ .
Houtenklaas @jdh00910 juli 2024 23:31
Zo zeldzaam zijn die metalen namelijk ook weer niet: dmantione in 'Zweeds mijnbedrijf vindt zeldzame aardmetalen bij stad die verplaatst zal worden'
Zet dan deze zin uit zijn stukje er ook even bij:
Het probleem van zeldzame aardmetalen is dat de winning extreem vervuilend is. Daarom waren we in het westen graag bereid onze mijnen te sluiten en de metalen voor een net prijsje van de Chinezen te kopen. Het delven van zeldzame aardmetalen zonder het milieu te vervuilen is nog niet zo simpel. China neemt de vervuiling voor lief.
Inderdaad niet zeldzaam, maar dat het probleem van beschikbaarheid daarmee uit de wereld is, is ook een wat simplistische weergave van de werkelijkheid. De winning is echt nog wel een groot issue.
roelst1 @Bor10 juli 2024 16:49
Zelfs als we een extreem pessimistisch kantelpunt aanhouden, zijn er nog milieuvoordelen bij elektrische auto's. Stel het kantelpunt ligt in Nederland op 220.000km (de gemiddelde levensduur van een ICE auto), dan is de totaaluitstoot het zelfde, maar de locatie van de uitstoot is dan wel verplaatst. Die uitstoot vindt dan niet langer plaats in een stad of op een snelweg door een natuurgebied, maar bij een energiecentrale. Deze energiecentrales staan vaak op plekken waar relatief weinig mensen wonen en uit de buurt van kwetsbare natuur. Daarnaast wordt de uitstoot van deze energiecentrales veel strenger gecontroleerd dan die van auto's, waardoor de theoretische uitstoot beter overeenkomt met de praktijksituatie. Bij dit soort berekeningen wordt de extreem hoge uitstoot van een verbrandingsmotor met problemen namelijk niet meegerekend. De zwarte rookwolk die je soms uit een auto ziet komen, is dus niet meegeteld.
multikoe
@Bor10 juli 2024 16:52
De uitslagen varieren een beetje, maar de conclusie van vrijwel alle onderzoeken is gewoon heel simpel: Een EV is vrijwel altijd beter voor klimaat en milieu dan een ICE.
Natuurlijk zijn er situaties waarbij dat niet zo is, maar dat zijn uitzonderlijke situaties en die doen niets, helemaal niets af aan het feit dat we nu met z'n allen beter een EV kunnen kopen dan een ICE. Als we tenminste graag de opwarming willen helpen voorkomen.
GeroldM @multikoe11 juli 2024 04:35
Het gaat allang niet meer over 'helpen voorkomen', het is nu eerder 'niet meer dan 2 graden gemiddeld, wereldwijd gezien'.

Nu leef ik hier in Zuid-Amerika, in het sub-tropische deel. Het is hier 6 maanden van het jaar lekker warm, 3 maanden hartstikke heet en 3 maanden koud. Tenminste, dat was de laatste 15 jaar zo. Het is hier op dit moment winter en bijna net zo koud als een NL winter van 20 jaar geleden. Omdat het hier zo lang zo warm is, zijn huizen amper geisoleerd. En de meeste huizen hebben ook een boel kieren. Binnen of buiten, het is hier harstikke koud. Kouder dan normaal.

Rond deze tijd was er altijd wel regenval. Dat gaat tegenwoordig ook met steeds grotere tussenpozen. En als het regent, dan regent het gelijk ook heel hard. Harder dan in voorgaande jaren. Heb rond het huis jaren terug meetprobes geplaatst die temperatuur en luchtvochtigheid meten.

De tuin, 12 meter breed op het dunste punt, 24 meter op het breedste punt en 60 meter diep. Het gras wat hier groeit kan op zich wel tegen de hoge temperaturen. In de zomer haalt de thermometer met gemak 45 graden Celsius, met uitschieters naar 50 graden. Die uitschieters komen steeds vaker voor, het gras reageert er wel degelijk negatief op. Het kost steeds meer moeite om de mat voldoende groen te houden.

Het zwembad in de tuin, Welke een uur of 4 per dag in open zon ligt, dat moet ook steeds vaker worden aangevuld in de zomer.

Allemaal veranderingen die bemeetbaar zijn en mij al zijn opgevallen. Zelfs de personen die hier al hun leven lang wonen beginnen zich al te roeren over de steeds extremer wordende hitte en alle bijgevolgen van dien.

Ik zie het nog gebeuren dat een deel van de mensheid gedwongen ondergronds moet gaan leven. randeringen lijken in een sneller tempo te gaan dan de natuur kan bijhouden.

