Laadpaalproducent Alfen wil tot 15 procent van personeel ontslaan

De Nederlandse fabrikant van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen heeft aangekondigd tot 15 procent van zijn personeelsbestand te willen ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 140 voltijdse banen.

De maatregel maakt deel uit van een breder kostenbesparingsprogramma waarmee het bedrijf de winstgevendheid wil verbeteren. Naast de personeelsreductie worden ook leverancierscontracten herzien en investeringen uitgesteld. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Alfen is in gesprek met de ondernemingsraad en vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Naast gedwongen ontslagen wil Alfen ook banen schrappen via natuurlijk verloop en het beperken van uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers. Het bedrijf zegt dat het meer details over de strategie en financiële doelstellingen zal delen bij de presentatie van de jaarcijfers over 2024 in februari 2025.

De laadpalensector staat onder druk. Eerder werd al bekend dat concurrent EVBox grotendeels wordt opgeheven door moederbedrijf Engie. Alfen wijt de noodzaak tot kostenreductie aan de slechte marktomstandigheden, waaronder een vertraging in de verkoop van elektrische auto's in Europa. In de eerste zes maanden van 2024 leed Alfen een nettoverlies van 11,1 miljoen euro, wat een toename is ten opzichte van het nettoverlies van 9,4 miljoen euro in dezelfde periode van 2023.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 10:01 207

15-10-2024 • 10:01

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Reacties (207)

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mukky 15 oktober 2024 10:23
De laadpalenindustrie heeft ook last van veel concurrentie. Waar Alfen nog > EUR 1.000 vraagt voor een Eve Single Proline zijn alternatieven al te krijgen voor 300. Nieuwe fabrikanten maken volledig geïntegreerde systemen waarbij de high voltage componenten, de controller logica en de DC lekstroombeveiliging allemaal op 1 print zitten. Dit maakt de nieuwe generatie laadpalen veel kostenefficiënter. Alfen laadpalen bestaan nog uit (te) veel verschillende onderdelen (het NG platform) en hun nieuwe platform (Alfen Hardware Platform) is alleen nog maar beschikbaar voor de Twin 5 lader en niet voor de veel populairdere Eve Single Proline.
bilgy_no1
@mukky15 oktober 2024 11:32
Ik denk inderdaad dat dit de echte problematiek is: die palen van Alfen en EVBox zijn echt heel erg duur voor wat je krijgt.

Dat onzinverhaal over inzakkende EV verkopen geldt alleen voor een aantal landen in Europa; vooral Duitsland omdat daar opeens de EV-subsidie werd opgeheven. In geheel Europa is er nog steeds sprake van GROEI.

De echte daling zit wereldwijd al jaren in de aantallen fossiele auto's: van 86 miljoen in 2017 naar 69 miljoen in 2022. Maar daar hebben de media het niet over.

Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat de Europese fabrikanten precies aan EVs produceren om aan de emissiedoelstellingen te voldoen en verder zo lang mogelijk verbrandingsmotoren te blijven verkopen. Op EVs maken de meeste fabrikanten immers nog verlies.

De oude fabrikanten starten een lobby tegen de emissiestandaarden en huilen dat het een lieve lust is. Ondertussen maken ze nog steeds miljardenwinsten.

We moeten ons geen onzin laten aanpraten en de media moeten ook de ogen openen in plaats van zich voor het karretje van de vervuilende industrie te laten spannen. Het is op lange termijn ook helemaal niet goed voor die Europese producenten, want die lopen steeds meer achter op de concurrentie van Tesla en de Chinezen. Dan mogen de belastingbetalers weer de boel gaan redden, terwijl de bestuurders en aandeelhouders hun bonussen en dividenden al in de pocket hebben en houden.
phoenix2149 @bilgy_no115 oktober 2024 12:59
Dat EV rijden prive, met de relatieve kortzichtigheid van de maatschappij/mens, te duur is speelt ook mee.

Dat de verplichting om EV te nemen voor lease rijders komt te vervalen en alle andere regelingen komen te vervallen zal niet meehelpen helaas. In all zal EV goedkoper (moeten) worden en ICE duurder (moeten) worden.

Ik denk dat 0 emissie zone's in de grotere steden ook wel gaan helpen.

Hoe dan ook ICE gaat uitgefaseerd worden en we moeten daar gewoon mee gaan dealen. De landelijke politiek blijft het hoofd maar in het zand steken/gelobby'd worden, maar het volk/regionale politiek wil wel.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 15 oktober 2024 12:59]

bilgy_no1
@phoenix214915 oktober 2024 13:41
Ja, het gaat ook gewoon gebeuren. Vorige week nog een rapport van Goldman Sachs die voorspellen dat de prijzen van battery packs tegen 2030 nog maar $64 per kWh zullen kosten.

Voor een kleine zuinige auto is 40 kWh waarschijnlijk al voldoende om genoeg bereik te hebben. Dat kost dan nog maar $2500. Dat is precies in de range van wat een verbrandingsmotor kost. En daarmee kan dan prima een auto worden gebouwd in ieder segment van de markt.
xavalon @bilgy_no115 oktober 2024 16:37
Op dat punt zijn sommige chinese batterijproductie bedrijven al, zeker als het gaat om de LPF batterijen. Moet er nog wel een battery management system bij.
bilgy_no1
@xavalon15 oktober 2024 20:37
De door Goldman Sachs genoemde prijzen zijn voor battery packs. De prijzen van $50-60 per kWh die je nu al hoort zijn voor cellen. Dat verklaart het verschil grotendeels.
cmegens @phoenix214915 oktober 2024 13:34
Ik weet het niet hoor, maar mijn EV is goedkoper om te rijden dan een ICE. En daarmee houdt ik rekening dat de EV duurder wordt, de wegenbelasting komt er aan, maar dan nog kom ik ruim uit. Tegen wat nu een volle tank benzine kost kan ik meerdere keren mijn auto vol laden. Daarnaast wek ik een groot deel op met zonnepanelen. Dan verdiend die EV zich vanzelf terug tegenover een ICE. Onderhoud nog even daar gelaten.
geert1 @cmegens15 oktober 2024 13:52
EV's lijken vooral duur omdat men kijkt naar de nieuwprijzen in de showroom, wat weer komt omdat de tweedehands markt nog klein is. Het leeuwendeel van de Nederlanders heeft nog nooit een nieuwe brandstofauto uit de showroom gehaald, omdat ze dat niet kunnen betalen. Dus vrij logisch dat zij een gloednieuwe EV ook niet kunnen betalen; een auto kopen voor privé moest altijd al tweedehands voor de meeste Nederlanders (behalve de allerkleinste voertuigen, en de 10-20% rijkere Nederlanders).

Qua EV's zijn er nog veel te weinig tweedehandse voertuigen, waardoor het gros van Nederland nog niet in de positie is om er één te halen. De oplossing daarvoor is hetzelfde als bij ICE-voertuigen: genoeg nieuwe voertuigen verkopen aan zakelijke en rijkere ontvangers, en die schuiven door naar de tweedehands markt. Dat duurt nogal lang, zeker met minder stimulatie vanuit overheden, maar dit proces zal z'n tijd moeten hebben want dit is ook hoe de meeste mensen een ICE kunnen betalen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 15 oktober 2024 13:56]

bilgy_no1
@geert115 oktober 2024 14:32
Dat argument van de te dure aanschaf klopt niet meer voor alle categorieën. Een auto van het formaat Tesla Model Y kun je qua ruimte gerust vergelijken met een VW Tiguan (die is eigenlijk nog wat kleiner, maar goed). De vanaf prijzen zijn:

Tesla Model Y RWD: EUR 44.990 (EUR 42.040 na SEPP subsidie).
VW Tiguan: EUR 46.990

Dan heb je bij de VW de meest basic versie. Als je de uitrusting op het niveau van de Model Y wilt krijgen moet je voor duizenden euro's aan opties aanklikken. En laten we niet doen alsof dit een 'rijkeluis-auto' is. Er rijden ontzettend veel Tiguans rond en dat is een normale middenklasse auto.

NB dit zijn Nederlandse prijzen. De BPM verhoogt de prijs van de fossiele variant. Dan nog geldt dat als je qua uitrusting iets vergelijkbaars wilt je met de fossiele VW alsnog duurder uit bent. En reken dan even door dat de gebruikskosten van de fossiele auto veel hoger zijn.

van batterijen de komende jaren nog aanzienlijk gaan dalen.
ArawnofAnnwn @bilgy_no115 oktober 2024 16:42
Alleen, zoals geert1 zei, kopen mensen over het algemeen geen nieuwe auto.

Tweedehands kan ik een Tiguan aanschaffen voor 12.000 euro als ik zoek naar maximaal 120k op de teller. Die heeft dan een brandstof motor. Er is geen elektrische te koop. Vind ik erg veel geld voor die auto zeker gezien het een crossover is.

De goedkoopste Tesla met 120k op de teller is 19k. Sorry maar dat doe ik niet.

Voor mij zou een elektrische auto alleen voor woon-werk verkeer zijn. Weet je wat er in mijn prijsklasse, voor een extra auto, te koop is? Niets. Want ik ga niet mijn normale auto weg doen, want die blijf ik gebruiken voor lange ritten. Dus word het een extra auto. Als ik daar een simpel budget voor vrij zou maken, zou ik max 5000 betalen voor zo'n auto (dan moet het echt wel een leuke auto zijn voor dat bedrag). Dat is een realistisch bedrag. Het is alleen maar voor woon-werk verkeer om die 40 heen, 40 terug te rijden. Ik zie een elektrische auto dan ook als een wegwerp product. Meest voorkomende reparaties als ze er zijn zijn dusdanig aan de prijs dat het niet rendabel is dus de auto is dan direct schroot. Dat terwijl ik gratis kan opladen. Ik zou dan direct mijn benzinekosten voor woon-werk verkeer kwijt zijn. Zelfs dan, zie ik dat niet zitten. Ik weet dat Tesla's wel langer mee gaan, maar andere merken (Fiat staat er bekend om, maar ook Mercedes en Renault) zijn niet betrouwbaar op de langere termijn. Daar haal je zeker geen miljoen kilometer mee. Bij Tesla heb ik nog een kans, maar de aanschafprijs op de 2e hands markt is gewoon te hoog.

Daarnaast verwacht ik dat er snel een einde komt aan elektrisch rijden, gezien de ontwikkelingen die gaande zijn. Als als als het lukt, komt er volgend jaar een nieuwe generatie auto's op de markt, die op ammoniak rijden (aldus Toyota). Dan zullen de prijzen voor elektrische auto's meteen naar een dieptepunt gaan. Misschien dat het dan leuk word om te kijken wat er te krijgen is.
Verwijderd @ArawnofAnnwn15 oktober 2024 16:52
Het lijkt erop dat je nog niet erg veel ervaring hebt met elektrisch rijden. Mijn eigen ervaring is sinds eind 2019 met een BMW i3, die zeker in die tijd nog erg kostbaar was. Lease dus van de zaak.

Inmiddels heb ik een privé EV aangeschaft, opnieuw een i3, maar dan een gebruikte uit Duitsland. Zeer betaalbaar en de prijs/kwaliteitverhouding is prima. Ik verwacht net als met mijn leaseauto er 0 problemen mee te hebben en zeer beperkt onderhoud.

Ik denk dat je even te rade moet gaan bij mensen mét ervaring, want zoals gezegd; het lijkt erop dat je mening sterk gekleurd is door een teveel aan desinformatie en te weinig feiten.
ArawnofAnnwn @Verwijderd15 oktober 2024 17:39
Je zit zelf met een flink gekleurde mening en gebaseerd op desinformatie. Op het werk hebben we elektrische bussen (Opel) voor de buitendienst. Allemaal max 2 jaar oud. Die staan nu in een loods en er zijn vanwege het koude weer dieselbussen ingehuurd zodat er doorgewerkt kan worden. Als het weer weer beter word, komen de elektrische bussen weer van stal, want we moeten groen doen. Ze hebben allemaal problemen. Staan stil bij een stoplicht, dashboard zwart, moeten weer worden afgesleept, of laden niet meer op. Elke keer weer problemen, dusdanig dat er extra bussen zijn besteld voor de lange tijden dat de bussen elke keer bij de garages staan in de zomer. Gemiddelde bus moet om de maand naar de garage wegens problemen en ze staan er meestal meer dan een week. Als het koud is is er helemaal niet meer mee te rijden, dan halen ze nog maar 40-80 kilometer op een volle lading. Dat is geen desinformatie, dat is een feit. Ook de mensen met normale auto's hier op het werk hebben problemen. De Fiat's zijn echt een drama, die komen er ook niet meer in via de lease. Renault's hebben ook massaal accu's die het einde van de lease termijn niet halen. De enige om mij heen die geen problemen met hun elektrische auto's hebben, zijn de managers met Tesla's. Dat jij er geen problemen mee hebt is leuk, maar dat is eerder een uniek iets. Ik zat een tijd geleden te kijken naar goedkope elektrische auto's maar de hoeveelheid auto's waarvan direct word aangegeven dat het zonder accu is of met defecte accu (of omschreven als alleen voor export), is dusdanig groot dat ik er op dat moment geen zonder die melding kon vinden.

Wat betreft onderhoud, ik heb de volledige historie van mijn auto en tot ik hem kocht (100k geleden) werd er minimaal onderhoud gedaan. Alleen elk jaar olie + filter, plus remmen en een keer een luchtfilter. Tot nu toe heb ik wat betreft kosten die je niet bij een EV hebt (remmen/banden), alleen jaarlijks olie+filter gedaan en een keer een waterpomp die kapot is gegaan. Zit gemiddeld op nog geen 100 euro per jaar aan kosten, inclusief APK, als ik remmen/banden niet meereken, die je ook bij een EV hebt. Staat al bijna 2 ton op de teller en ik verwacht er zeker nog 5 ton mee te kunnen rijden zonder serieuze problemen. Beetje geluk kan ik nog veel verder dan dat rijden.

Gemiddelde Fiat 500E haalt de 2 ton niet. Auto is dan volledig afgeschreven. Dat is met veel EV's zo en ze kunnen dan wel gerepareerd worden, maar dat is financieel niet rendabel. Uitzonderingen zoals Tesla's na.
Verwijderd @ArawnofAnnwn15 oktober 2024 21:59
Tja, het zal allemaal waar zijn. De Stellantis bussen van 3 jaar geleden was de eerste generatie en zullen zeker problemen geven. Auto's (uit de EU) zitten nu op de 2e generatie en Koreanen zitten nu op de 3e generatie. Maar nonsens als auto's met 2 ton erop zijn afgeschreven, dat is echt borrelpraat.
Frij5fd @ArawnofAnnwn15 oktober 2024 22:34
Mijn e-Niro heeft na 4 jaar gebruik en 100.000 km nog geen merkbare afname van batterij capaciteit. Ik ben niet de enige; veel van dit soort geluiden in het e-Niro forum hier op Tweakers.net. Ook de Kona's houden zich prima. Een neefje heeft er een tijdje geleden nog zo eentje gekocht. Prima deal. Bij collega's hoor ik ook geen drama-verhalen.
Uiteraard zijn er elektrische auto's die niet zo'n beste reputatie hebben. Maar met ICE-auto's was dat niet anders. Kwestie van de juiste auto's kopen
phoenix2149 @ArawnofAnnwn15 oktober 2024 17:25
Je kunt de tweedehands markt niet vergelijken. Op dit punt zitten de meeste EV’s nog niet. De eerste Zoë’s en Leafs waren meer voor de puristen waarbij de eerste ook nog eens huur accu’s had over het algemeen.

Daar komt begin volgend jaar verandering aan in wanneer de lease contracten aflopen van de meer logische EV’s als o.a. M3. Althans dat verwacht men.

Vandaar dat op dit moment enkel naar nieuw prijs gekeken wordt.

Ben benieuwd wat volgend jaar de tweedehands markt van EV’s gaat doen.
ArawnofAnnwn @phoenix214915 oktober 2024 17:43
Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Als het dan wel rendabel word is het zeker een optie.