Zit er zelf stevig aan te denken om een bestaand gangpad van zo'n 20 meter lang in zijn geheel tot 3 meter diep uit te graven, daar dan aaneengesloten lege PVC buizen in te leggen tot een diepte van 2 meter en dan het gangpad weer op te vullen met de uitgegraven grond. 1 zijde steekt daarbij hoog genoeg uit de grond dat er geen regen in kan vallen en aan de andere zijde steekt er een pijp uit de grond die ik aan het huis koppel. Dat is een vorm van airco die bij aanschaf en aanleg veel kost, maar daarna met gemak 30 jaar of langer dienst kan doen zonder noemenswaardige energiekosten of onderhoudskosten. En ook werkend als er weer eens geen "prik" voorhanden is.
R4gnax @wildhagen10 juli 2024 16:56
Het onderzoek dat je aanhaalt kijkt enkel naar gas-uitstoot zoals CO2.
Het neemt bij lange niet het hele traject mee in rekening, waaronder het delven en rafineren van lithium wat echt verschrikkelijk vervuilend is voor het milieu. Afhankelijk van wie je het vraagt zelfs vele malen erger dan olievelden en het kraken van de gewonnen ruwe olie.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

multikoe
@R4gnax10 juli 2024 17:03
Gelukkig kun je lithium heel goed recyclen. Vrijwel alle metalen in een batterij zijn recyclebaar, lithium zelfs tot 95%. Dat betekent ook dat in het ideale geval de materialen in een batterij de levensduur van een auto ver zullen overstijgen.
Een van de vele bronnen

Hoeveel procent van de olie die we verbruiken kan worden gerecycled?
R4gnax @multikoe10 juli 2024 17:08
En wat was de levensduur ook al weer van die batterijen voordat we aan het punt van afschrijven en vervangen toe kwamen? 5 tot 10 jaar? (Nog even terzijde dat zodra een auto-accu wegens terugloop van prestaties afgeschreven wordt, deze vaak niet gesloopt wordt maar op andere plekken toegepast wordt die minder veeleisend zijn. En het lithium dus niet de recycling in gaat.)

Waarom denk je dat er zo angstig gezocht wordt naar alternatieven voor lithium?
Het spul is eindig; en een enorm smerige aangelegenheid.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

multikoe
@R4gnax10 juli 2024 17:19
De levensduur is, afgaande op praktijkervaringen van voornamelijk Tesla's, veel meer dan 5 tot 10 jaar.
En het gaat er niet zozeer om dat de Lithium in de recycling gaat (hoewel dat natuurlijk een optie is). Het gaat er om dat het niet op de stort belandt. En dan is het inderdaad hartstikke mooi dat je oude batterijen een nieuw, ander leven kunt geven.

En ja, er wordt gezocht naar alternatieven, maar om meer redenen dan de vervuiling. Ook economische afhankelijheid van met name China is een factor. Los van dat alles: de alternatieven voor Lithium zijn veelbelovend en die ontwikkeling is prachtig.
R4gnax @multikoe10 juli 2024 17:32
En het gaat er niet zozeer om dat de Lithium in de recycling gaat (hoewel dat natuurlijk een optie is). Het gaat er om dat het niet op de stort belandt.
Nee. Het gaat erom dat met de nog steeds toenemende vraag naar accu's en met accu's waaruit het lithium dus nog bij lange na niet gerecycled kan worden omdat ze nog jaren en jaren mee zullen gaan, er nieuw lithium gedelfd en gerafineeerd zal moeten blijven worden - wat dus enorm vervuilend is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

multikoe
@R4gnax10 juli 2024 18:08
Goeie, had ik me inderdaad niet gerealiseerd. Maar, dan heb je het over de aanloopfase. Die behoefte aan het mijnen van Lithium zal (dus) afnemen en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van Lithium zal uiteindelijk geen issue meer zijn. Net zoals lood in lood-accus.

Lithium mijnen is inderdaad nogal slecht voor de omgeving, mede door het enorm hoge waterverbruike en de daarmee gepaard gaande vervuiling van het oppervlaktewater. Op dit moment een hoge prijs die betaald moet worden. Maar er gloort hoop. Dat winnen van Lithium kan veel efficienter en bovendien zijn er alternatieven in aantocht. Waarschijnlijk zijn ook die weer vervuilend, maar wat jij in je verhaal niet meeneemt is dat er een keus gemaakt moet worden. Als we doorgaan met het verbranden van olie zal het klimaat erg onaangenaam worden en zullen er op alle vlakken enorme offers gebracht moeten worden. We kunnen er ook voor kiezen om de milieuvervuiling van Lithium nu voor lief te nemen omdat EV's nu eenmaal de minste van vele kwaden zijn. We kunnen ons dan beter richten op het zo schoon mogelijk maken van die lithiumwinning. Dan winnen we aan alle kanten.
R4gnax @multikoe10 juli 2024 20:36
Waar we ons meer op zouden moeten focusen is collectief vervoer nou eens echt goed gaan regelen. Zodat je dus ook veel minder lithium voor accu's nodig gaat hebben om die omslag te maken.

De oplossing moet een en-en oplossing zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

GeroldM @R4gnax11 juli 2024 05:00
Toegegeven, het kost een heleboel aan filterwerk, maar er is een oceaan aan Lithium voorraad. Letterlijk, alle oceanen zitten vol met Lithium. Lijkt me ook langer te duren om grote hoeveelheden aan Lithium te winnen uit oceaanwater. Echter denk ik ook dat deze winning een flink stuk schoner zal zijn dan het winnen van Lithium op land.

Lithium lijkt dus een minder groot probleem te zijn dan jij je voorstelt. Daarnaast is het ook zo dat recycling de laatste optie is van het motto: "Reduce, Reuse, Recycle".
Reductie verbruikt geen extra energie, tijd of moeite.
Reuse verbruikt minder extra energie, tijd of moeite.
Recycling verbruikt extra energie, tijd en moeite.

Dat is dus de reden waarom "Recycling" de laatste stap is in de levenscyclus van elk apparaat/ding. Auto-batterijen die worden ingezet als huisbatterij, dat is "re-use" en veruit te prefereren boven recycling. Dat het langer duurt voordat de Lithium uit huisbatterijen weer opnieuw in de markt komt als gerecycled Lithium is juist een goed iets.

Huisbatterijen hebben echter een ander voordeel. Deze kunnen flink wat omvangrijker worden aangelegd. Het verbruikspatroon is ook heel wat anders dan van een autobatterij, waardoor andere goedkopere en makkelijk beschikbare materialen daarvoor kunnen worden gebruikt.

Zelf denk ik dat het schrikbarende aantal smart-devices met niet-vervangbare lithium batterijen een groter verlies aan Lithium inhoudt dan autobatterijen dat zullen doen.
R4gnax @GeroldM11 juli 2024 12:14
Dat is dus de reden waarom "Recycling" de laatste stap is in de levenscyclus van elk apparaat/ding.
En dat is fantastisch en een goed iets
-- wanneer je te maken hebt met een min-of-meer stabiele circulaire vraag en afschrijving.

Maar alternatief gebruik ("re-use") of hergebruik ("recycling") gaan je niet helpen als de vraag vele orden groter is dan wat er afgeschreven terug beschikbaar komt. En dat is de orde van de dag. Dus moet er in rap tempo meer batterij in omloop gebracht worden en dus veel meer ruwe grondstof verwerkt worden.

Uiteindelijk - wanneer alles echt stabiel circulair is, zal dat veel minder nodig zijn.
Maar tot die tijd, denk ik dat de partijen die claimen dat het delven en raffineren van lithium vele malen slechter is als de olie-industrie weldegelijk eens een punt zouden kunnen hebben wat serieus overwogen dient te worden.

Het venijn is dat er niet echt een keuze is. Het alternatief is niets doen en op z'n beloop laten totdat we een gezonder alternatief voor lithium hebben. En die luxe hebben we ook niet.
Catch 22: damned if you do; damned if you don't.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

sprankel @R4gnax10 juli 2024 17:42
Ook daar zijn onderzoeken naar waar de EV zelfs indien er gebruik gemaakt word van 100% vervuilende elektriciteit nog steeds wint.

Die onderzoeken slagen inderdaad wel wat alle kanten uit maar dat is eigen aan onderzoeken, je hebt er X die A zeggen en X die B zeggen, als er 900 A als uitkomst hebben en 100 B als uitkomst is de consensus dat A het juiste antwoord is.

Wat milieu betreft wat niet gelijk staat aan klimaat dan is zijn die verbrandingsmotoren een ramp omdat ze het milieu in dicht bevolkt gebied vervuilen. Daarmee zeg ik niet dat het oke is om het milieu rond een mijn te verzieken, enkel dat de menselijke tol veel hoger is als je het milieu gaat verzieken waar gigantisch veel mensen wonen.

Een ander zeer problematisch punt met die verbrandingsmotoren en waar vaak totaal niet naar gekeken word, hoe ze evalueren met verloop van tijd. Je kan in principe een verbrandingsmotor tiptop in orde houden maar dat houd in dat tegen dat je 150 000km gereden hebt de katalysator, de roetfilters, de luchtmassa meters, de lamda sondes etc van je auto allemaal preventief vervangen hebt! Als we dat moeten gaan afdwingen schreeuwt heel het land moord en brand. Echter als het gaat over pakweg een gascentrale die elektriciteit opwekt, die moeten wel continu hun uitstootnormen halen door de jaren heen alsook is het veel effecienter om op 1 grote gas centrale innovatief de uitstoot aan te pakken waar reeds naar CO2 captatie gekeken word, op de kleine schaal van een auto is dat simpelweg ondenkbaar.

Wat voor mij de dooddoener is van de verbrandingsmotor is dat er geen evolutie meer in zit, die dingen zijn uitontwikkeld en gaan echt niet binnen 15 jaar de helft minder verbruiken en dus minder uitstoten.