Ik hoop vooral dat de komende Toyota's de prijzen van EV's laten kelderen. Ik zou het zeer leuk vinden om over een jaar of 10 met een ammoniak auto te rijden. Als ze volgend jaar inderdaad uitkomen, kunnen ze over pakweg 10 jaar goedkoop in de 2e hands markt te koop zijn. Groener rijden dan een EV zonder de lading nadelen van een EV.
bilgy_no1
@ArawnofAnnwn15 oktober 2024 20:43
Over welk jaar heb je het dan? Die Tesla Model 3 kan niet ouder zijn dan 2019. Van de Tiguan zijn er ongetwijfeld oudere modellen, maar die moet je eigenlijk vergelijken met de Model Y die pas vanaf 2021/22 in Nederland op de markt kwam.

Maar logisch dat er een vertraging zit tussen de marktintroductie van meer EVs sinds 2018/19 en de beschikbaarheid in de tweedehandsmarkt tegen lagere prijzen.
ArawnofAnnwn @bilgy_no116 oktober 2024 12:26
Ik weet even niet precies hoe het zit, maar uit mijn hoofd was het 3 jaar of maximaal 180.000 kilometer, ligt er aan welke eerder komen. Dus de 2021 Model Y zijn nu op de private markt.
bilgy_no1
@ArawnofAnnwn16 oktober 2024 13:07
Dat klopt. Maar de grote aantallen Model Y zullen vanaf 2026/27 op de markt komen. Vanaf eind 2022 zijn er echt grote partijen geleverd steeds per kwartaal.
ArawnofAnnwn @bilgy_no116 oktober 2024 14:17
Ik geloof je, maar dan zal dit zeker nog niet op de radar komen bij mijn zoekresultaten. Ik zou er puur een kopen om geld te besparen, naast een gewone auto. Er zijn hier mensen die 20k uitgeven voor een electrische auto. Voor dat bedrag koop ik veel liever een leuke auto zoals een Nissan S14, een Skyline GTT (GTR zit zeker niet in dat budget), een Mazda RX7 of een eerste generatie Miata. Iets waar ik vrolijk van word. Waar ik naar omkijk als ik deze heb geparkeerd. Waar ik met plezier in stap om gewoon te gaan rijden zonder dat ik ergens heen hoef te gaan. De enige electrische auto's waar zo'n gevoel wel bij kan hebben, zijn de Cybertruck en de Rivian R1T maar die zijn hier niet op de markt. Daar heb ik dat gevoel een beetje bij ondanks dat het electrisch is.
bilgy_no1
@ArawnofAnnwn16 oktober 2024 19:39
Tja... Ik walg dan van de gedachte om vervuilende brandstof te moeten gebruiken... Ik wil in elk geval de maatregelen hebben genomen die nodig zijn en die binnen mijn bereik liggen. Ik snap dat er mensen zijn die het nog niet kunnen betalen (aanschaf). Maar bewust en onnodig een extra vervuilende auto kopen kan ik niet aan mijn geweten verkopen. Ik wil mijn zoon later nog recht in de ogen kunnen kijken.

Ieder z'n persoonlijke voorkeur.
geert1 @bilgy_no115 oktober 2024 14:37
Mijn punt was dan ook niet dat EV's nieuw zoveel duurder zijn dan ICE - dat valt mee en er zijn al voorbeelden van het tegendeel zoals je aangeeft.

Het ging erom dat velen de nieuwprijs van een EV vergelijken met hun tweedehands ICE koopgewoonten. Dan kan een EV duurder voelen dan hij eigenlijk is. Gloednieuwe auto's gaan voor misschien 20% naar private eigenaren en de rest is zakelijk en lease. Zelfs met een modaal inkomen gaat er meestal geen gloednieuwe auto gehaald worden (groot waardeverlies in de eerste jaren, hoge aanschafprijs), en daaronder al helemaal niet, ongeacht EV of ICE. Mensen kochten hun ICE meestal tweedehands en moeten nu dus wachten totdat de tweedehands EV breed beschikbaar is geworden. En dat is niet zo erg; gewoon een feit des levens. Zodra er voor mij een goede, tweedehands EV beschikbaar is dan haal ik die, en niet eerder.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 15 oktober 2024 14:54]

bilgy_no1
@geert115 oktober 2024 15:27
Dat klopt inderdaad. Er komen dit jaar al veel ex-lease Model 3s, Hyundai Kona's en Kia Niro EVs aan. Die zullen al behoorlijk betaalbaar zijn voor de meeste mensen. Tip: zoek een van die Kona's die al een nieuwe batterij heeft gekregen door de recall. Dan heb je voor onder 15k een prima gezinswagen met een vrij nieuwe batterij...
CobraVE @geert115 oktober 2024 15:39
Het leeuwendeel van de Nederlanders heeft nog nooit een nieuwe brandstofauto uit de showroom gehaald, omdat ze dat niet kunnen betalen.
Of niet *willen* betalen.

Een nieuwe showroom auto kopen staat gelijk aan geld in de shredder gooien want het levert niets op en zodra je de drempel over bent gaat er 30%+ van de waarde af.

Persoonlijke laat ik dit soort kapitaalvernietiging over aan mensen die niet met geld om kunnen gaan.
Dan koop ik de auto 2e/3e/4e hands wanneer de prijs overeenkomt met de daadwerkelijke waarde voor een item wat geen geld oplevert/binnen brengt.
xavalon @cmegens15 oktober 2024 16:40
Wat bijna niemand weet is dat je ongeveer 4 kWh aan Elektriciteit nodig hebt voor 1 liter benzine te raffineren. Als je 10 liter benzine nodig hebt om 100 kilometer te rijden, heb je dus 40 kWh nodig.

De meeste EVs gebruiken tussen de 15 en 20 kWh per 100 kilometer; dus zeker twee keer zo efficient.
FreezeXJ @xavalon15 oktober 2024 17:42
Wat je daarbij niet moet vergeten is dat grote bedrijven de stroom bijna gratis krijgen, en niet allerhande consumentenbelastingen erop moeten betalen. Tap ik m'n kilowattjes thuis dan ben ik nu 30-40 cent kwijt. Voor die liter (ook flink belaste) benzine ben ik 2 euro kwijt, dus als ik even reken:
2 euro benzine krijgt me 20 km ver (1:20), en voor dat geld krijg ik 6 kWh wat me dus 33 km ver brengt.
Dat klinkt ergens nog behoorlijk scheef, en natuurlijk kan ik dat wat boosten met zonnepanelen en andere goedkope stroom, maar dan kost de laadpaal me dus ook nog eens honderden euros extra, voor iets wat vermoedelijk over een paar jaar vervangen moet worden door de dan geldende standaard.
Powerblast
@FreezeXJ15 oktober 2024 20:57
Klopt dit? @xavalon heeft het over 4kWh om te raffineren, niet de energie die in de benzine dan zit om te zetten in beweging.

Ben de berekening (1:20) niet zo gewend want in België wordt steeds per 100km gerekend :), maar als ik het lees betekent dat ongeveer 5l per 100km right? 5l lijkt me ook erg zuinig, kan natuurlijk :) maar ik haalde dat in de tijd enkel met diesel. Benzine zat steeds rond de 6,8 naar 7,5 in de praktijk per 100km.

In één liter benzine zit volgens Google ongeveer 9kWh. Dus pakweg 5x9kWh voor 100km. Dat is 45. Plus dan de 4kWh per liter om de benzine te raffineren. Dus 5x4. Dan kom ik op 65kWh per 100km. Terwijl inderdaad mijn EV op ongeveer 17kWh per 100km zit momenteel waarvan merendeel autosnelweg wat EV's minder leuk vinden qua verbruik. Als ik meer zoals in het weekend rijn dan ik eerder op 15kWh uit wat meer een afwisseling autosnelweg/gewone 70 per uur baantjes zijn.

Dus stel even 5x2 euro per 100km voor de benzine = 10 euro. EV zit dan op 0,40*17kWh = 6,8 euro.

Verbrandingsmotoren halen gemiddeld rond de 40% rendement terwijl EV's meen ik 90%. Zelfs als je de productiekost niet meerekent, want op zich doen we dat bij de elektriciteitskost ook niet, is een EV al een pak zuiniger. Ik kan zo even niet terugvinden wat de opwek van één kWh kost, dat zal serieus verschillen per bron natuurlijk + transportkosten enz.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 15 oktober 2024 21:07]

cmegens @FreezeXJ15 oktober 2024 21:30
Die laadpaal koop je voor 100-150 euro op marktplaats. En met zonnepanelen heb ik afgelopen zomer meerdere dagen mijn auto helemaal gratis geladen.

Daarnaast zit ik om ‘maar’ 23 cent per kWh, dus dat is bijna 10kwh, en daar haal 7 tot 8km per kWh op, dus dan kom ik al een stuk dichter bij. Haal daar de helft af op zonne energie en je komt met je benzine niet in de buurt.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 15 oktober 2024 21:33]

B64 @cmegens15 oktober 2024 14:07
Vergeet ook afschrijving niet, die is bij EV's hoger dan bij ICE's en hybrides. Nog wel in ieder geval, dat komt mede doordat EV-techniek nog vrij snel ontwikkelt dus de auto's na 2-3 jaar al best veel verouderd zijn.
logix147 @B6415 oktober 2024 14:15
Nee, een EV van 3 jaar geleden is nog net zo relevant als een nieuwe van morgen.

De langzame oplader is namelijk gelijk en zal ook wel gelijk blijven.

ChaDeMo heeft het onderspit gedolven vs CCS - verder is een ChaDeMo auto even snel met laden als een nieuwe van morgen, want die kunnen niet ineens via de 11kw kabel 200kw eroverheen jagen.

Dat de snellaadtechniek verandert, eens, en dat de EV accu techniek ook snel verandert klopt, maar verder valt dit proces reuze mee.
redzebrax @logix14715 oktober 2024 18:34
in dit voorbeeldje van dit voorjaar lijkt de aanname van @B64 toch te kloppen, met name hogere verwachtte afschrijving voor EV. https://www.anwb.nl/auto/...uto-vs-benzine-vs-hybride.
Edit :
Een reden die in het artikel wordt aangehaald zijn bv de steeds in sneller tempo goedkopere en met nieuwe technieken uitgeruste Chinese wagens, welke in vergelijk dure Europese occasies minder gewild maken. (waarom zou je een oude kopen, als je een nieuwere voor een gelijkbare prijs hebt)
Je zou kunnen zeggen, ja maar daarvoor heeft Europa sinds dit artikel die heel hoge tax op import uit China ingesteld. Laat nu juist vandaag een BMW topman op de autoshow in Parijs Europa waarschuwen dat die tax juist het omgekeerde effect kan hebben, nog goedkopere Chinese wagens die binnen Europa in de lageloonlanden worden geassembleerd, bv BYD in Hongarije.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 15 oktober 2024 18:57]

logix147 @redzebrax15 oktober 2024 19:39
logix147 in 'EU voert permanente importheffingen in op elektrische auto's uit China'

De Europese autobranche heeft altijd traag gewerkt. In Amerika/China kan je een heel productie proces doorlopen en in de EU zit je dan nog in de “design” fase.

Als je een kickstarter project volgt, die goed gedocumenteerd wordt, dan zie hoe snel eigenlijk iets kan een bierviltje tot een feitelijk product kan komen. Die flexibiliteit kent de auto industrie in Europa gewoon niet.

Neem Lightyear als voorbeeld, het idee klopte gewoon alleen kwam maar niet tot een product dat reed en gebouwd werd. Het kan wel, kijk naar Tesla, die kan ook een cybertruck op de markt brengen. Ik noem dat geen succes VS de eerdere modellen en de concurrentie die het nu met BYD en andere Chinese merken moet aangaan.

Los daarvan kost een EV wel 30.000 en hoger dan n ik verwacht niet dat je daar snel onder gaat zitten.

Ik bedoel dan wel de gemiddelde modellen. Niet de kleine middenklasser en ik verwacht dat die grenslijn niet enorm zal inzakken.
redzebrax @logix14715 oktober 2024 20:14
Ik kan je geen +1 geven maar mooi dat je dat al vermeld had, ik denk evenwel dat verloning werknemers, rechten en regelgeving in Europa toch een groot stuk meespelen en innovatie en productie heel wat trager en duurder maken, laten we wel wezen dat is iets waar China of Musk zich niks van aan trekt. Bovendien moeten Europese bedrijven ook de nodige grondstoffen en halffabrikaten meestal van buiten Europa importeren tegen een hogere prijs dan hun Chinese concurrenten.
cmegens @logix14715 oktober 2024 21:54
Neem Lightyear als voorbeeld, het idee klopte gewoon alleen kwam maar niet tot een product dat reed en gebouwd werd.
De auto werd steeds duurder en de beloftes over wat de zonnepanelen konden leveren steeds minder. Het product klopte juist niet, de rekensom kwam niet uit.
shadylog @logix14715 oktober 2024 20:05
Wat ik zie is dat de garantieperiode voor de batterij enorm belangrijk is. Die is nu iets van 8 jaar of 190k voor een model 3. Iemand de de auto heeft gereden in de lease/1e koper heeft profijt van de zekerheid van de batterij. De tweede koper zit net tegen die 8 jaar of 190k aan als die hem van de hand wil doen en krijgt dan de rekening qua afschrijving. Niemand koopt een 15000 euro auto als het 10000 kost als er een onderdeel kapot gaat. Het risico is te groot. Iedereen focust op batterij degradatie, maar een algemene fout, dat een hele module kapot gaat kan ook gewoon gebeuren
logix147 @shadylog15 oktober 2024 20:29
Nissan met de Leaf is nu een correct voorbeeld dat het in principe kan… er zijn nu nog zelfs type0s die prima bereik hebben voor boodschappenkar.

Accu’pakketten die je straks kan swappen wordt makkelijker ben ik van overtuigd. Het eerste merk dat een volledige accu swap kan doen is er al - moet je wel verplicht leasen maar betekend dat je dit kan doen.

Aangezien de accu techniek beter wordt denk ik wel dat dit redelijk goed zit. Tweedehands markt zal ex lease zijn - dus 3-5 jaar oud en een oude Leaf type 0 ging nog vrij netjes mee. Het is geen mobiele accu die enorm uit elkaar kakt.

Uitlezen van accu’s is al mogelijk dus dat zal meer gewoonte worden. M’n Shortlease Leaf type 1 was “mishandeld” in 3 jaar dat die bestond en de accu was 93% - ding werd praktisch alleen snelgeladen, zeer hoog energieverbruik (hard rijden, leeg wegzetten, snelladen) ja als je deze dingen met een ICE deed dan kwam die ook nooit het klokje rond.

Onderhoud aan de accu ontkom je niet aan denk ik t.z.t. en dat zal wel goedkoper worden, nu is het nog geen onderdeel wat makkelijk te vervangen is dat zie je aan de arbeidskosten - het pack zelf kost vaak niet eens zoveel.
shadylog @logix14715 oktober 2024 20:34
Eens op alle punten, maar de huidige tweedehands markt zit dus wel met de problemen.
phoenix2149 @cmegens15 oktober 2024 14:13
Mee eens TCO is over het algemeen goedkoper al dan niet gelijk aan ICE als je de subsidies en verhoogde WB mee rekent.

Maar dat is niet wat de gemiddelde Jan en Truus zien. Zij zien een Opel Corsa ICE en EV met 10 K verschil. Dan is hun portemonnee en hun korte termijn denken die voor een ICE kiezen. Dat benzine, accijns en/of WB uiteindelijk duurder gaat worden in de toekomst houden ze ook geen rekening mee (wat gek is als je ziet wat de inval in oekraine en corona gedaan heeft met al deze prijzen)

Dat er een laadpaal op 20m of 50m afstand (of thuis) staat komt nog niet eens in hun verhaal voor.

Het onaantrekkelijk maken van ICE is wat EV helpt een succes te worden. Hoe dan ook daar moeten we naartoe.
William_H @phoenix214915 oktober 2024 15:09
Heel simpel, je moet dat 10k verschil wel in je spaarpot hebben. En de meeste mensen denken niet per se kortzichtig, maar hebben simpelweg dat spaargeld niet. En een tweede hands kocht je meestal met spaargeld, die financieer je niet.
Dus het is wachten op een redelijke tweedehandsmarkt.
logix147 @William_H15 oktober 2024 19:42
Ik ken genoeg oude mensen die dit op de spaarrekening hebben en bang zijn om een EV te kopen puur omdat ze niet weten hoe het werkt.