EV's zijn niet de 100% milieu/klimaat vriendelijke variant met 0 impact, het is en blijft beter om je fiets te nemen en als het kan, de niet elektrische variant. Maar er is gigantisch veel mogelijk, de elektriciteit kan volledig hernieuwbaar ipv gas/kolen. De batterijen staan nog in kinderschoenen van wat theoretisch mogelijk zou moeten zijn. De EV is reeds meer milieu/klimaat vriendelijk maar heeft de potentie om nog veel verder te gaan in dat verhaal.

En als laatste, heel die energietransitie kost heel veel geld maar eenmaal ze gebeurd is zijn we onafhankelijk van het buitenland. Bovendien is al het geld we daarin pompen infrastructuur die lokaal aanwezig is en niet verdwijnt in de geldzakken van corrupte leiders in landen waar toevallig veel fossiele brandstoffen aanwezig zijn. Stel dat wij morgen 50% minder fossiele brandstoffen verbruiken? Dan zegt de OPEC morgen er is 50% minder vraag dus het olie kartel beslist 50% minder op te pompen zodoende kunstmatige schaarste te krijgen zodat de prijs de hoogte inschiet, zij gaan nooit toelaten dat ze minder euro's ontvangen. Economisch gezien schiet het dus niets op om minder fossiele brandstoffen te verbruiken omdat de markt van fossiele brandstoffen het tegenovergestelde is van vrije markt tenzij je die afhankelijkheid ongedaan kan maken.
Tripledad65 @R4gnax10 juli 2024 18:41
Euh... Heb je het wel eens verdiept in het winnen en raffineren van olie? Daar vallen Lithium en Cobalt qua milieu effect (wat overigens steeds minder gebruikt wordt) bij in het niet. En met toenemende fracking wordt het alleen maar erger.

EVs

[Reactie gewijzigd door Tripledad65 op 22 juli 2024 17:30]

tweakerpip @R4gnax10 juli 2024 19:01
Alle delfstofwinning is extreem milieubelastend. Winning van olie is zeker niet anders. Het eenmalig winnen van Lithium is vele malen minder schadelijk dan het 15-20 jaar winnen van olie voor een auto.
Kol Nedra @wildhagen10 juli 2024 16:24
tenzei je een oude Volvo koopt, die kunnen makkelijk 500.000+ km rijden :)
yevgeny @wildhagen10 juli 2024 16:41
De centrale heeft ook brandstof nodig, gas of steenkool tover je niet uit de hoge hoed.
Kol Nedra @pempie310 juli 2024 16:23
ik snap je punt, ik verwacht wel dat ooit EV het goed gaan doen maar dat zal zeker nog wel 20 jaar duren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Kol Nedra10 juli 2024 16:34
De huidige EV's zijn echt een tussen oplossing in mijn ogen. Er kleven nog te veel nadelen aan zoals gewicht (en daarmee grotere kans op letsel, meer wegenbelasting op termijn etc), beperkte range, vaak moeten opladen, moeilijk te blussen bij brand. De ontwikkelingen staan echter niet stil en ik denk dat we nog wel enkele grote stappen mogen verwachten. Het punt is meer dat een EV deels ook een lapmiddel is ipv een echte oplossing. Die oplossing moet veel meer gezocht worden in het veel meer uit de auto krijgen van de Nederlander en een betere bezetting per auto (kijk maar eens om je heen in de spits, zeer veel mensen zitten alleen in de auto).
divvid @Bor10 juli 2024 16:47
Die oplossing moet veel meer gezocht worden in het veel meer uit de auto krijgen van de Nederlander en een betere bezetting per auto (kijk maar eens om je heen in de spits, zeer veel mensen zitten alleen in de auto).
OK, been there, done that. Met een werkgever met >20000 werknemers zou er toch wel ééntje zijn in mijn woonplaats? Na veel gedoe op de carpool intranet pagina een afspraak gemaakt. Nou dat was een drama van beide kanten. Óf de persoon kwam te laat (woont 300m lopen van mijn huis), moest plotseling overwerken omdat experiment uitliep, óf ik zat met dezelfde euvels of er was wel iets anders waardoor onze werktijden niet aansloten.
Na een maand aanmodderen zijn we er mee gestopt, hoe gezellig het ook was (wel vrienden geworden, dat dan weer wel)
OV is geen oplossing (2 uur en vijf minuten voor 27km, als je geluk hebt en je fiets nog bij het station staat)

Voor mij persoonlijk zou een kleine (i3 formaat) EV, NAAST een hybride die de sleurhut kan trekken, een prima oplossing zijn. Nu nog rekening rijden invoeren en het puur hebben van een auto niet belasten en we kunnen echt aan de slag
R4gnax @divvid10 juli 2024 17:12
Denk dat je de oplossing voor dit soort zaken eerder moet vinden in wonen in de omgeving van waar je werkt, en de werkgever bussen of autobussen laten rijden voor gezamenlijk ophalen/afzetten. Kan prima als je standaard 9-tot-5 werkuren hebt.
Houtenklaas @R4gnax10 juli 2024 23:44
Daar is het OV voor uitgevonden. Als elke werkgever in NL zijn personeel moet gaan ophalen, explodeert het verkeer op de weg. En is ook onzin. Verhuizen voor mijn werk doe ik per definitie niet, bij een volgende reorganisatie kan je er zomaar uitliggen en zit je in een omgeving die wellicht te duur is met een gezin die liever op de oude plek had gebleven. Of je werkgever besluit om jouw werkplek 50km verderop neer te zetten.