Vaak krijg ik de vraag om wat uitleg en toelichting te geven. De parkeerplaats hier is ruimte voor ongeveer 45 auto’s en kleine 20 zijn nu full EV. Dat was vijf jaar geleden 1 op de 45 hier op het complex en werd ik nog uitgekauwd omdat ik een “eigen laadpaal” kreeg - gewoon een openbare laadpaal. Inmiddels zitten we op 3 palen.
William_H @logix14715 oktober 2024 19:48
Maar dan heb je het ook wel over een hele specifieke doelgroep. Niet dat je ongelijk hebt, maar dat is niet de meerderheid van de mensen. De meeste hebben gewoon dit niet op de spaarrekening ook al zouden ze graag een goedkopere auto willen hebben als je kijkt naar TCO. Maar de hoge aanschaf is echt een belemmering.
Tintel @bilgy_no115 oktober 2024 13:45
Mooi toch hoe de marketing-engine werkt.... :|
Want nu worden mensen ontslagen om kosten te besparen maar in werkelijkheid hebben ze een 'te duur' produkt. In plaats van die richting in te slaan... :X

Natuurlijk gaat groei [van het EV wagenpark] niet in 1 strakke lijn en natuurlijk krijg je concurrentie (want het is een groeimarkt).... het is altijd makkelijk om op de initiele hype mee te liften - zelfs met relatief hoge prijzen. Maar dan komt de 'correctie'....
Natuurlijk kan dat zijn: mensen ontslaan, maar ondertussen is bij alle technische sectoren het zelfde aan de gang: een tekort aan mensen. Dus of dit nu een slimme zet is....ik betwijfel het.
Powerblast
@Tintel15 oktober 2024 21:09
Ik heb hier zelf ook een Alfen staan omdat m'n werkgever die liet plaatsen. Moest ik zelf de keuze gehad hebben had ik dit waarschijnlijk niet gekozen. Komen inderdaad bovengemiddeld duur uit tegenover andere merken. Terwijl eigenlijk toen het ding openlag bij installatie het precies gewoon één printplaatje lijkt te zijn met wat kabeltjes. Erg complex leek het me allemaal niet.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 15 oktober 2024 21:09]

allo2u @bilgy_no115 oktober 2024 14:24
Off-topic: Reacties zoals die hierboven van @bilgy_no1 met relevante context zijn precies waarom ik nog steeds Tweakers lees, terwijl ik al een paar jaar in het buitenland woon. Dank!

Even more off-topic: Bestaat er eigenlijk al een 'nieuws-assistent', die context kan geven bij nieuws? Misschien niet zo goed als @bilgy_no1 hierboven doet, maar simpelweg groei/krimp van EV's, ICE's en laapalenmarkt (NL+EU evt.) zou bij een dergelijk nieuwsbericht al aan het denken zetten. Zou graag zo'n plug-in gebruiken. Tips welkom.

[Reactie gewijzigd door allo2u op 15 oktober 2024 14:29]

Martinspire @mukky15 oktober 2024 11:00
Maken ze ze ook onafhankelijk van de cloud? nieuws: Engie trekt stekker uit laadpaalproducent EVBox
mukky @Martinspire15 oktober 2024 11:05
Voor het AHP weet ik dat niet maar het NG platform werkt prima standalone
maarte997 @mukky15 oktober 2024 11:48
Over welke alternatieven spreek je dan?
bilgy_no1
@maarte99715 oktober 2024 14:03
Ik heb zelf een 3-fase stopcontact (rode industriele stekker) en daarop een mobiele lader van EVChargeking. Werkt helemaal prima en klaar met EUR 500 voor een 11 kW 3-fase lader. Zij bieden nu ook een volledig smart model, inclusief load balancing, dynamic pricing, met een app etc. voor minder dan EUR 1000.

Een Alfen EV smart enkele lader kost al snel een paar honderd euro meer.

Uiteraard is er ook goedkoop Chinees aanbod. Maar zelfs voor Europees gefabriceerde alternatieven zijn er lagere prijzen te krijgen.
MadMarky @mukky15 oktober 2024 12:59
En dan heb je het nog over laadpunten voor thuis. Hier in Gelderland zijn er veel publieke Vattenfall laadpalen met Alfen hardware. Als er een auto op driefasen aan het laden is (bijv een ID3) en je prikt een enkelfase auto op de andere aansluiting (bijv een Leaf of oudere Niro) heb je zo'n 50% kans dat de paal in storing schiet. Dat is gewoon slecht design.
Aldy @MadMarky15 oktober 2024 13:29
Je zou toch denken dat dit eenvoudig op te lossen moet zijn.
mukky @Aldy15 oktober 2024 15:13
Dat is het ook, Alfen brengt regelmatig updates uit. Die worden echter zelden op afstand geïnstalleerd omdat bij een fout de paal onbruikbaar wordt (heb zo'n controllerboard liggen, nog eens naar kijken). Een paal die niet werkt is veel duurder dan een paal die soms niet werkt, vandaar. De meeste Alfen palen die ik tegenkom zijn nooit bijgewerkt.
MadMarky @Aldy15 oktober 2024 13:34
Of bij testen naar voren had moeten komen...
austin_77 15 oktober 2024 10:09
Logisch gevolg, maar zo zuur voor medewerkers. Als politiek geen duidelijk standpunt heeft over doorzetten van electrificatie vrees ik dat dit alleen maar vaker gaat voorkomen..
arbraxas @austin_7715 oktober 2024 10:21
Dit was van te voren voorspeld. Die subsidies gaan echt niet door tot in het oneindige. Zelfde geldt voor de korting op de wegenbelasting. En we willen teveel in een te korte tijd.

En 2e hands electrische autos zijn nog steeds niet heel goedkoop. 10.000 euro zit je zo op. En daar komen nog de kosten voor een laadpaal overheen. ALS je die thuis kunt plaatsen. Zoniet ben je aangewezen op openbare, wat best een drama kan zijn. (Dichtbijzijnde voor mij is 3km verderop.) Of ze zijn bezet. Laadpaalkleverboete helpt ook mee. En om zeker niet te vergeten, palen hebben allemaal verschillende tarieven voor verschillende laadpassen. Die NIET worden aangegeven bij de paal.

Ziet je het al voor je? Dat bij een pomp de literprijs benzine afhankelijk is van welke bank je mee betaald?
Oh meneer, ABN pas dat is dan 1,90 voor een liter. Dag mevrouw, Rabo is 1.79............
freaky @arbraxas15 oktober 2024 12:08
Prijzen worden over het algemeen prima aangegeven in je app, de meeste van die palen hebben helemaal geen scherm. Zit daar ook niet op te wachten, eerst naar de paal rijden om dan te zien wat het kost? Zie het liever voor ik ga rijden.

Vind de exorbitante prijsverschillen een veel groter probleem en weinig mensen die daar iets over lijken te roepen. kWh is 25c thuis, ~31c bij Tesla snellader, oke het is gezakt, 36c bij trage laadpaal op straat hier (heel lang 57c geweest terwijl Tesla snellader al op 31c zat) en 71c bij snellader bij de pomp hier.

Dat er prijsverschillen zijn is vrij logisch, maar de Tinq hier in de straat en de snelweg liggen ~18-20c uit elkaar. Dat is iets van 10-13% op een liter. Dat is wel even wat anders dan de ~230% tussen snelladen bij Tesla en de gemiddelde benzinepomp (op de rondweg hier, niet eens de snelweg).


Zie overigens nu dat er een community charger verderop in de straat staat die ik niet eerder gezien heb welke maar 10c vraagt per kWh. Da's aanzienlijk goedkoper dan thuis (en 710% verschil met de snellader bij de pomp hemelsbreed 300m er vandaan - is wel 11kWh vs 160kWh/72kWh bij de snellader).

[Reactie gewijzigd door freaky op 15 oktober 2024 12:10]

arbraxas @freaky15 oktober 2024 13:08
Tja en heb je een grote paal staan waarop je moet aangeven dat je 700% duurder bent........

Punt is dat er helemaal geen transparantie is op het gebied van prijs, tenzij je eerst 20 apps van 20 verschillende aanbieders gaat checken. En dan moet je ook nog dat specifieke pasje hebben, want anders kun je nog geen gebruik maken van een goedkoper tarief.

En daarom haken dus veel mensen af. Zorg dat je gewoon je pinpas ervoor kunt houden en klaar.
Aldy @arbraxas15 oktober 2024 14:18
En daarom haken dus veel mensen af. Zorg dat je gewoon je pinpas ervoor kunt houden en klaar.
Quote
Er haken juist mensen af omdat er een heleboel onzin wordt geschreven. Er zijn namelijk genoeg bedrijven die passen uitgeven waarbij je betaalt wat de laadpaal aangeeft en als jij een pas hebt waarbij de maatschappij er een bedrag bovenop legt, dan weet je dat. Daarom heb je maar één app nodig om te weten wat de laadpaal berekent.
Daarnaast kun je bij veel laadpalen je pinpas gebruiken. Je hebt waarschijnlijk geen elektrische auto en weet daarom niet waarover je praat.
blackjack21 @Aldy15 oktober 2024 16:14
wat de laadpaal aangeeft
Dat is het hem nou juist, er bestaat niet "een laadpaal tarief". Of in ieder geval niet duidelijk kenbaar voor de eindgebruiker.

De palen voor mijn deur hebben allemaal verschillende kWh prijzen afhankelijk van welke app gebruikt wordt. Sterker nog, het verschilt (behalve voor Recharge) per paal in dezelfde straat 8)7
- Electromaps
- Shell Recharge
- Chargemap
- ANWB

En de prijs is niet alleen afhankelijk van de kWh maar ook start tarieven verschillen per aanbieder, of je wel of geen abonnement hebt en zelfs per combinatie van paal aanbieder en gebruikte pas of er wel of geen "kleef"boete in rekening gebracht wordt. Dat je een dergelijke zoektocht moet doen is een teken van een gefaald systeem. Gelukkig hoef ik niet te puzzelen bij het laden, dat zou echt wel een afknapper geweest zijn.

Natuurlijk kan je bv Shell Recharge gebruiken, heb je altijd 1 vast tarief laadtarief. En dan is het afhankelijk van de palen die je gebruikt of die dan wel het meest interessante is.

Ik vind dit nou niet bepaald transparant vergelijken bij een pomp waar een liter bedrag x kost. Ongeacht of je 10 liter tanks, of 60, betaald met ABN or ING of Apple Wallet dan wel Google Pay. En ook niet of je er 3 of 5 minuten over doet.
Aldy @blackjack2115 oktober 2024 16:30
Ja, precies, dat zijn de maatschappijen achter de laadpas die er een bedrag bovenop gooien, maar dat zijn niet de tarieven die aan de maatschappijen berekend worden. Ik heb de app van Last Mile Solution en daar zie je de werkelijke prijs.
De verschillen bij de laadpalen zit in het feit wanneer ze aangelegd zijn. De laadpaal waar ik altijd laad, is lang geleden geplaatst en heeft nog een tarief van € 0,31. Dit bedrag wordt overigens een-op-een doorberekend met mijn Engie-pas. De nieuwe palen hebben een hogere prijs omdat daar duurdere contracten voor zijn aangesloten. Daarnaast heb je ook nog laadpalen van verschillende bedrijven, die ieder hun eigen tarief hebben. Dat kun je vergelijken met de supermarkt hiernaast is duurder dan de supermarkt verderop.
En uitzoeken welk bedrijf geen kleefboete berekent, is eenmalig, dus mag geen hindernis zijn. Ook te weten welke paal in jouw straat het goedkoopst is, is een kwestie van één keer kijken.
Ik vind dat je beren op de weg ziet, die er niet zijn.
blackjack21 @Aldy15 oktober 2024 17:27
Het feit alleen al dat het moment van aanbesteden de prijs bepaald, uit moet zoeken welke pas het beste uitkomt in welk situatie kan je niet een goed systeem noemen.
Dat kun je vergelijken met de supermarkt hiernaast is duurder dan de supermarkt verderop.
De prijs die je voor de boter bij AH betaald is ook niet afhankelijk wanneer dat filiaal geopend is. Dezelfde boter is ook niet goedkoper als je met ABN betaald of duurder als je Apple Pay aanslingert, in dezelfde winkel. Daar hebben we het hier wel over.
1 paal, verschillende tarieven afhankelijk van je betaalwijze en andere obscure variabelen is gewoon niet OK. Objectief gezien rammelt dat aan alle kanten.
Aldy @blackjack2115 oktober 2024 17:42
Het feit alleen al dat het moment van aanbesteden de prijs bepaald, uit moet zoeken welke pas het beste uitkomt in welk situatie kan je niet een goed systeem noemen.
Je kunt lekker op je luie reet uitzoeken welke laadpaal de goedkoopste is, maar dat ligt totaal anders dan als je wil tanken. Daar moet je naartoe rijden en terugrijden, omdat de andere die je vijf minuten geleden gepasseerd was goedkoper is. En wat dat aanbesteden betreft: Jij betaalt aan de pomp ook de dagprijs. Dat is nog erger dan een vaste prijs dat je aan de laadpaal betaalt.
De prijs die je voor de boter bij AH betaald is ook niet afhankelijk wanneer dat filiaal geopend is. Dezelfde boter is ook niet goedkoper als je met ABN betaald of duurder als je Apple Pay aanslingert, in dezelfde winkel. Daar hebben we het hier wel over.
Ik geloof niet dat je het helemaal begrijpt, of eigenlijk helemaal niet: Het is niet AH die bepaalt wat de prijs van de boter is, want die is voor iedereen gelijk, maar het is ABN die dit bepaalt. Dus daar hebben we het hier niet over. En wat de openingstijden betreft: Laadpalen zijn 24/7 open.
blackjack21 @Aldy15 oktober 2024 17:58
Ik snap niet dat je tanken erbij haalt, maar dat is in alle opzichten transparanter dan laden _/-\o_

Het feit dat je moet uitzoeken welke pas je het beste kan gebruiken bij dezelfde paal, omdat de prijs varieert afhankelijk van hoe en met wie je betaald is natuurlijk absurd.

En dan moet je ook opletten of je bij een EVBox staat (soms staat de naam er op maar is het bv een SGZH), want dan kan je met Recharge een kleefboete krijgen en met een andere pas bv niet.
Heb je veel laadsessies dan kan ANWB goedkoper zijn, maar dan wel het abonnement ipv de gratis versie.

En dat terwijl je bij dezelfde paal, dezelfde stekker in dezelfde auto prikt |:(

Je kan je best doen en kromme vergelijkingen maken om het recht te praten, dat is het niet.
Ik als EV rijder ben terecht kritisch op dit vlak en helpt absoluut niet om de EV drempels te verminderen.

Blijkbaar vind jij dit een ideaal systeem en heel normaal. Prima, hoeven we het er verder niet meer over te hebben.
Aldy @blackjack2115 oktober 2024 18:40
Het feit dat je moet uitzoeken welke pas je het beste kan gebruiken bij dezelfde paal, omdat de prijs varieert afhankelijk van hoe en met wie je betaald is natuurlijk absurd.
Hoe kom je daarbij? Ik gebruik altijd dezelfde laadpas in heel Nederland tegen het tarief dat de leverancier van de laadpaal aan mijn pasleverancier berekent.
En dat terwijl je bij dezelfde paal, dezelfde stekker in dezelfde auto prik
Precies. Geen enkel probleem.
Ik als EV rijder ben terecht kritisch op dit vlak en helpt absoluut niet om de EV drempels te verminderen.
Als jij, als EV-rijder, met bovenstaande problemen hebt, doe je naar mijn mening iets verkeerd., En serieus, dat meen ik.
blackjack21 @Aldy15 oktober 2024 19:32
Hoe kom je daarbij? Ik gebruik altijd dezelfde laadpas in heel Nederland tegen het tarief dat de leverancier van de laadpaal aan mijn pasleverancier berekent.
En daarmee betaal je dus soms te veel, want sommige laadpaal aanbieders brengen lagere tarieven in rekening dan het standaard tarief van die specifieke laadpaal.
Jouw pas leverancier heeft niet altijd de beste prijs, dat verschilt per paal per pas aanbieder.

Dat je aanname is dat jouw leverancier de beste prijs heeft, geeft aan dat jij niet snapt hoe de markt werkt en je dus echt te veel kan betalen. Dat doe je dan toch echt verkeerd ;)

En daarmee bevestig je mijn punt over het onduidelijke systeem, dank.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Aldy15 oktober 2024 19:48
Daar moet je naartoe rijden en terugrijden, omdat de andere die je vijf minuten geleden gepasseerd was goedkoper is.
Dat kan je eenvoudig op Internet bekijken. Dat is bij een laadpaal niet anders. Dit is echt geen argument.
Aldy @Bor15 oktober 2024 20:04
Net gekeken op internet, maar als ik vraag om de prijzen bij mij in de buurt, dan gaat internet naar de goedkoopste prijzen, waarvoor soms tientallen kilometer gereden moet worden. Dus zie ik geen tankstation in de buurt.
Gelukkig wel te zien in de ANWB-app. Jammer dat het tankstation niet zo dichtbij is als de laadpaal. _/-\o_
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Aldy15 oktober 2024 20:23
Wanneer ik een willekeurige brandstofprijzen app open krijg ik alle tankstations in de buurt waarbij je kan sorteren op prijs, afstand etc. Er zijn meerdere in de buurt waar je een paar minuten de tank vol gooit voor week meer dan 1000KM. Bij de laadpaal, waarbij ook veel kan vinden die verder weg zijn dan het tankstation, sta je uren. Dit is echt geen relevant argument.
Aldy @Bor15 oktober 2024 21:00
Dit is echt geen relevant argument.
Was ook niet serieus bedoeld.
blibby1 @freaky15 oktober 2024 14:00
Ik zie anders nog regelmatig "geen tarief beschikbaar" staan of dat ik een paal niet kan vinden in sommige apps. Waardoor het een gokspel wordt. Zo heb ik eerder wel eens een euro per kWh betaald voor een normale openbare laadpaal terwijl normale tarieven tussen de 30-35 cent zijn per kWh.
Ik heb dit vooral gezien bij bijvoorbeeld winkelcentra en pretparken. Die zetten wel op de site dat er laadpalen zijn, maar je moet je een ongeluk zoeken om er achter te komen hoe duur het daar dan is en welke pas je daar het beste voor kan gebruiken.

[Reactie gewijzigd door blibby1 op 15 oktober 2024 14:02]

Powerblast
@freaky15 oktober 2024 21:13
De app die ik heb vanuit de laadpas leverancier is anders echt een drama. Erg traag, meeste laadpunten staan er wel in maar prijs is bijna altijd "niet beschikbaar" om er dan de week erna ineens wel op te staan en de week daarna terug verdwenen te zijn. Ik heb er al de gewoonte van gemaakt om de qr code te scannen die op het punt staat. Die stuurt je dan naar de website van de leverancier waar je de prijs kan zien. Zijn inderdaad erg verschillend, ik kom geregeld publieke laadpunten tegen hier in België die duurder uitkomen als je even alles optelt dan de snelladers aan de autosnelweg. En dat is dan 11kw tegen 150kw/300kw. Daar mag Europa wel eens wat regels vooropstellen wat dat is gewoon profiteren van het feit dat je de prijs niet eenvoudig kan zien vind ik.

Ik kom hier zelf nog wel mee uit door de qr code te scannen maar bijvoorbeeld m'n ouders zie ik dit niet standaard te gaan doen. Die willen gewoon een prijs zien staan aan het punt zelf. Lijkt me nu toch ook niet zo moeilijk om te adverteren.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 15 oktober 2024 21:15]

The-Source @arbraxas15 oktober 2024 10:27
Heb je wel eens contact gehad met de gemeente wat het beleid is.
Hier in mijn gemeente is het streven om als je een elektrische auto aanschaft er binnen 150 meter een openbare plek beschikbaar moet zijn/ komen. Dit is een streven en bij mij is dat 200 meter voor 2 verschillende plekken.
Maar dat beleid zal vast en zeker per gemeente verschillen.

Nu bood de gemeente ook aan om een kabelgoot tegel aan te leggen voor eigen paal in de tuin. Parkeerplek bleef dan wel gewoon openbaar maar kan bijna altijd voor eigen deur parkeren. Het beleid van kabelgoottegel is later dat jaar gestopt maar gelukkig had ik deze toen al laten aanleggen.
Zonder thuis oplaad mogelijkheid zou ik niet voor elektrisch kiezen puur vanwege het "gedoe" van starten met laden en het later weer van de lader afhalen.
arbraxas @The-Source15 oktober 2024 10:34
Ik heb gelukkig een lader in mijn oprit, maar even verderop mag de eigenaar van de chinees niet meer opladen. Wel een eigen lader, maar geen oprit waar een auto op past. Maar de laadkabel mag niet meer over de stoep. Terwijl er netjes zon kunstof goot bedoeld voor overweg omheen zat.

Dus ja, andere gemeente zeg maar.
kaas-schaaf @The-Source15 oktober 2024 10:35
Hier in mijn gemeente is het streven om als je een elektrische auto aanschaft er binnen 150 meter een openbare plek beschikbaar moet zijn/ komen. Dit is een streven en bij mij is dat 200 meter voor 2 verschillende plekken.
Dat is vaak beter dan het beleid voor een parkeerplek. Hier is dat (hemelsbreed!) 250m, wat best een end lopen kan zijn als je niet aan de juiste kant van de uitvalswegen kan parkeren.
Get!em @arbraxas15 oktober 2024 10:44
Ja, dat is al jaren zo bij pinautomaten in buitenland en in NL neigt t er ook naar.

Contant geld opnemen kost afhankelijk van je betaalpas abonnemen en buitenlandse pinautomaat soms tot 10% van opgenomen bedrag.
arbraxas @Get!em15 oktober 2024 10:48
Betaal jij ook een andere prijs voor bijvoorbeeld boodschappen ? In Nederland?

Bij laadpalen is het de norm ipv een uitzondering zoals jij hierboven beschrijft.
Get!em @arbraxas15 oktober 2024 10:52
Gek genoeg is dat voor veel producten waar je verbonden bent aan een leverancier zo:
Energiemaatschappij, telefoon abonnement, tv abonnement. Voor veel mensen zijn het dezelfde kWh, belminuten, GB en zenders, toch betalen ze elk een andere prijs.

Het maakt het geheel wel compleet onoverzichtelijk en complex, en remt inderdaad adoptie voor laden van je EV buiten de deur.
arbraxas @Get!em15 oktober 2024 10:58
Verschillende merken benzinepomp hebben idd ook verschillende prijzen. Zelfs binnen het merk kan het per pomp verschillen.
Maar wat ik nog nooit heb meegemaakt is dat ik bij dezelfde pomp een andere literprijs had als mijn buurman, gebaseerd op welke pas ik aanbied. Waarom moet brandstofprijzen aan de pomp worden getoond, maar geld dat voor de vervanger in de vorm van KWh niet?
wiseger
@arbraxas15 oktober 2024 11:19
Jawel hoor, ik heb vroeger in de lease met benzine passen gereden. Betaalde je per liter een stuk minder als iemand anders die de pompprijs moest betalen.
arbraxas @wiseger15 oktober 2024 11:34
En dat was particulier ook een optie? Of wat acurater, de norm?

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 15 oktober 2024 11:36]

wiseger
@arbraxas15 oktober 2024 11:47
Er waren wel initiatieven zoals UnitedConsumers en dergelijke maar volgens mij is dat nooit echt van de grond gekomen.

Mijn benzine passen waren wel merk gebonden overigens. Mocht niet merk onafhankelijk tanken.
Navi @wiseger15 oktober 2024 11:53
Dat is natuurlijk de hele reden achter de korting, het merk van de pomp weet dan zeker dat je altijd bij hun komt tanken, in ruil voor een korting + vaak gratis tankpas.
JayPe @arbraxas15 oktober 2024 13:03
Over mijn koperdraadje kon ik vroeger al heel lang geleden verschillende adsl mb'tjes krijgen, van verschillende aanbieders, met verschillende snelheden en dito verschillende prijs constructies.

Zo is het bij energie(stroom/gas)thuis tegenwoordig ook, en bij glasvezel niet anders.

Dat je met verschillende pasjes op pad kunt en daarmee de voor verschillende prijzen kunt kiezen per paal, is wat dat aangaat nog best luxe. Ik kan niet s middags via Vattenfall de was doen en 's avonds voor Eneco kiezen.
Aldy @arbraxas15 oktober 2024 14:01
Wat je schrijft is onjuist. Je betaalt dezelfde prijs voor je boodschappen, maar je bank legt daar een bedrag bovenop. Zo moet je dit ook zien met je laadpas!
arbraxas @Aldy15 oktober 2024 18:56
Daarom contant ;p
DdeM @arbraxas15 oktober 2024 10:37
Hoewel ik het grotendeels met je eens bent gaat die laatste vergelijking mank. Dit hebben we namelijk ook gewoon met fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld bij Argos is tanken meestal goedkoper als je de Argos pas hebt. Nog veel mooier, bij sommige (onbemande) tankstations kan je niet eens tanken zonder een pas van die uitbater te hebben.
Seal64 @DdeM15 oktober 2024 12:40
Die laatste heb ik nog nooit meegemaakt, elke onbemande pomp die ik ooit gezien hebt slikt gewoon een bankpas. En voor de rest gaat de vergelijking ook niet echt op natuurlijk, want pompen is vijf minuutjes en weer door, terwijl opladen gewoon veel langer duurt en je niet de keuze krijgt welke openbare paal de gemeente in jouw straat/wijk gaat plaatsen. Daarnaast moet bij elke pomp een enorme zuil staan met de prijzen erop - dat je dan korting krijgt met de pas van die specifieke pomphouder maakt niet uit, da's een meevaller, maar de basisprijs moet aangegeven staan.
LauPro @Seal6415 oktober 2024 15:55
Er is een tijdje een periode geweest dat men op onbemande pompen de magneetstrip uit had gezet omdat dit te fraudegevoelig was (veel brandstofdiefstal etc), kaarten met chip werken daar dan wel. Maar de tijd dat we met magneetstrips werkte is al enige tijd achter ons (in Nederland dan).
Wouterie @arbraxas15 oktober 2024 11:02
Het klopt wat je zegt, maar tegelijk is het waar dat de politiek wederom aan de wieg van deze 'crisis' staat. De motorrijtuigenbelasting zou al jaren geleden op de schop zijn gegooid en een flink deel van de laadpaalschaarste komt door de fantastische status van ons stroomnet. Beiden direct gevolg van politieke keuzes.
Ik mis, wederom, het lange termijn plaatje bij de politiek. Wat willen we nou? Willen we dat het woon- werkverkeer minder CO2 uitstoot en dus meer EV's en/of hybride? Dan moet het beleid (dus ook de belastingen) dat doel dienen.
Willen we dat mensen eenvoudig de EV kunnen laden, dat de energietransitie van gas naar electra een beetje vaart kan maken? Dan moet het beleid rondom de infrastructuur die doelen dienen, niet tegenwerken.
Ik geloof best dat een EV voor ons op lange termijn goedkoper is. Mijn auto kostte ook 10.000 en is echt niet de jongste. Als ik voor 15.000 een vergelijkende EV zou hebben, eventueel nog een laadpaal erbij, dan denk ik dat het zichzelf wel zal terugbetalen in lagere kosten. Maar niet als we vasthouden aan een achterlijk belastingsysteem wat puur kijkt naar gewicht en niet naar gebruik, om maar eens wat te noemen.
Senaxx @arbraxas15 oktober 2024 13:06
De electrificatie is meer dan alleen subsidies. Voor mij heeft meer met het plannen en het uitvoeren van een beleid te maken. Er is een bepaald beleid met een planning, op basis van dat beleid (wegenbelasting bijvoorbeeld) maken consumenten keuzes.

Alleen tijdens deze keuze (investering) veranderen ineens de spelregels, en dat is waar ik wat meer moeite mee heb. Niet het feit dat ik wegenbelasting moet betalen, maar meer het beleid wat er omheen gemaakt is en de uitvoering er van.

Het zou beter zijn dat als ze een regeling maken hierbij in opnemen dat dit voor minimaal 3 tot 5 jaar geldt, en niet afhankelijk is welk kabinet er zit. Dan zou het voor iedereen duidelijker moeten zijn waar ze aan toe zijn.
arbraxas @Senaxx15 oktober 2024 13:17
Das 4 jaar en net een regeerperiode, dus precies wat we nu hebben.
De energietransitie zoals men die voor ogen heeft gaat zomaar 30 jaar of meer duren.
Trouwens had de vorige regering het afschaffen van de saldering etc ook al voor ogen. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon, alleen luisteren mensen nooit naar wat ze moeten horen helaas.

Dit was zo makkelijk te voorspellen, maar ja dan was je wappie 5 jaar geleden.
Toen Kaag stond te dansen op t tafeltje heb ik gelijk gezegd dat mensen nog gaan merken wat dat gaat kosten. En dat zien mensen nu gebeuren.
Aldy @arbraxas15 oktober 2024 13:41
Dichtbijzijnde voor mij is 3km verderop
Waarschijnlijk woon je dan in een buitengebied, maar dan heb je voldoende mogelijkheden om een laadpaal thuis te plaatsen. Woon je echter binnen de bebouwde kom, dan is de gemeente graag bereid om een paal binnen een paar honderd meter van je huis te plaatsen.
En om zeker niet te vergeten, palen hebben allemaal verschillende tarieven voor verschillende laadpassen. Die NIET worden aangegeven bij de paal.
Ik heb een app en die geeft niet alleen aan welke laadpaal vrij is, maar ook de prijs per kWh. En die prijs is voor elke laadpas dezelfde. Het verschil tussen de prijzen kan zijn dat het bedrijf achter je laadpas er een bedrag bovenop gooit, maar dat heeft niet met de laadpaal te maken. De ene bank rekent ook meer kosten dan de andere bank. Ik betaal bijvoorbeeld niet alleen het bedrag dat aan de laadpaal verbonden is, maar in Zuid-Holland betaal ik ook geen startkosten.
Verwijderd @Aldy15 oktober 2024 17:02
De Zuid-Holland pas zou een model moeten vormen voor zoveel andere provincies of zelfs landelijk. Eén tarief (hoewel, in Rotterdam zijn er nu twee tarieven) dat erg voorspelbaar is.

Toevallig van Equans de factuur over september binnengekregen, 45,44 kWh voor € 14,30. Met een gemiddelde van 150 Wh per km kom ik daar ongeveer 300 km ver mee. Gas zal goedkoper zijn, maar heeft weer andere problemen en ik vind het comfort van een EV zoveel fijner dan een brandstofmotor. Daarnaast moest ik met gas iedere 300 km naar het tankstation, nu parkeer ik een keer per week aan de paal.
Aldy @Verwijderd15 oktober 2024 17:15
Die Zuid-Holland pas is iets tussen Engie en de gemeente en niet elke gemeente in Zuid-Holland doet eraan mee. Ik vind het een enorm goed initiatief en elke gemeente zou eraan mee moeten doen en ik ben het met je eens ook buiten Zuid-Holland.
Naar je factuur te oordelen rijd je net zoveel als ik.

Edit: Ik krijg ook net mijn factuur: € 18,89 voor voor 56,90 kWh.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 15 oktober 2024 17:25]

Verwijderd @Aldy15 oktober 2024 17:25
Het was toevallig een maand dat ik wat minder reed. :)
Aldy @Verwijderd15 oktober 2024 17:26
Ik had net een edit gedaan bij mijn reactie.
Dutchzilla @austin_7715 oktober 2024 10:17
Het is gewoonweg niet aantrekkelijk om elektrisch te rijden in Nederland. In veel gemeenten is het niet toegestaan om een laadpaal voor je eigen deur te plaatsen. Een kabel over de stoep leggen om je auto op te laden? Ook niet toegestaan. Zelfs als je denkt: “Laat ik zelf een goot aanleggen,” blijkt dat ook niet te mogen. Dit alles dwingt je om gebruik te maken van een openbaar laadpunt, dat vervolgens vaak bezet is door andere auto’s die daar soms uren blijven staan, zelfs nadat ze al volledig opgeladen zijn.

Daarnaast zijn de financiële voordelen steeds minder aantrekkelijk. Waar je vroeger nog belastingvoordelen kreeg, is dat voordeel inmiddels grotendeels verdwenen. Wat blijft, is de aanschaf van een dure auto die in de praktijk vaak meer nadelen dan voordelen biedt in een land als Nederland.