De opzet voor het OV moet echt structureel beter. Net als @divvid zit ik op soortgelijke afstand van mijn werk en doe er slechts 1:18 over door 2 overstappunten met te lange wachttijd. Per dag is dat bijna 3 uur reistijd, voor zo'n korte afstand niet acceptabel.
divvid @R4gnax10 juli 2024 21:13
laat dat nou net het probleem zijn. Werk is niet 9-5, maar soms 8-19, soms 10-16, soms thuis en soms 19:00-8:00 (bij nachtelijke experimenten op veel bezette apparaten)


Buiten dat ik niet WIL verhuizen (want geinvesteerd in mooi huis, mooie tuin, net alles energie zuinig gemaakt van EIGEN centjes en alle voorzieningen op loopafstand en aangekocht toen ik op fietsafstand werkte* is er nog een huizenmarkt die volledig op z'n gat ligt. Met de beste wil van de wereld zou ik met mijn inkomen mijn huidige huis niet kunnen kopen. Laat staan dat ik een ander huis in een duurdere regio kan kopen.

Los daarvan, definieer "in de omgeving". Hemelsbreed is het 25km. Autoweg 27km, Fietspad 37!km en OV meer dan twee uur. "in de omgeving" van het werk zijn er domweg geen betaalbare huizen met dezelfde kwalificatie (en dan hebben we het niet eens over A'dam of Utrecht)

*totdat de overheid besloot te gaan korten op onderzoeksprojecten en ik dus op straat stond met mijn tijdelijke contract.

Zo makkelijk is je voorstel niet.
multikoe
@Bor10 juli 2024 17:15
Ik ben het helemaal met je eens, maar we proberen al dertig jaar mensen te laten carpoolen, we hebben ook al eeuwenlang openbaar vervoer, we hebben fiets-stimulatieprogramma's bij bedrijven en we kunnen vrij eenvoudig thuiswerken (ook al jaren). Kijkend naar het resultaat van deze inspanningen (nul) durf ik te stellen elke poging om Nederlanders uit hun auto te krijgen ongeveer precies helemaal nul kans op succes heeft.
Even serieus: benzine is de afgelopen decennia rete-duur geworden, auto's idem. De drukte op de wegen is toegenomen, de filedruk daarmee ook. Parkeren kunnen we al bijna nergens meer gratis, monteurs moeten tegenwoordig universitair opgeleid zijn anders worden ze niet aangenomen en daarmee is het uurloon in de werkplaats ook toegenomen. Fabrikanten maken vervangende onderdelen hartstikke duur en het gebruik van generieke onderdelen onmogelijk. Je kunt geen lampje meer verwisselen zonder de hele motor te kantelen en auto's zijn ondertussen zo belachelijk groot geworden dat de meeste parkeerplaatsen en parkeergarages voelen als slim-fit jeans.
En toch blijven we rijden.
R4gnax @multikoe10 juli 2024 21:00
De belasting op auto's door het dak zetten.
Dat zou werken, maar zou ook een heeeeel erg impopulaire maatregel zijn.
En zou enorm kwaad bloed zetten tov 'de rijke stinkerds' die zich nog wel zouden kunnen permiteren een eigen auto te blijven rijden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

multikoe
@R4gnax10 juli 2024 22:10
Het gaat niet werken, volgens mij was dat het hele punt van mijn post. Maar los daarvan: heel veel mensen zijn afhankelijk van een auto om hun werk te doen. Loodgieters, aannemers, huisartsen, verpleegsters, wijkverplegers, ze kunnen allemaal niet met het openbaar vervoer. Autorijden duurder maken zorgt ook voor problemen bij die beroepsgroepen.
Kol Nedra @Bor10 juli 2024 16:39
ik hoef niet perse een auto te hebben, sterker nog als ik het kon deed ik die weg, scheelt veel € p/m
van mij mag mijn werk wel een EV aanschaffen en dat ik die mag lenen om naar het werk te komen en dat ik enkel alleen de auto oplaad op bedrijven terrein
rob-bo @pempie310 juli 2024 15:30
Kun je deze kort-door-de-bocht opmerking ook staven met enig wetenschappelijk bewijs?
WolfsRain @pempie310 juli 2024 16:52
Op Tweakers zitten en dan dit soort onzin verkopen.

review: Auke Hoekstra (TUe): e-auto's zijn écht beter voor het milieu
Tripledad65 @WolfsRain10 juli 2024 18:46
Wat een verademing, dit artikel. Hoort als sticky onder élk artikel over EVs
bytemaster460 @pempie310 juli 2024 21:43
Dat nu het voordeel van een EV nog niet heel veel groter is dan dat van een ICE betekent niet dat dat in de toekomst nooit zal zijn. Accu's worden beter en schoner en elektriciteit kan in de toekomst schoner worden opgewekt. Als je pas met het veranderen van de infrastructuur begint als alles 100% uitgekristalliseerd is loop je achter de feiten aan. Met een dekkend netwerk aan laders kunnen we over een aantal jaar relatief schoon riiden. met een ICE gaat dat nooit lukken.
Andros 10 juli 2024 15:00
En waar gaan ze de stroom vandaan halen? In Brabant kunnen nieuwe bedrijven nu al niet meer terecht door een te vol stroomnet maar een paar duizend laadpalen kan ineens wel?

https://www.nu.nl/economi...uwe-grootverbruikers.html
WhySoSerious @Andros10 juli 2024 15:03
Het staat er toch letterlijk Pieter...
De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @WhySoSerious10 juli 2024 15:09
Dat is slechts deel van een oplossing. Tijdens momenten van schaarste wordt de laadsnelheid beperkt maar afname blijft nog steeds mogelijk zo te lezen. Vanuit dat oogpunt is de vraag van @Andros wel relevant; ook "kleine" beetjes belasting voor het net is extra belasting en die kleine beetjes samen kunnen zo maar een grote belasting zijn gezamenlijk. We hebben het hier immers over een (zeer) groot aantal laadpunten.
WhySoSerious @Bor10 juli 2024 15:19
Ligt puur aan het moment van de dag. Bij veel aanbod van zonnestroom, en hogere spanning op het net zal iedere extra afname het probleem minder groot maken. Netcongestie is (vaak) geen probleem van een tekort aan stroom, maar van een disbalans tussen opwekking en afname.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @WhySoSerious10 juli 2024 15:26
Maar dan nog, 20.000 palen vormen ook bij minder hoge snelheid een belasting voor het net. Daar waar andere mensen en bedrijven worden geweigerd of lang moeten wachten op aansluiting. Dat is het punt dat @Andros aansnijdt.
Klaus_1250 @Bor10 juli 2024 15:47
Nee, er zijn ook momenten dat zo'n laadpaal volledig stopt met laden (!) Stroom die de laadpaal en auto dan gebruiken.

Super-irritant, ik ben al meermaals in de ochtend bij een nagenoeg lege auto aangekomen omdat de slimme laadpaal dus niet had geladen ... (Vattenval laadpaal in Noord-Brabant)

Ik denk dat Slimme Laadpalen juist congestie op het net zullen verminderen, omdat ze meer stroom afnemen bij een overschot en dus pieken afvlakken. Vergeet niet dat er ook gewoon plekken in NL zijn waar je zonnepanelen stoppen met leveren op een zonnige dag wegens een stroomoverschot. Dan kun je maar beter wat slimme laadpalen om de hoek hebben staan.
humulus @Andros10 juli 2024 15:03
De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.
Martinspire @humulus10 juli 2024 18:41
Is er eigenlijk al een platform voor dat slim laden? Hoe weet die paal dat ie nu even niet moet laden vanwege de piek?
I_am_I @Andros10 juli 2024 15:04
Misschien moet je het artikel eens goed lezen:
De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.
Aalard99 @Andros10 juli 2024 15:06
Ik weet niet precies wat de plannen zijn en wat er uiteindelijk in de aanbesteding staat maar wat je moet beseffen is dat het stroomnet niet constant vol zit, dit is met name op de piekuren het geval. Ik kan me zo voorstellen dat afhankelijk van de beschikbaarheid van de stoom dat de laadsnelheid een stuk lager is tijdens de piekuren of dat de stoom dan duurder wordt gemaakt.

Uiteindelijk wordt het 'volle' stroomnet opgelost en die laadpalen zijn noodzakelijk de komende jaren om de transitie naar EV mogelijk te maken.
Ernstjan89 @Andros10 juli 2024 15:43
Bedrijven hebben veelal grootverbruik aansluitingen (3x160A en groter). Hier zit schaarste op. De laadpalen worden aangesloten op de "normale" laagspanningsnetten net als woningen. Dit zijn aansluitingen t/m 3x80A.
R4gnax @Ernstjan8910 juli 2024 16:52
Wat bij de volumes die Vattenfall voornemens is te plaatsen, dus ook wil zeggen dat als het 'slimme systeem' niet tot in de puntjes toe ingeregeld goed werkt op een net segment wat al zwaar overbelast is, de regio's Noord Brabant en Limburg waarschijnlijk met brownouts te maken gaan krijgen.