Als Nederland en andere Europese landen echt willen dat elektrisch rijden een succes wordt, moeten ze kijken naar landen zoals Noorwegen en China, waar de infrastructuur en het beleid veel beter op elkaar zijn afgestemd. Daar kunnen we van leren, want zonder die aanpassingen blijft elektrisch rijden hier een uitdaging die voor veel mensen simpelweg niet de moeite waard is.
Marchel @Dutchzilla15 oktober 2024 10:31
Is het niet tijd dat autofabrikanten nu zelf aan zet zijn? Toen elektrische auto’s net op de markt kwamen, werd er geroepen dat we moesten investeren in deze bedrijven om innovatie te stimuleren. Fabrikanten die het aandurfden, werden beloond met BPM-vrijstellingen waardoor hoge marges mogelijk werden en kregen hierdoor de kans om een nieuwe technologie naar de markt te brengen. Daarnaast werden consumenten ondersteund met belastingvoordelen.

We zijn nu jaren verder. Autofabrikanten vullen nog steeds royaal hun zakken met auto's die een hoge aanschafwaarde hebben en nog steeds geen BPM betalen, toch? Dat bepaalde tegemoetkomingen na al die tijd worden stopgezet, vind ik meer dan logisch. Op een gegeven moment moeten we stoppen met het investeren van belastinggeld en moet de sector een stabiele basis hebben waarop ze verder kan ontwikkelen. De kosten zouden lager moeten kunnen worden door de toegenomen afzet.

Als de markt er niet in geslaagd is om auto's betaalbaarder te maken, dan is dat jammer, maar we kunnen niet eindeloos blijven investeren in iets dat na al die jaren nog steeds niet zelfstandig kan bestaan.
breaky73 @Marchel15 oktober 2024 11:00
Autofabrikanten willen iedereen het liefst een zo duur mogelijke auto verkopen, met veel onnodige opties. Echter als je een EV stript van alle onnodige opties, kunnen ze opeens heel goedkoop een auto bouwen omdat de een EV in essentie gewoon veel simpeler in elkaar zit dan een auto met benzine motor. In China worden al een aantal jaren dit soort goedkope wagentjes in grote getalen gebouwd. Vooral geschikt voor de stad uiteraard maar er zijn nu ook modellen met een groter bereik. Het kan dus gewoon wel.
Marchel @breaky7315 oktober 2024 11:26
Ja, met andere woorden; zolang de westerse politiek dit soort innovaties subsidies blijft toewerpen, zullen de fabrikanten hun prijsstrategie niet wijzigen. Wat we nu gaan zien is een soort last-man-standig race, welk bedrijf heeft zijn zakken het meest gevuld en kan de versobering van de markt door het wegnemen van subsidies overleven. Partijen die deze fase doorstaan kunnen daarna weer genieten van een groot marktaandeel en door schaalgrote toch winstgevend zijn. Althans, dit is mijn analyse van de EV-markt.

PS. vergeet niet dat veel van die enorm voordelige auto's in Azië hier nooit op de weg zullen komen omdat ze niet veilig genoeg zijn. In Azië maken overheden het vergelijk tussen een motor en een auto, zo'n goedkope auto is altijd nog veiliger dan het rijden op een motor.

[Reactie gewijzigd door Marchel op 15 oktober 2024 11:28]

breaky73 @Marchel15 oktober 2024 11:43
Er zijn zat manieren om veilige auto's te verkopen, die ook betaalbaar zijn. Je moet je dan wel tevreden houden met een basis uitrusting. Geen automatische a/c bijvoorbeeld of geen uitgebreide infotainment aan boord met 6 of meer speakers. En hebben mensen nou echt stoelverwarming nodig in hun auto? Uiteraard zijn die kleine auto's minder veilig voor de inzittenden dan een grote, luxeuze auto, maar aan de andere kant wel weer veiliger voor voetgangers en fietsen bij een ongeval.
Seal64 @breaky7315 oktober 2024 12:36
Maar waarom zou ik die willen kopen dan? Ik kan nu voor veel minder geld gewoon een ICE auto kopen waar al die toeters en bellen wél op zitten, waar ik al dat gedoe met laadpalen niet heb en waar ik nog een vierkante meter bagageruimte in heb ook - dan is zo'n betaalbaar elektrisch gebakje toch al helemaal niet aantrekkelijk meer?
Zolang de elektrische auto gewoon minstens 30 tot 50% duurder is als een vergelijkbare ICE auto, met dezelfde opties, laadruimte, zitplaatsen en veiligheidsvoorzieningen, moet je ook niet gek staan te kijken dat de verkopen opdrogen op het moment dat ze dat verschil niet meer met subsidie opvangen - maar aan de andere kant, die subsidie moet een keer stoppen.
Verwijderd @Seal6415 oktober 2024 17:06
Een Europese elektrische auto is duurder, vaak ook doordat ze helemaal volgehangen zijn met opties. Maar het is al lang geen 30 tot 50 meer. De golf goedkopere auto's die nu uitkomen zullen het prijsverschil nog verder terugbrengen.

En staar je niet blind op de aanschafprijs, de total cost of ownership van een EV is al tijden lager dan van een vergelijkbare ICE auto.
breaky73 @Seal6416 oktober 2024 06:59
Ik woon in Azië en we worden hier nu al overspoeld door goedkope Chinese autos. Voor het grotendeels EV. De prijzen zijn echt gekelderd. Het punt is dat EV's nu al goedkoper geproduceerd kunnen worden dan vergelijkbare ICE auto's. Daarnaast kunnen de Chinezen nu ook op grote schaal produceren. De Europese auto fabrikanten moeten op een gegeven moment wel volgen met goedkopere modellen, anders gaan ze ten onder. Dat jij nu in Nederland nog geen goedkope EV kunt aanschaffen is gewooon een kwestie kunstmatig opgehoogde prijzen.
TTheuns @breaky7315 oktober 2024 11:32
Een mooi (deels gerelateerd) voorbeeld om aan te tonen hoe simpel een elektrische auto kan zijn, is kijken naar klassieke auto's die zijn omgebouwd naar EV.

Waar voorheen een 7,4L V8 motor onder de motorkap zat, met alle accessoires die nodig zijn om zo'n motor draaiende te houden en ook de inzittenden comfortabel te houden, wordt dan een elektromotor ingebouwd die dubbel het vermogen levert en het formaat heeft van enkel de carterpan van de eerdergenoemde benzinemotor. Hiernaast wordt dan nog een klein systeem ingebouwd die voor de airconditioning zorgt en klaar is kees. Accu's worden geplaats waar voorheen de brandstoftank zat en het enige wat er van voor naar achter loopt zijn twee leidingen met koelwater voor de accu's en de kabels die de accu's met de motor verbinden, (en de remleidingen).
mongkut @TTheuns15 oktober 2024 16:59
En de kosten zijn.... ;)
Dat wil toch niet een 7,4 L V8 met prachtig geluid inruilen voor dat gezoem :?
Jij heb zeker ook elektrische Harley?
Het enigste voordeel wat elektrisch heeft is koppel.
TTheuns @mongkut16 oktober 2024 11:38
De kosten zijn enorm, maar een nieuwe motor, versnellingsbak, aandrijflijn, brandstofsysteem, uitlaatsysteem, computersysteem e.d. samen kosten ongeveer hetzelfde.

Een 7.4L V8 heeft een prachtig geluid en niet veel kan daar tegenop, maar mocht het ooit zo ver komen dat de benzinemotor verbannen word, dan is dit een mooie oplossing om toch je klassieker te kunnen blijven rijden.
Hiernaast ga je ook geen gezonde 454 eruithalen, maar begin je natuurlijk bij een auto die niet loopt. Een alternatieve manier om een opknapper een tweede leven te geven.

Ik heb geen elektrische Harley, ik rijd nog geen motor en mijn auto's rijden of benzine of LPG. Budget en woonsituatie laten een comfortabele dagelijkse EV niet toe.

"Het enigste voordeel wat elektrisch heeft is koppel"
Dat is natuurlijk klare onzin. Inbouwruimte, koppel, comfort, systeemcomplexiteit, etc., etc.
Vaatdoek82 @Dutchzilla15 oktober 2024 10:34
Op dit moment is het nog wel degelijk aantrekkelijk en het hangt ook af welke afstanden je maakt en/of je beschikt over een oprit (dat laatste is nogal belangrijk).
Tevens de laadprijzen van noord Nederland en zuid Nederland behoorlijk verschillend, zo had ik 74 cent per kw en mijn vriend in het zuiden 24 cent.
Prijs per kilometer, minder onderhoudskosten en subsidie maken elektrisch nog wel interessant.
Maar dit alles hangt enorm af van je persoonlijke situatie.
Dinoxl @Dutchzilla15 oktober 2024 11:20
helemaal eens (n=1 voor mezelf)

ik rij nu maar door met mijn oude auto (9 jaar oud leon 5f FR automaat 1.5), er is geen goed alternatief voor 35K

elektrisch niet en wil geen phev (kan niet opladen zoals je aangaf in je reactie). en benzine alleen maar 1,(2) liter driecilinder nee bedankt. Tesla is niet mijn smaak (hou van een dashboard voor me neus en bereik).

dus rij ik maar door en ga volgend jaar import uit duitsland kijken.
TTheuns @Dutchzilla15 oktober 2024 11:27
Even een situatieschets:
Ik woon zelf in een rijtjeshuis, waar zowel direct voor de voortuin als direct achter de achtertuin geen parkeerplaatsen zijn. De dichtstbijzijnde parkeerplaats is een rolstoelparkeerplaats en de rest van de parkeerplaatsen zijn niet gereserveerd en minder in aantal dan het aantal woningen dat er direct aan grenst. Deze parkeerplaats ligt zo'n 20 meter van mijn voordeur.
Zelfs al mocht ik een laadkabel over de stoep (of onder de stoep door) leggen, dan kan ik nog niet een elektrische auto laden, de afstand is te groot en ik heb niet gegarandeerd een plek waarvoor de laadkabel lang genoeg is.
De 'lokale' openbare laadpaal bevind zich buiten de bebouwde kom op een bedrijventerrein, 2,2 kilometer van mijn voordeur.
Dan zou ik vanaf mijn werk compleet naar de andere kant van mijn dorp moeten rijden, een fiets in de kofferbak moeten hebben, naar huis fietsen, wachten op de notificatie dat mijn auto volledig opgeladen is, weer terug fietsen naar het laadpunt, de fiets weer inladen en dan naar huis rijden.
Leuk idee als het goed weer is en je verder niets te doen hebt, maar voor mij zit dat er niet in.
NMN1665 @TTheuns15 oktober 2024 13:22
Heeft je gemeente geen oplossing? Hier kan je een paal aanvragen als er niks binnen 250m van een andere paal is.
TTheuns @NMN166516 oktober 2024 11:45
Ik verwacht niet dat de gemeente een paal gaat plaatsen op een plek waar er geen ruimte is om hier parkeerplaatsen voor de reserveren. Vooral aangezien het aantal elektrische auto's in deze buurt op dit moment op 2 staat, waarvan 1 persoon de auto exclusief op het werk laad en de ander een eigen oprit heeft met laadpaal.

Ik verwacht ook niet dat de gemeente onderzoek gaat doen of het plaatsen van een paal een mogelijkheid is wanneer ik aangeef dat ik misschien interesse heb in een EV.
En ik ga ook geen EV aanschaffen in de hoop dat een laadpaal goedgekeurd wordt.
JRB27 @Dutchzilla15 oktober 2024 11:36
Ik heb wel eens gelezen dat in Zeewolde geëxperimenteerd werd met een goot in de tegels leggen. Niets meer van gehoord.
Bij mij in het dorp zie ik veel palen boven een hek of heg uitkomen die weggedraaid kunnen worden. Die geleiden de kabel dan tijdens het laden over de stoep. Als het laden klaar is draait het weer de tuin in. Dat is dan vooral bij achtertuinen die aan een stoep grenzen.

Rijd zelf nog een benzine, maar als ik in mei weer met de trein naar kantoor ga hoef ik (buiten vakanties/vrienden in Oost Duitsland bezoeken) maar 1 keer per maand te tanken.
sarcast @Dutchzilla15 oktober 2024 14:12
Vind dit een beetje overdreven standpunt. Rij al 6 jaar EV, gewoond in verschillende steden, gemiddeld 50k per jaar gereden met een relatief kleine accu.
Over het algemeen is de laad infrastructuur best prima.
Vooral vergeleken met buurlanden.

Ben het wel met je eens dat als de hoeveelheid palen niet blijft groeien, dit wel voor uitdagingen gaat zorgen.

Gezien de steeds verder stijgende accu capaciteit, kan het ook zijn dat dit een zichzelf oplossend probleem wordt.
SunnieNL @Dutchzilla15 oktober 2024 13:06
Gewoon uit nieuwsgierigheid. Die parkeerplaats voor je deur naast de stoep is dus wel van jouw begrijp ik? Anders kan toch nog steeds het probleem ontstaan dat er een auto komt te staan op de plek voor je huis die niet van jouw is en die daar ook uren of een nacht staat?
Dat is o.a.. de reden waarom gemeenten het niet willen toestaan omdat jij een openbare parkeerplek claimt.
Senaxx @Dutchzilla15 oktober 2024 13:48
Ik ben het eens met je m.b.t. het electrisch rijden en het afhankelijk zijn van een publieke laadpaal. Zelf hebben wij een eigen laadpal op de oprit en een privé electrische auto. Als ik afhankelijk zou zijn geweest van een publieke laadpaal was ik denk ik ook niet electrisch gaan rijden.

Zelf hebben we de auto 2 jaar geleden gekocht (prive) en ik heb bewust gekozen voor een auto met de kop eraf (5000km/4mnd oud), maar deze was destijds al te duur voor de subsidie aanvraag. En inderdaad een dure aankoop, maar waar ik je niet helemaal volg zijn de meer nadelen dan voordelen? Welke ervaar jij hierbij dan in het gebruik in Nederland?

Als ik kijk naar de kosten van het verbruik van de electrische auto zijn deze lager dan de benzine auto die wij er nog naast hebben. Laadkosten houden we laag door te laden van zonnepanelen en dynamisch contract, onderhoudskosten zijn lager. De gemiddelde 320km range is genoeg voor ons dagelijkse commute. Ik sta denk ik hoogstens 10x per jaar aan een publieke laadpaal te laden in NL omdat (ondanks de wens er wel is) de range voldoende is voor onze usecase.

En dat is het denk ik ook een beetje, het is afhankelijk van je usecase. Waarbij je met een benzine auto > 500 km rijd, en overal tankstations zijn, ben je bij electrisch rijden wat meer aangewezen op eigen voorzieningen. En de wel of niet aanwezigheid van deze eigen voorzieningen maakt de ervaring beter of slechter.
bartvb @austin_7715 oktober 2024 10:39
Geen duidelijk standpunt (laat staan visie) is inderdaad een van de grote problemen hier.

We staan voor een enorme opgave de komende jaren als we de wereld een beetje leefbaar willen houden. We doen alsof 'business as usual' gewoon kan blijven bestaan terwijl we ons als mensheid echt heel snel anders moeten gaan verhouden tot de wereld.

Met het huidige beleid gaan we de opwarming zeker niet beperken tot 1,5 of zelfs 2 graden. Twee graden klinkt niet als veel, maar grote delen van de wereld worden dan al onleefbaar. Los van de opwarming gebruiken we heel erg veel meer grondstoffen dan de aarde aan kan vullen. Niet moeilijk om te bedenken dat dit niet door kan gaan, ook omdat hiermee heel veel ecosystemen om zeep worden geholpen.

ICE auto's vervangen door elektrisch is daarom de oplossing niet. We moeten echt toe naar iets anders dan het huidige systeem dat draait om zo hard mogelijk werken om een zo groot en nieuw mogelijke auto te kunnen kopen. Meer delen, meer tijd voor de mensen om je heen, minder auto's en goedkope kleding.

Maar met VVD/PVV/BBB gaat dat er niet komen. VVD wil juist meer consumptie (want goed voor de aandeelhouders), PVV wil terug naar een paar decennia geleden en de BBB wil vooral alles laten zoals het is.

Minder laadpalen en elektrificatie is prima, als er vol wordt ingezet op efficientere mobiliteit. Als ik hier in de buurt kijk dan staan er over het algemeen 2 auto's bij ieder huis waarvan het grootste deel stil staat. Waanzin als je kijkt naar klimaat en grondstofgebruik.

Meer visie nodig dus.

[Reactie gewijzigd door bartvb op 15 oktober 2024 11:32]

wiseger
@bartvb15 oktober 2024 10:49
De opwarmingsproblematiek is een mondiaal probleem wat je ook alleen kan oplossen op die schaal.