(... zelf misschien toch maar eens overwegen een UPS te nemen.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 17:30]

Pecunia-18 @Andros10 juli 2024 15:44
Het gekke is, er is stroom genoeg. Er wordt voldoende energie aangeboden aan het hoogspanningsnet daar wordt 150000V getransporteerd. Dat gaat naar verdeelstations die er 20.000V van maken (middenspanningsnet) daar ook meestal nog geen problemen.
Het gaat pas fout bij het laagspanningsnet, dus de transformatorhuisjes die er 230V van maken. Dat laatste is het probleem daar zitten er heel veel aan de max van hun capaciteit en moeten die ook inmiddels de stroom verdelen over een ondermaats stroomkabel netwerk.
Dus als Vattenvall zorgt voor de grondkabels en transformatorhuisjes laat bijplaatsen zie ik geen probleem.
Laat je niet gek maken door de retoriek van de energieschaarste. Slim verdelen en gebruiken daar gaat het juist om.
L-VIS @Pecunia-1810 juli 2024 16:50
Er is ook schaarste op transportniveau...
Akino @Andros10 juli 2024 15:09
Misschien van de redenen,gezien laadpalen als groen worden gezien..subsidie,maar bedrijven,als gebruikers vervuilers.Gewoon waar politiek de nadruk op ligt en politiek steun voor de energie leveranciers..want die hebben het toch zo slecht (sarcasme)
WhySoSerious @Akino10 juli 2024 15:23
Subsidie? Het was een aanbesteding, waar Vattenfal het winnende bod gedaan heeft. Geld stroomt juist de andere richting op dan jij beweert.

Daarbij zorgt stroom, dat op dit moment met een uitstoot van 34g CO2 opgewekt (https://co2monitor.nl/), voor een zeer groot verschil met de uitstoot van zelfs een kleine benzine-auto.
eborn 10 juli 2024 15:30
Het grote probleem wat ik met laadpalen ervaar is dat ze kostbare parkeerruimte innemen. In onze wijk is al een structureel probleem met parkeren aan het ontstaan, mede doordat er steeds meer oudere jongeren thuis blijven wonen. Die hebben vaak ook een auto voor het werk en hierdoor neemt het aantal auto's flink toe. Daarbij worden er op veel parkeerplaatsen ook nog eens 2 tot 4 plekken ingenomen door laadpalen. In de praktijk zijn deze plekken het grootste deel van de dag leeg, want de meeste omwonenden met elektrische auto's hebben een eigen laadplek.

Aangezien veel gemeenten tegenwoordig ook hard optreden tegen laadpaalklevers, ben je verplicht om je auto na het laden te verplaatsen. Vaak zijn er dan in de wijk amper nog parkeerplaatsen beschikbaar. Zo laden wij veel overdag, omdat mijn vriendin veel thuis is. Maar als je niet voor 17.00 uur je auto verzet is er amper nog parkeerplek beschikbaar.

Ik zie hier ook geen directe oplossing voor, maar het maakt het er niet eenvoudiger op.
multikoe
@eborn10 juli 2024 16:48
De simpelste oplossing is gewoon meer palen plaatsen. En vervolgens een regel instellen dat je daar ook met een ICE mag parkeren, mits de andere parkeerplaatsen vol zijn.
Andros @multikoe10 juli 2024 17:16
Hoe wou je dat controleren? Stel, je parkeert in een woonwijk op een parkeerplaats met laadpaal (alles staat verder vol) en gaat ergens binnen. Tien minuten later rijden er twee andere auto's weg. Twintig minuten later rijdt de BOA door de wijk, ziet jouw wagen op een plek staan met laadpaal terwijl er twee lege plaatsen zijn zonder paal met een bon tot gevolg.

Enige manier om dat op te lossen is letterlijk 24/7 elke wagen te gaan volgen en dan krijgen we privacy problemen. Of de hele wijk moet zich steeds aanmelden voor een parkeerplek zoals nu met betaald parkeren gebeurt, ook al hebben ze een vergunning. Ik zie het niet gebeuren eerlijk gezegd :) .
multikoe
@Andros10 juli 2024 17:22
In veel gevallen kun je dat prima overlaten aan de autobezitters zelf. Dat gaat in ieder geval bij ons in de wijk prima. ICE-eigenaren en EV-eigenaren wonen per slot van rekening naast elkaar.
Op de parkeerplaats van mijn werkgever is ongeveer de helft van de parkeerplekken voorzien van een laadpaal. En er zijn geen regels. Gaat uitstekend.
En nogmaals: als er voldoende laadpalen worden geplaatst, dan is dat helemaal geen issue meer.
The Zep Man @eborn10 juli 2024 15:39
Ik zie hier ook geen directe oplossing voor, maar het maakt het er niet eenvoudiger op.
Elke parkeerplaats een optionele laadplaats maken. Gebaseerd op beschikbare energie laden maar zoveel voertuigen tegelijkertijd op. First in, first out.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:30]

devilke66 10 juli 2024 18:37
Bij een Tesla supercharger laad ik in nederland aan 22 cent. Waarom is traag laden duurder dan snelladen?
david-v
@devilke6610 juli 2024 19:38
is het echt zo goedkoop geworden in Nederland? ik laad in Nederland vrijwel nooit via een snellader, maar onderweg in het buitenland wel, en daar was de laagste prijs wat ik tegenkwam 32 cent, afhankelijk van het tijdstip.
krakendmodem @david-v10 juli 2024 22:17
Dit is alleen bij Tesla en kan per uur een paar cent schelen. Fastned (0,69) en Shell (0,65) zitten fors hoger. In de winter liggen de prijzen bij Tesla ook hoger trouwens. Zal vermoedelijk ook gekeken worden of er veel (duurzame) energie beschikbaar is. Tussen 16:00 en 20:00 liggen de prijzen daarom ook wat hoger.