Met de VVD/PVV/BBB worden er nu grote stappen gezet op het gebeid van kerncentrales die noodzakelijk zijn om elektriciteit te leveren als de groene stroom niet geleverd kan worden bijvoorbeeld in de nacht. Dit soort stappen waren juist extreem moeilijk als er traditionele milieu partijen in de regering zitten. Die zijn te lang faliekant tegen kernenergie geweest en kunnen maar met moeite over die schaduw heenstappen.

Verder is de huizenbouw zeer milieu vervuilend. Stappen tegen massa immigratie zijn daarom noodzakelijk om de vraag naar nieuwe huizen te dempen. Ook een probleem wat met traditionele milieu partijen erg lastig is. Het vorige kabinet is er zelf op gevallen.
bartvb @wiseger15 oktober 2024 11:30
Haha, we kijken net wat anders naar de wereld lijkt het :)

Historisch gezien zijn wij (het rijke westen) veruit de grootste aanjager van de huidige klimaatcrisis. We hebben de kennis en de middelen om te veranderen, daardoor ook een grote verantwoordelijkheid om dat te doen. Veel andere landen zijn nu pas bezig met ontwikkelen, die gaan echt niet de eerste stappen zetten als ze zien dat o.a. Nederland alles grotendeels het oude houd (en ondertussen wel naar China wijst).

Zeker kunnen we de klimaatcrisis alleen op wereldschaal afwenden. Maar daarbij helpt het totaal niet om op elkaar te blijven wachten zoals we nu al decennia doen.

Kerncentrales kan je hele discussies over voeren. Feit is dat het nog tot minstens 2035 duurt voor die überhaupt functioneel kunnen zijn. Dat is echt veel te laat.

Met migratie zijn zeker problemen. Maar waar het nu in de politiek over gaat ('asielcrisis') slaat echt nergens op. Er is zeker een crisis als het gaat om bestaanszekerheid, onderwijs, huizen, etc. De oorzaken daarvan zitten, als je het mij vraagt, voor een heel groot deel in marktdenken (VVD) en korte termijn politiek (horizon ligt op max 4 jaar). We hebben geen huizencrisis door een paar asielzoekers.

Maar als je migratie een probleem vindt; kijk even wat er op dit moment al gebeurt in grote delen van Afrika en Azie wat betreft klimaat en daardoor leefbaarheid en water/voedsel. Denk je dat al die mensen blijven zitten op land waar je niets meer kan oogsten? Nee, natuurlijk niet. Die mensen willen heus niet naar Nederland verhuizen, maar hoe minder we doen aan de klimaatcrisis, hoe meer massamigratie er komt.
wiseger
@bartvb15 oktober 2024 11:38
Ik heb nergens het woord asielzoeker gebruikt. Ik heb het over immigratie.

Afgelopen decennia hebben partijen als PVDA, CDA, D66, CU altijd deel uitgemaakt van de regering. Wijzen naar de VDD is dan lekker makkelijk, doen politici graag maar ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden.
Kerncentrales kan je hele discussies over voeren. Feit is dat het nog tot minstens 2035 duurt voor die überhaupt functioneel kunnen zijn. Dat is echt veel te laat.
Ja het is rijkelijk laat. Maar hoor je ooit een partij zijn excuses maken dat ze op dit dossier zo gefaald hebben? Stel je eens voor dat al die milieu clubjes vanaf de jaren zeventig genegeerd waren en er toen al kernenergie op grote schaal uitgerold was. Hoeveel CO2 uitstoot zou dat wel niet gescheeld hebben?
bartvb @wiseger15 oktober 2024 12:14
De VVD zit aan de extremere kant wat betreft vertrouwen op de markt. Maar daar hebben de andere partijen inderdaad net zo goed aan meegedaan. Neoliberalisme was het nieuwe ding en zou ons veel brengen. Dat heeft het ook gedaan maar vooral op de korte termijn. De huizenmarkt is gesloopt, de zorg is er niet beter op geworden, de klimaatcrisis is weinig aan gedaan.

Van de politiek gaat het niet komen. Die kijken naar wat er nù goed is voor hun kiezers. De politiek gaat geen grote veranderingen inzetten als dat niet absoluut nodig is en het opzetten van een werkgroep of onderzoek ook lijkt te volstaan.

Wat mij betreft daarom zo snel mogelijk een breed bindend burgerberaad over klimaat en ecologie. De mensen in zo'n beraad hoeven alleen rekening te houden met zichzelf en elkaar, niet met politieke belangen of de volgende verkiezingen. Als we dat een paar decennia geleden hadden gedaan...

Wat betreft eerder kernenergie; dat had, naar mijn idee, niet super veel uitgemaakt. Elektriciteit is maar een klein deel van het totale fossiele gebruik. Maar stel dat het energieprobleem was opgelost dan waren we nu nog steeds bezig met het slopen van het ecologische systeem. Het huidige op oneindige groei gebaseerde systeem is gewoon niet houdbaar. Daar gaat geen technische oplossing iets aan veranderen.
wiseger
@bartvb15 oktober 2024 12:17
Maar als je de groei wilt beperken, dan zijn er grote verliezers. Mensen die het een stuk minder goed gaan krijgen. De winnaars deert het niet zoveel, met een open EU met vrij verkeer van mensen en kapitaal zijn die zo gevlogen.

Dat is waar de schoen wringt. Ontevreden mensen gaan anders stemmen.
bartvb @wiseger15 oktober 2024 12:36
Als je groei vermindert en de rest van het systeem intact laat wel.

Economische groei draait voor een heel groot deel om het terugbetalen van rente op je leningen/investeringen en het vergroten van kapitaal van b.v. aandeelhouders. Je zal dat systeem gronding moeten verbouwen.

Andere belangrijke factor is rechtvaardigheid. In Nederland hebben we meer dan voldoende welvaart, het is alleen erg beroerd verdeeld waarbij het ook nog zo is dat de rijken rijker worden (en zorgen dat rijker blijven worden) en de armen worden armer. Dat is op de lange termijn ook geen houdbare situatie. Zelfde als je kijkt naar landen. We hebben door o.a. kolonisatie grote delen van de wereld overhoop gehaald, daar de vruchten van geplukt maar zij zitten nu met de grootste gevolgen van o.a. de klimaatcrisis.

Kortom; er is veel meer nodig dan minder groei of minder elektrische auto's. Aardig artikel:
https://www.nrc.nl/nieuws...ctief-en-onnodig-a4868046

Quote daaruit met het gevaar dat ik overkom als socialist ;)
„Er is een recente studie waaruit blijkt dat miljonairs tot aan 2050 verantwoordelijk zullen zijn voor het opmaken van 72 procent van het resterende koolstofbudget om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Dát is de realiteit, en daar zou beleid zich op moeten richten. Het gaat niet om gewone mensen die hun broekriem moeten aanhalen, maar om ons productiesysteem dat energie en materialen op een totaal verkeerde manier toewijst aan een extreem rijke elite.”
Het probleem is niet de gewone Nederlander. Het probleem zit in de excessen van het kapitalisme en het ontbreken van het meenemen van externaliteiten in dat systeem.
wiseger
@bartvb15 oktober 2024 12:44
Het probleem is en blijft dat geld niet aan boompjes groei, geoogst wordt en dan verdeeld wordt. Termen als rechtvaardig zijn dan ook niet van toepassing. Met geld verdien je geld, kapitaal is een productie middel. Dus zullen partijen met geld, altijd geld blijven verdienen in een open wereld zonder grenzen.

Energie en materialen worden niet toegewezen aan de elite. Ze worden aangeboden op de vrije wereld markt en wie ervoor wil betalen, kan ze afnemen. En die stromen zien we al veranderen. Steeds vaker gaan energie en materialen naar andere werelddelen dan Europa.

Het heeft geen nut om erover te blijven neuzelen in termen als rechtvaardig. Het kapitalistische systeem is leidend in deze wereld en zal dat blijven, zeker sinds de opkomst van landen als China en India. En die hebben er geen enkele moeite mee dat er steeds meer hun kant op komt en er minder naar ons gaat. Die geven niet om toenemende armoede bij ons.
Femme UX Designer @wiseger15 oktober 2024 13:51
Met de VVD/PVV/BBB worden er nu grote stappen gezet op het gebeid van kerncentrales die noodzakelijk zijn om elektriciteit te leveren als de groene stroom niet geleverd kan worden bijvoorbeeld in de nacht.
Praten over kerncentrales is makkelijk. Ik geloof er niets van dat er kerncentrales gerealiseerd gaan worden en al helemaal niet in een periode van 11 jaar.

Die kerncentrale moet energie produceren die alleen in de ochtend, avond en tijdens een enkele Dunkelflaute waarde heeft. De business case gaat dramatisch zijn. Het is veel logischer om te investeren in opslag.
wiseger
@Femme15 oktober 2024 14:40
Investeren in opslag die in staat is maandenlang energie vast te houden zodat die in de donkere wintermaanden gebruikt kan worden?

Staat allemaal nog in de kinderschoenen. Dus wederom uitstel.

Dus gewoon verder gaan met kolen en gas centrales dan maar totdat we opslagsystemen hebben waar we maandenlang energie in kunnen opslaan.
Verwijderd @wiseger15 oktober 2024 17:10
Kolencentrales staan al bijna uit en het is een mythe dat in de donkere wintermaanden er niet opgewekt zou kunnen worden. Hoe meer windturbines en zonnepanelen en overproductie er is, hoe meer er opgeslagen kan worden tijdens het gebruik.

Ga eens kijken in Californië waar men zelf verbaasd is over de snelheid waarmee een en ander gaat.
wiseger
@Verwijderd15 oktober 2024 18:57
Californië. Deze week volop zon bij een temperatuur van 20 tot 25 graden. Dat klinkt toch anders dan ons gure weer in december en januari. Zo'n gure januari storm met flinke wind waardoor alle windmolens in de bescherm stand staan. Sneeuw uit de wit/grijze lucht terwijl het -4 is. Zon pas op tegen half negen in de ochtends en alweer onder net na half vijf in de middag .

Ik ben bang dat een korte opslag niet gaat werken. De stroom zal langdurig opgeslagen moeten worden of we kunnen een tekort krijgen in de winter. En als de warmtepompen dan geen stroom meer krijgen, brrr. Koud hoor.
Verwijderd @wiseger15 oktober 2024 21:52
4 dagen, dat is ongeveer de hoeveelheid dagen die je moet overbruggen. Maar vooruit, laat het 5 dagen zijn. In 10 jaar tijd is dat geen enkel probleem.

Zo'n beetje het moment dat het begint door te dringen dat het bouwen van vier kernreactoren een blunder van jewelste was, maar we er tot in onze nek inzitten.
Miglow @bartvb15 oktober 2024 11:57
In mijn ogen zijn het point of no return al jaren geleden gepasseerd maar laten we vooral denken dat de aarde echt niet zonder mensen kan en draconische veranderingen doorvoeren koste wat kost. In Nederland maken we ons druk om een paar honderd duizend autootjes terwijl er aan de overkant van de plas miljoenen dikke vette trucks volgegooid worden voor nog niet de helft van wat benzine hier kost 🤷🏼‍♂️
bartvb @Miglow15 oktober 2024 12:07
:) Voor de aarde is wat er nu aan de hand is niet zo'n probleem. Het is de zesde uitstervingsgolf, nummer één tot en met vijf is de aarde ook prima te boven gekomen. Daar hoeven we het inderdaad niet voor te doen.

Maar als mijn kinderen (en hun eventuele kinderen) een prettig leven willen hebben dan zullen we inderdaad grote veranderingen door moeten voeren. Niet botweg minder rijden, vliegen en vlees op de BBQ maar vooral naar een systeem dat niet draait om oneindige groei. Dat gaat voor meer welzijn in plaats van financiële welvaart.

Daar zitten we nog behoorlijk ver vanaf. Kijk naar de huidige politiek, kijk naar wat er in de VS gebeurt. Ik ben bang dat het eerst nog veel meer mis moet gaan met klimaatrampen voor mensen in beweging gaan komen. Mensen zijn niet goed in omgaan met gevaar dat niet acuut en in your face is.
badflower 15 oktober 2024 10:21
Elektrisch rijden is om zeep geholpen door de politiek, en vooral door de afhankelijk van de accijns op brandstof voor de begroting. Voor autorijden kan je nu eenmaal geen accijns heffen op elektriciteit, maar wel op benzine. Dus hoe meer elektrisch gereden wordt, hoe minder overheidsinkomsten. Politiek is er dus geen enkele incentive om de transitie naar volledig elektrisch te gaan maken. Je kan wel de wegenbelasting gelijktrekken (wat nu gedaan wordt) maar dat lost het probleem totaal niet op. Oplossing is om te gaan rekening rijden, dan kun je het wèl zo regelen dat overheidsinkomsten gelijk blijven maar fossiele brandstof minder aantrekkelijk wordt. Maar daar wil de politiek al decennia niet aan.

Het is zuur, want elektrische autos zelf worden juist steeds goedkoper. Ik verwacht dit jaar een enorme prijsdaling omdat de fabrikanten hun auto's aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen, en tegelijkertijd batterijen steeds goedkoper worden.

Persoonlijk wordt mijn volgende auto waarschijnlijk weer benzine (rij nu elektrisch) simpelweg omdat A) elektra duur blijft en benzine goedkoop door bovengenoemde redenen - tenzij je je eigen zonnepanelen hebt, en B) ik vermoed dat de olieprijs steeds lager gaat worden omdat er een overschot komt aan olie vanwege de wereldwijde energietransitie.

Kortom, benzine blijft goedkoop, de overheid helpt er aan mee, en de transitie kunnen we wel op onze buik schrijven :'(
wiseger
@badflower15 oktober 2024 10:26
Kom op zeg, de transitie gaat gewoon door. Om hem in gang te zetten, heeft de overheid overal flinke subsidies geintroduceert. Nieuwe bedrijfjes springen op de wagon om mee te profiteren. Na verloop van tijd wordt het business as usual, de infra ligt er nu. EV's worden goed verkocht, het gaat zelfs iets te snel voor de netbeheerders om het tempo bij te houden. Dus bouwt men de subsidies weer af.

Maar de realiteit is heel eenvoudig, straks zijn er geen ICE's meer te koop. Dan is het overstappen op een EV of op het OV.
arbraxas @wiseger15 oktober 2024 10:30
Ah daarom zakt echt elke vergroeningssector in elkaar als een pudding.
Electrische autos, zonnepanelen, warmtepompen, allemaal ingestort.
Met een uitzondering voor isolatie denk ik. Wat daarvoor maakt het niet uit wat je energiebron is, dan helpt altijd.
Blokker_1999
@arbraxas15 oktober 2024 10:47
In Vlaanderen is men bij nieuwbouw ondertussen verplicht van zonnepanelen te leggen, ik zie ook nog altijd bedrijven massaal investeren in die dingen. Dus hoezo ingestort? Tijdens de vette subsidiejaren zijn er heel veel kleine bedrijfjes opgesprongen waarvan er inderdaad vele terug failliet zijn gegaan, maar dat is deels ook omdat ze gewoon meeliften op die subsidiepot en net inspringen op de piek in de vraag die daardoor ontstaat.

Warmtepompen gaan ook steeds belangrijker worden. Nederland wil van het gas af, wat ga je dan doen? Houtstook? En ook in Belgie zullen we de volgende jaren een sterke stijging van gasprijzen gaan zien om mnensen naar andere verwarmingsvormen te duwen zoals een warmtepomp.

We kunnen de planeet niet blijven vergassen.
arbraxas @Blokker_199915 oktober 2024 10:53
Volgens onze groene partijen was inderdaad houtstook beter 8)7 Met Timmermans voorop.
Weet u nog?
https://www.bnnvara.nl/jo...iomassaplannen-timmermans
En waarom klagen autobouwers, zonnepaneelboeren en wartepompinstallateurs dan steen en been?

Het is gewoon teveel, te snel willen. Wat van te voren als was voorspeld. En wat ze zelf ook wel weten, niet voor niets noemen ze de doelen "ambiteus"
procyon @arbraxas15 oktober 2024 11:32
De transitie naar duurzame energiebronnen gaat hoe dan ook door.

De klachten vanuit de industrie ontstaan doordat de financiële prikkels om deze overstap te maken afnemen. Natuurlijk zullen ze hierover klagen, want als die prikkels weer terugkomen, kunnen ze meer verkopen.

Dit is de enige reden.

De overstap naar elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen is onomkeerbaar. Bedrijven die hun inkomsten uit deze sector halen, willen simpelweg hun omzet verhogen en doen wat nodig is om dat te bereiken, in dit geval door te klagen.
wiseger
@arbraxas15 oktober 2024 10:36
Dat klopt, het wordt normale business. De meeste mensen die zonnepanelen kunnen plaatsen, hebben zonnepanelen liggen dus wordt het een vervangingsmarkt. De grote vraag neemt af.

EV's worden altijd al verkocht als lease auto's. Die markt gaat gewoon door. Voor consumenten zijn ze als nieuw gewoon te duur en de tweedehands markt moet nog loskomen. Duurt nog wel even voordat die echt zodanig groot is, dat de tweedehands prijzen zullen zakken.

De isolatie markt is ingestort door de milieu eisen. Het onderzoek naar vleermuisjes in de spouwmuren is te tijdrovend en te duur. Dar zal een oplossing voor gezocht moeten worden.

Warmtepompen zijn nimmer erg aantrekkelijk geweest voor bestaande bouw. In de nieuwbouw is het wel standaard nu. Dus dat loopt gewoon door alleen nog niet in de bestaande bouw.
MikeyMan @wiseger15 oktober 2024 10:48
Ik pik de Lease EV's er even uit.

Das voor mij de reden dat ik de leaseauto de deur uit doe en zelf een PHEV gekocht heb.
Het is bij ons verplicht EV leasen. Maar met hond, twee kleine kinderen en zelf 2m lengte heb ik ruimte nodig. Kan een EV9 leasen, maar dan loop ik leeg op de bijtelling.

Dan maar mobiliteitsbudget.

Ook aan mij geen EV gesleten dus.

Wel een Zaptec aan de muur gehangen vorige week overigens ;)

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 15 oktober 2024 10:49]

Verwijderd @MikeyMan15 oktober 2024 17:16
Is toch nog wel iets anders dan een EV9?
MikeyMan @Verwijderd15 oktober 2024 18:48
En hoeveel goedkoper is dat? Zoveel is er niet te krijgen met fatsoenlijke ruimte.

70k+ zit je zo aan.

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 15 oktober 2024 18:48]

Verwijderd @MikeyMan15 oktober 2024 21:55
Model Y, startprijs 46K. Dat is natuurlijk geen 20K, maar ook geen 70K.
MikeyMan @Verwijderd16 oktober 2024 08:33
Ook naar gekeken. Met de stoel in de achterste stand blijft er zeer weinig ruimte over voor een zitje op de achterbank. Plus dat de achterklep nogal onhandig uit komt met een hondenrek erin. Kinderwagen erin en je kunt amper wat vrij.
Snowfall @arbraxas15 oktober 2024 11:32
Ah daarom zakt echt elke vergroeningssector in elkaar als een pudding.
Dat komt omdat de overheid nu de verplichting weglaat. Beetje zoals toen ze aankondigde dat Warmtepompen niet meer verplicht zouden zijn. Opeens zijn warmtepompen 1000den euros goedkoper geworden.

Dat is het hele probleem wanneer overheden zich bemoeien met een bepaalde markt. Het is altijd duurder dan dat het hoeft te zijn.

En je ziet dat ook in "groene" beleggingen. Ze halen lange na nooit het beloofde rendement.

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 15 oktober 2024 11:35]

Señor Sjon @arbraxas15 oktober 2024 12:37
Isolatie is al geweest. Want die moeten een ecologisch onderzoek in de spouwmuur laten uitvoeren naar beschermde diersoorten. We slaan een beetje door.
Wouterie @wiseger15 oktober 2024 11:08
Hmm... dat zeg je nou wel, maar de netbeheerders werden door de ACM tegengehouden om het net te verzwaren. Dat is puur politiek. Vasthouden aan motorrijtuigenbelasting die puur kijkt naar het gewicht van een voertuig en niet naar het gebruik, dat is puur politiek. Beleid en wetgeving zouden de doelen moeten dienen die zijn gesteld, niet tegenwerken.
Aan de ene kant roepen dat er minder CO2 vanuit het verkeer moet komen, dat huizen gasloos moeten worden gebouwd, maar aan de andere kant geen robuust beleid neerzetten waardoor deze ontwikkelingen duurzaam kunnen worden neergezet... tja, dat is een beetje dom.
Heel simpel: als je naar het noorden wilt dan moet je niet naar het oosten sturen.
wiseger
@Wouterie15 oktober 2024 11:15
De netbeheerders werden niet tegengehouden door de politiek maar door bestaande wetgeving. Het probleem hier was, wie betaald de rekening? De consument mag volgens de huidige wetgeving niet met onnodige hoge kosten opgezadeld worden.

Hetzelfde met motorrijtuigenbelasting. De inkomsten zijn nu nodig. Aanpassen van de wetgeving duurt zo een paar jaar.

Robuust beleid is allemaal makkelijk roepen. Uiteindelijk moet het allemaal gefinancierd worden en dat ligt gewoon stukken lastiger.
Wouterie @wiseger15 oktober 2024 11:55
De netbeheerders riepen in 2008 al dat ze tegen de capaciteiten van het net aan dreigden te lopen, maar de ACM vond de investeringen niet gerechtvaardigd. Zelfs een wetswijziging kon de ACM niet op andere gedachten brengen. Die investeringen waren nodig en zijn nodig en nu liggen ze voor dubbele kosten op tafel. Als de netbeheerders vanaf 2008 rustig aan konden gaan werken aan de verzwaring van het net, dan hadden we nu minder gedoe en minder kosten. Hoezo onnodig!?

Motorrijtuigenbelasting... Er werd ooit geopperd dat rekeningrijden niet nodig was want de verbruiksbelasting zit al in de accijns. Al vanaf 2010 worden er plannen gemaakt om die motorrijtuigenbelasting te moderniseren. Nu zitten we met een systeem uit 1926 wat in de marge is aangepast aan de ontwikkelingen. Je maakt mij niet wijs dat er sinds 2010 geen enkel goed idee is geopperd wat rekening houdt met het permanent inbedden van EV's in het systeem. De Nissan LEAF deed het toen goed, dus goede voorbeelden genoeg zou je zeggen.
wiseger
@Wouterie15 oktober 2024 12:06
ACM gaat alleen over de consumenten. Het hele probleem zit erin wie moet er betalen voor de verzwaring van het stroomnetwerk. De overheid, de zakelijke (groot)verbruikers of de consumenten? Welke verdeelsleutel pas je dan toe?

ACM blokkeert alleen het neerleggen van de rekening bij de consumenten. De overheid had gewoon de portemonnee kunnen trekken om de rekening zelf op te pakken of grootverbruikers zoals data centers aan kunnen slaan.

Rekening rijden vraagt ook een enorme investering. Er zijn behoorlijke kosten mee gemoeid. Dan kom je ook nog te zitten met de calculerende burger die er alles aan zal doen om er omheen te werken. Al met al een hele opgave terwijl het defacto geen extra geld oplevert. Dus is de overheid er decennia lang al erg huiverig voor.
Wouterie @wiseger15 oktober 2024 12:31
Nee, de ACM regelt ook de markt wanneer er geen echt concurrentie bestaat, zoals in het geval van de netbeheerders. Ik vind dit altijd een leuke: https://nos.nl/nieuwsuur/...eitsnet-mede-veroorzaakte
Hoe dan ook valt er achteraf toch niets meer aan te doen.
Rekeningrijden is een oplossing, maar verre van ideaal. Echter termen als 'de vervuiler betaalt' stroken niet met de geboden oplossingen.

Eens, elke verandering kost geld, maar stilzitten kost wellicht nog veel meer. Zeker in het geval van het stroomnet zie ik terug dat we ons hiermee in eigen voet hebben geschoten. Ik hoop maar dat het met de EV niet dezelfde kant opgaat. Zo meteen zit de markt op slot doordat er geen nieuwe ICE's bij komen maar de infrastructuur (en de portemonnee van de burger) de EV's niet aankan. Dan wordt het pas duur.
Snow_King @wiseger15 oktober 2024 10:30
Exact. Tijdelijke hik dit, maar de transitie gaat gewoon door. Kijk maar eens naar China.

Wat ze nu zien is een correctie in de markt, aanpassing in de trend, maar die is gewoon stijgende.
Massive Mark @Snow_King15 oktober 2024 11:24
Ik denk dat dit meer hopen van jou is. Ik knap zelf als hobby schade autos ol en verkoop ze en de prijzen van EV storten echt in. Als je een vergelijkbare EV eb ICE ziet dan is de prijs van de ICE vele malen stabieler. Ze proppen de EV vol met belastingvoordelen en de ICE gooien ze vol met belastingen en nog steeds red de EV het niet. Het is duidelijk wat de consument zegt.
Snow_King @Massive Mark15 oktober 2024 11:26
Dat komt omdat de markt nog zo snel ontwikkeld. Een EV van 3 jaar oud is ook echt verouderd qua techniek tov een gloednieuwe. Dat doet wat met de prijzen.

De ICE is al een tijdje aan het einde van zijn ontwikkeling.

Fossiel rijden gaat linksom of rechtsom stoppen. In welk tempo is de vraag, maar we rijden niet voor altijd nog op benzine of diesel.
Massive Mark @Snow_King15 oktober 2024 13:58
Ik vind het altijd interessant om te zien hoe mensen zo zeker van hun zaak zijn terwijl de feiten het niet ondersteunen. Een tijd terug heb ik berekend wat nederland qua wereldwijde voorraad zou innemen als het volledig EV zou gaan. Ik kwam er op uit dat sommige stoffen nederland wel 8% van de wereldvoorraad zou hebben. Totaal onrealistisch dus, we zetten onszelf doelen die niet haalbaar zijn en kijken er raar van op dat mensen het niet eten als zoete koek.

EV is leuk maar zal de komende 10+ jaar niet ice overnemen. Ik krijg EV occasions bijna niet verkocht (behalve hybride die zinn nog populair) waar een vergelijkbare ice je zonder problemen verkocht krijgt.
Verwijderd @Massive Mark15 oktober 2024 17:22
Het Telegraaf effect, zolang er maar hard, veel en heel erg lang geroepen wordt dat EV's het niet gaan worden, houden we de verkoop nog enigszins in de klauwen. Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat Jan Publiek doorkrijgt dat ie compleet in de maling wordt genomen door Shell als je voor diezelfde kilometer minimaal 50% minder betaalt.
Snow_King @Massive Mark15 oktober 2024 17:25
We rijden niet morgen allemaal een EV, maar steeds meer mensen gaan het doen. Voor altijd ICE blijven rijden is simpelweg geen optie om heel veel redenen: Milieu, Klimaat, Geopolitiek, etc.

We moeten wat anders dan fossiel en daar is de EV het beste. Is deze al perfect? Nee, zeker niet, maar daarom rijden we ook niet morgen allemaal een EV.

Stellen dat de EV gefaald is, dat is wel gewoon onzin.
Wolfos @wiseger15 oktober 2024 11:09
Maar de realiteit is heel eenvoudig, straks zijn er geen ICE's meer te koop. Dan is het overstappen op een EV of op het OV.
Als je denkt dat het OV een optie is moet je eens buiten de randstad komen. Zelfs al heb je het geluk dat er een fatsoenlijke route bestaat (en je dus niet 4 uur per dag van en naar je werk reist), is het alsnog onbetaalbaar.
cricque @wiseger15 oktober 2024 12:35
Geen ICE meer te koop ? De grote spelers willen er net van af. En niemand die ik ken is van plan om een E wagen te koop. Iedereen zegt hetzelfde: benzine of diesel geen E/Hybride. Er is wel een verschil tussen België en Nederland. Hier is de stroom net iets duurder en al zeker met het capaciteitstarief (je betaald extra belasting voor je maximale piekvermogen per maand). Tevens waar gaan we al die stroom halen om op te laden ? Hier rechtover hebben ze 4 "kinderen", staan 6 wagens. Je mag hier ook maar 1 laadpaal als particulier hebben (wel max 11kw, mogen meerdere laadpunten zijn, maar max 11kw). Als iedereen leegt aankomt gaat er morgen 1ntje werken.

Vriend van mij heeft een tankstation en de afgelopen 2 jaar verkocht hij 1/5de diesel/benzine tov 2019. Echter de afgelopen 6 maand is dit terug gestegen naar bijna 2/5de. Veel bedrijven die "verplicht" E gegaan zijn, hebben er al een hele hoop verkocht en zijn over gegaan naar hybride's. Althans toch van zakelijke klanten die bij hem vroeger kwamen tanken en nu terug komen tanken.

En als een E wagen verplicht zou worden, waar gaan we de stroom halen ? Er is nu al dikwijls niet genoeg stroom of van die koude en/of natte dagen. Ook zal er een serieuze run komen op benzine/diesel wagens, en daar zal mee bleven gereden worden tot het een flintstone mobiel is.
Verwijderd @badflower15 oktober 2024 10:53
Elektrisch rijden is om zeep geholpen door de politiek, en vooral door de afhankelijk van de accijns op brandstof voor de begroting. Voor autorijden kan je nu eenmaal geen accijns heffen op elektriciteit, maar wel op benzine. Dus hoe meer elektrisch gereden wordt, hoe minder overheidsinkomsten. Politiek is er dus geen enkele incentive om de transitie naar volledig elektrisch te gaan maken. Je kan wel de wegenbelasting gelijktrekken (wat nu gedaan wordt) maar dat lost het probleem totaal niet op. Oplossing is om te gaan rekening rijden, dan kun je het wèl zo regelen dat overheidsinkomsten gelijk blijven maar fossiele brandstof minder aantrekkelijk wordt. Maar daar wil de politiek al decennia niet aan.

Het is zuur, want elektrische autos zelf worden juist steeds goedkoper. Ik verwacht dit jaar een enorme prijsdaling omdat de fabrikanten hun auto's aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen, en tegelijkertijd batterijen steeds goedkoper worden.

Persoonlijk wordt mijn volgende auto waarschijnlijk weer benzine (rij nu elektrisch) simpelweg omdat A) elektra duur blijft en benzine goedkoop door bovengenoemde redenen - tenzij je je eigen zonnepanelen hebt, en B) ik vermoed dat de olieprijs steeds lager gaat worden omdat er een overschot komt aan olie vanwege de wereldwijde energietransitie.