Hoe Tesla het zo goedkoop kan aanbieden vraag ik mij dan ook wel eens af. Al hebben ze natuurlijk daar ook abonnementen voor. Maar dan nog.

In het buitenland is laden bij Tesla al vaak weer duurder dan hier in Nederland.
Helium-3 10 juli 2024 15:25
Ik kan niet wachten tot er eindelijk abbonnements/betaalmodellen komen waarbij ik de EU-handelsprijzen betaal + een opslag waar de beheerder winst mee mag maken. Net als mijn dynamische contract thuis. Ik ben prima in staat om mijn laadmomenten tactisch te kiezen, en met een beetje plannen kan ik dan vrijwel gratis of in ieder geval heel goedkoop laden, ontlast ik het net, maak ik zonnepanelen rendabeler, gebruik ik échte groene stroom en én zorg ik ervoor dat de laadpaalaanbieder geen verlies maakt (er zijn immers momenten waarop de handelsprijzen hoger liggen dan de vaste paaltarieven van 35 cent). Iedereen wint!

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 22 juli 2024 17:30]

david-v
10 juli 2024 15:37
Bij de nieuwe laadpunten komt een scherm met prijs- en laadinformatie.
e i n d e l i j k !

Het is echt een drama wat dat betreft, verschillende pasjes, verschillende prijzen. Krijg je op het scherm te zien wat de prijs is met je pas voordat het laden begint? dat zou het mooiste zijn
Ge Someone @david-v10 juli 2024 16:20
Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Maar ik ben daar niet optimistisch over, ik verwacht dat je op een Vattenfall paal hooguit te zien krijgt wat de prijs is met een Vattenfall Incharge pas/app.
Probleem is dat laadpaal beheerders en laadpas afhandelaars in de meeste gevallen verschillende bedrijven zijn en en synchroniseren van alle informatie blijkt lastig te zijn. Ook bij het scannen van de QR-code wordt in een database gekeken die vaak niet (juist) is bijgewerkt (tarieven, beheerders en zelfs vermogens kunnen inmiddels anders zijn).
david-v
@Ge Someone10 juli 2024 16:24
ik gebruik daarom ook vrijwel nooit een pas. Altijd een App. De aanbieder App is meestal de goedkoopste, andere apps die compatibel zijn tonen vaak een (veel) hogere prijs. Met een pas betalen is achteraf altijd maar de vraag hoeveel je betaald. Voelt totaal niet prettig, Dus liever direct op de App zien wat het kost.
Arjan242 11 juli 2024 08:50
Uhh, was er niet het probleem dat zelf sommige nieuwe woningen nog geen stroom konden krijgen. Omdat alle elektrische tijd centrales overbelast zijn, of er zijn er te weinig? Maar dit kan blijkbaar wel?
miknic 10 juli 2024 15:29
Ja joh, stroom zat.
wildhagen @miknic10 juli 2024 15:36
Daarom wordt daar dus ook rekening mee gehouden:
De laadpalen gaan daarnaast slim laden ondersteunen, vanwege de netschaarste in de regio. De laadsnelheid neemt dan af op piekmomenten.
Je zult toch moeten, want conform de plannen wordt de verkoop van nieuwe ICE-autos na 2030-2035 (daar wordt volgens mij nog over gediscussieerd) niet meer toegestaan. Bestaande blijven nog rondrijden, maar vanaf dat punt zal het aantal ICE-auto's dus wel drastisch gaan dalen in de loop der jaren, en komen er steeds meer EV-auto's (ook waterstof-auto's valen onder electrische voertuigen).

Dan heb je dus ook meer oplaadpunten nodig, dus vanuit dat punt bezien is deze actie van Vattenfall alleen maar logisch, en toe te juichen.
david-v
@miknic10 juli 2024 18:14
stroom zat ja, alleen netwerkcapaciteit is een ding. Het zou ook mooi zijn als we het overschot van zonnepanelen/windmolens overdag kunnen opslaan voor de avond/nachturen als mensen de auto's gaan laden thuis of in de wijk. Maar eerst moet het netwerk flink uitgebreid worden.
Goderic 10 juli 2024 15:57
de nieuwe laadpunten komt een scherm met prijs- en laadinformatie.
Eindelijk, ik snap niet dat dit niet verplicht was van het begin, net zoals bij tankstations.

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