Kortom, benzine blijft goedkoop, de overheid helpt er aan mee, en de transitie kunnen we wel op onze buik schrijven :'(
Plannen voor electricsh rijden waren vanaf begin niet levensvatbaar, je kan pas spreken over transitie wanneer er werkelijke alternatief is dat al jouw energiebehoeftes voor 100% kan dekken, bijvoorbeeld 10 kerncentrales die in rap tempo gebouwd worden. Zolang dat alternatief niet in zicht is blijft de hele "transitie" een woke gelul dat met subsidies in leven wordt gehouden en waar men, hoe dom dan ook, blijft geloven.
Olie zal ook niet goedkoper worden omdat de vraag blijft bestaan en toenemen en je kan van uitgaan dat EV rijden zal ook flink duurder zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 oktober 2024 11:02]

Wouterie @Verwijderd15 oktober 2024 11:46
Welnee, een transitie is een overgang, een verandering. Die vindt zelden plaats op korte termijn. Daarom zijn er in het geval van de energietransitie van die zogenaamde transitieoplossingen. Zoals subsidies en biomassa. Het zijn geen oplossingen, maar werken mee naar die gestelde doelen.
Waar het vooral misgaat is dat de politiek het vertikt om de wet- en regelgeving dusdanig aan te passen dat die ook werken naar de gestelde doelen. Een subsidie is leuk, maar als je uiteindelijk geen systeem hebt om, in dit geval, een EV in te bedden, dan werkt het maar tijdelijk. Een subsidie is leuk, maar als je de netbeheerders geen akkoord geeft om het net te verzwaren, dan zit je met je warmtepomp en zonnepanelen.
Dat is puur beleid en politiek. Technisch zijn er voldoende uitdagingen maar ook voldoende oplossingen. Je noemt het woke, maar hoe zie je de link met rassenproblematiek en sociale ongelijkheid?
Verwijderd @Wouterie15 oktober 2024 14:03
Je kan pas van overgang spreken wanneer er duidelijke en werkbare alternatief is van olie en gas. Zon en wind zijn samen goed voor 15% van ons energiebehoefte en zolang dit zo is vind ik het woord "transitie" een sprookje dat nooit waar kan komen. 85% wek je niet op met subsidies of heffingen en daarom vind ik het gebrek aan visie in de politiek.
Sociale ongelijkheid is van alle tijden, niets nieuws onder de zon. Rassenproblematiek vind ik ook een woke geleuter.
Wouterie @Verwijderd15 oktober 2024 14:28
Letterlijk:
Woke (uitspraak: [wəʊk]?; Afro-Amerikaans-Engelse variant van woken; wakker geworden) is een term die verwijst naar het zich bewust zijn van racismeproblematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving.
Het heeft bar weinig te maken met een energietransitie of opwarming van de aarde.
Anyway... ja, je hebt gelijk wat betreft de energietransitie. Het gebrek aan visie binnen de politiek is een blok aan het been. De energietransitie van nu, dus van fossiel naar hernieuwbaar, is in 1960 al op papier gezet. Na de energietransitie van toen. Men ging er vanuit dat rond 1990 de gasvelden in Groningen uitgeput zouden raken en om toch een beetje te blijven draaien is toen in potlood opgeschreven dat we dan zouden moeten gaan omschakelen. Kerncentrales zijn toen opgeschreven als werkbaar alternatief.
Rond 1990 lagen kerncentrales een beetje gevoelig in Europa, zonnepanelen en windturbines waren ook niet zoals ze nu zijn en er bleek nog behoorlijk wat gas te zitten in Groningen. De waarschuwingen voor aardbevingen werden in de wind geslagen.
Er is meer dan genoeg tijd geweest om die transitie een beetje op gang te brengen. Nu gingen we van crisis naar crisis en nu zitten we nog verre van ideaal. De techniek is veel verder dan in 1990 en kerncentrales blijken toch niet regelmatig te ontploffen... Maar ja...
Dus de energietransitie is zeker geen kansloos verhaal. Elektrisch rijden past prima in dat plaatje. Het past ook in het streven van de EU om minder afhankelijk van de OPEC+ te worden. Eigenlijk zouden alle seinen op groen moeten staan... maar toch trapt de politiek weer op de rem. Dat is kansloos. Er zijn doelen gesteld en alle politieke zaken zoals beleid, wetgeving, subsidies, prioriteiten etc zouden moeten bijdragen aan het behalen van die doelen.
Martinspire @badflower15 oktober 2024 10:59
Jij zegt politiek, ik zeg oliebedrijven en autobedrijven. Er is geen enkel oliebedrijf wat serieuze stappen maakt om over te gaan op een andere infrastructuur. Of dat nou elektrisch laden is of waterstof of iets anders. Er is in de automarkt of transportmarkt een groot gebrek aan toekomstvisie. Alles moet op korte termijn geld opleveren, anders word er geen geld in gestoken.

Daarnaast zit het elektriciteitsnet gewoon te vol om de rest van de markt over te krijgen naar EV's. Sure in nieuwe woonwijken en plekken met veel eigen parkeerplaatsen waar mensen al zonnepanelen hadden, die ga je wel overtuigen, maar de rest van de consumenten en bedrijven is nog niet zo ver. En het wordt steeds lastiger om panelen of een paal te krijgen, laat staan dat het nog een leuke prijs heeft die de investering de moeite waard maken. Ikzelf zit met een eigen parkeerplaats in de kelder van het appartement, no way dat dat een goedkope klus is om een laadpaal te verkrijgen, laat staan dat de prijs van de elektriciteit goedkoop gaat zijn.

Tuurlijk kan de overheid het ook stimuleren, maar de reden dat het bij veel andere plekken hard is gegaan, is ofwel de energie is goedkoop, ofwel er is een toekomstvisie dat het op lange termijn goedkoper is. Verder moet je ook concluderen dat veel subsidies weinig hebben uitgemaakt. Alle plugin-hybrides zoals die Mitsubishi die je ineens overal zag, zijn allemaal weer naar het buitenland vertrokken en reden veelal gewoon op brandstof. De huidige EV's gaan ook allemaal weer naar het buitenland toe en veel bedragen zijn direct overgemaakt naar bedrijven in het buitenland. Subsidie werkt het best als het in Nederland blijft hangen, anders ben je het alleen maar aan het doen om een goed imago te krijgen en daar heb je in de huidige tijd gewoon weinig aan. Ja we hebben nu een aantal leuke dingen ontwikkeld en neergezet, maar dat was er waarschijnlijk zonder subsidies ook wel gekomen. Bovendien bereiken we nu een moment waardoor je een massa moet overtuigen die meer beperkingen heeft (door de eerder genoemde gebreken zoals geen eigen parkeerplaats), plus dat je onmogelijk gigawatts op het net kunt krijgen om laadpalen neer te zetten voor snelladers.
Cranslove @badflower15 oktober 2024 11:28
Dat batterijen goedkoepr worden klopt. Echter betekent dit dat fabrikanten meer marge gaan pakken. Want er zijn maar weinig betaalbare EV's die ook aantrekkelijk zijn qua prestaties. Het is nog even wachten tot e ev er is die hetzelfde kan ice. Als men dat realiseert voor een goed bedrag (lees 20K) dan gaat het helemaal goedkomen met die ev auto markt. Maar +45K aftikken voor 300km range. Is gewoon te weinig en te duur.
cricque 15 oktober 2024 10:13
Tsja je moet het niet ver zoeken he. Hier in België is het vooral zakelijk. Het voordeel is nu grotendeels weg. Als je dan toch rijtaks moet betalen, zijn er velen die zeggen waarom zou ik dan een duurdere wagen kopen. Als er geen "voordeel" is en een EV komt 5 a 10k duurder uit, tsja wie gaat dat dan betalen. En wat altijd vergeten wordt is dat niet iedereen zomaar thuis kan laden. En niet thuis laden is duurder. Dit heeft uiteraard impact op verkoop van laadpalen, want de meesten die er eentje nodig hebben, hebben er ondertussen wel al 1. Aangezien de EV verkoop is ingestuikt (althans hier in België toch) zullen er ook veel minder laadpalen verkocht worden. In NL is de situatie nog licht anders, maar zelfde fenomeen. Ik ken persoonlijk niemand met een EV dat niet zakelijk is.
Blokker_1999
@cricque15 oktober 2024 10:43
Geen voordeel? Dat komt meestal van mensen die zelf geen EV rijden. Geen noodzaak meer aan olie- en filterwissels noem ik een voordeel. Zeker als je thuis kunt laden is je "brandstof" goedkoper dan met een benzine of diesel. Het rijcomfort is ook een beter,

De EV verkoop is in Belgie ook niet ingestuikt, geen idee waar dat vandaan komt. Het overgrote deel van verkopen zijn bedrijfswagens en EVs zijn de enige wagens die nog fiscaal aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Die gaan echt niet zomaar terug naar wagens op brandstoffen.
Frituurman @Blokker_199915 oktober 2024 11:08
Er zitten voordelen aan elektrisch rijden, dat ben ik met je eens, maar voor een groter gezin is een elektrisch model relatief onbetaalbaar; een 6 of 7-zitter zit al snel boven de 40.000 euro (tweedehands!). Terwijl ik vrijwel dezelfde auto in benzine of dieseluitvoering vaak voor rond de 20.000-30.000 kan uitzoeken (meer keuze ook nog). Voor dat verschil in aanschaf (ik rij er pakweg 3-4 jaar mee) kan ik behoorlijk wat onderhoud laten uitvoeren. En als je thuis dan ook nog eens niet kunt laden (rijtjeswoning, ruime brede stoep, maar gemeente pertinent tegen het (afgedekt!) laden over de stoep, al jaren sinds mijn eerste aanvraag), dan is de businesscase wel erg negatief. Daarnaast ben ik ook nog eens liefhebber van autovakanties en ik heb een paar jaar terug met mijn schoonzusje en hun gezin én ons gezin een autorit meegemaakt naar Zuid-Frankrijk met een elektrische auto; ik werd niet vrolijk van alle tussenstops die we moesten maken. Wat dat betreft mag accucapaciteit ook wel wat worden verbeterd of het aantal km / kWh. :)

Begrijp me niet verkeerd, als ik aan huis mag laden met een kabel die door een kabelgoot heen loopt én de prijzen van een 6/7-zitter zijn behapbaarder (30/35K) én op z'n minst 500-600km per lading, dan ben ik overstag. Maar voor nu is het niet echt goed op te brengen. /off-topic
cricque @Blokker_199915 oktober 2024 12:15
Er zijn al veel zelfstandigen die sinds aankondiging dat je gaat betalen en ook op pk's hun porsche te koop gezet hebben hoor en die gaan gewoon terug benzine rijden bijvoorbeeld.
Als werknemer maak het niet uit, dat zal zo blijven, maar het verschil is veel kleiner, leasing prijs is duurder etc, dus ook niet zo helemaal meer 100% interessant dan zoals het was.
croc @cricque15 oktober 2024 13:57
Meer dan 80% van de leasing personenwagens in BE die vorige maand werden ingeschreven zijn full EV (bij bijvoorbeeld BNP zelfs +90%). Veel bedrijven verplichten nu ook EV ivm aftrekbaarheid.

De tijden dat de leasingprijs duurder is voor een vergelijkbare wagen liggen ook al achter ons (BMW i4 is goedkoper in lease dan een BMW 4 GC, en dan heb je de helft van de pk's, om nog maar van de fiscaliteit te zwijgen (TCO)).

Fiscaal gezien is het voor zelfstandigen zeer oninteressant om zakelijk een niet EV te rijden in de zeer nabije toekomst (aftrekbaarheid 0 vanaf 2026). Kan natuurlijk zijn dat ze de auto privé rijden.

[Reactie gewijzigd door croc op 15 oktober 2024 13:58]

SunnieNL @Blokker_199915 oktober 2024 13:11
Alleen als je thuis kunt laden is het goedkoper (zeker met zonnepanelen). De meeste openbare laadpalen hebben al tarieven die flink hoog liggen.
Probleem is echter wel dat minimaal 50% van de woningen in nederland geen eigen oprit hebben (appartementbewoners + deel rijtjeshuizen). Die zijn dus verplicht aan de publieke laadpaal te laden en dan gaan de kosten dus al snel de lucht in (plus al het ongemak van een plek zoeken die er ook bij komt kijken)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 15 oktober 2024 13:11]

Donstil @cricque15 oktober 2024 11:16
Als je dan toch rijtaks moet betalen, zijn er velen die zeggen waarom zou ik dan een duurdere wagen kopen. Als er geen "voordeel" is en een EV komt 5 a 10k duurder uit, tsja wie gaat dat dan betalen.
Je leest vaak dat mensen dit denken maar ik kan het daar toch niet helemaal mee eens zijn. Het is vooral duurder als je Appels met Peren gaat vergelijken. Pak je echter een gelijk uitgeruste ICE met dezelfde specificaties als de EV dan is het verschil echt zo groot niet.

Wat vaak gedaan wordt is het comfort en vermogen van de EV verkeerd inschatten, een minder krachtige ICE met handbak vergelijken met een EV met meer vermogen en een "automaat" bijvoorbeeld.
cricque @Donstil15 oktober 2024 12:28
Mijn wagen een hybride (Peugeot 408) = 10k meerprijs tov de benzine versie op het moment dat ik toen bestelde. Komt daar nu nog rijtaks bij (zelfs maar de helft), wel dan zal het lang duren voor ik de meerkost eruit haal. En ik kan nog thuis laden ook en heb zonnepanelen. Die wagen bestaat ook alleen maar in automaat, dus daar is geen verschil in te vinden. Rijden is wel een plezier. Ik rij ook alleen maar rond de kerk en af en toe eens 5-600km op een dag als ik klantenbezoek doe. En dan hoef ik echt geen extra stops nodig (lees tijdsverlies) of "laadstress", want elke paal is weer anders.

Momenteel is het verschil tussen de bezine en de hybride = 11400,01 volgens de configurator op de BE site. Hoe ga je mensen overtuigen van 11k meer uit te geven ? Dan hebben we het nog niet over de kostprijs van electriciteit. Als je hier in België electriciteit verbruikt krijg je een extra belasting op je rekening, dit is het capaciteitstarief (alleen met digitale meter, anders betaal je een forfait). Elke 15 minuten zal je piek verbruik geregistreerd worden. Heb je een 2de verblijf en verbruik je een maand niks, dan betaal je nog 2,5kwh piek. Maar stel je komt thuis en je gaat laden, en dan zet je even de oven en airfryer op en ga je nog een potje koken op je inductieplaat terwijl je warmtepomp op staat. Wel dan zal je een gepeperde rekening krijgen. En nee niet iedereen is thuis in de namiddag en je moet ook niet elke dag laden. Maar als je eenmalig een piek hebt van 5-6kwh per maand, dan zal je daarop belast worden. Als je dan naar de bezine/diesel prijs kijkt dan valt dit tov de afgelopen jaren heel goed mee. Verschoot mij een bult vorige week als ik nog eens gaan tanken ben dat het "zo goedkoop" was.

En wat denk je dat de overheid gaat doen als de inkomsten van diesel/benzine wegvallen, dan gaan we toch beetje meer taksen heffen op electriciteit. De overheid heeft zowieso geld nodig, en iets laten wegvallen gaan ze niet doen.
Donstil @cricque15 oktober 2024 12:52
Mijn wagen een hybride (Peugeot 408) = 10k meerprijs tov de benzine versie op het moment dat ik toen bestelde.
En dat is precies wat ik bedoel, de Peugeot 408 als benzine heeft 136 PK, de hybride 180 PK. Het verschil is inderdaad €10.000 maar dat kan je helemaal niet 1:1 vergelijken, nog al logisch dat de hybride meer kost, je krijgt ook veel meer.

Edit: De E-408 heeft zelfs 75 PK meer dan de benzine en kost "maar" €3000,- meer dan die instapper. Ver weg van de door jou geschetste €10.000 en dan krijg je ook nog eens meer vermogen en comfort.
(Belgische prijzen allemaal overigens, niet bekend mee maar opgezocht op de Peugeot website)

[Reactie gewijzigd door Donstil op 15 oktober 2024 12:56]

cricque @Donstil15 oktober 2024 13:20
Mensen kijken echt niet naar die pk's hoor. Dat is een zeer beperkt publiek (mensen die een RS6 of m3/m5 kopen bijvoorbeeld). Het gaat em om de meerprijs van 10-11k om "groener" te zijn. Ja rijdt zeer vlot, zeer tevreden van, maar mijn vorige wagen was slechts 136pk en reed ook vlot. Deze net iets vlotter. Had er een hybride 150pk geweest ofzo had ik die. Tot voor kort hadden ze ook de 180pk, maar die is er tussenuit.


De e versie is "net nieuw" en was toen nog niet te bestellen en die was 2 maand geleden nog 2000 euro duurder dan de 225pk hybrid. Dus wat er met de prijzen gebeurd is snap ik niet zo goed.
Donstil @cricque15 oktober 2024 13:28
Mensen kijken echt niet naar die pk's hoor. Dat is een zeer beperkt publiek (mensen die een RS6 of m3/m5 kopen bijvoorbeeld). Het gaat em om de meerprijs van 10-11k om "groener" te zijn.
Vandaar dat ik dus zei dat het appels met peren vergelijken is, het zijn simpelweg niet dezelfde auto’s, duurder impliceert dat je dan alleen electro krijgt voor die €3000,- (geen €10k-€11k) maar dat is dus niet zo.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 15 oktober 2024 13:32]

Adder.be @Donstil15 oktober 2024 13:13
In mijn inziens is dit toch deels een non argument.

De consument wil gewoon een wagen. Dat een EV vaak meer vermogen heeft, maakt echt niet uit voor de meerderheid van kopers van gezinswagens.

En iedere EV is automatisch, ook al hoeft dat niet voor de consument. Dus logisch toch dat men juist wel een vergelijking maakt zonder deze 'voordelen' in te rekenen. Je kan immers geen EV kopen zonder deze eigenschappen.
icecreamfarmer @cricque15 oktober 2024 10:20
Ik ken er maar 1 of 2 en die zitten ook in het duurzaamheidsgebeuren.
Maar het loont al particulier steeds minder net zoals de combi met PV panelen.

In Nederland zal trouwens meespelen dat er al een enorme laadpaalinfrastructuur is.
Ik werk voor een zorgstichting en beheer al iets van 50+ laadpunten die op onze parkeerplaatsen staan.
kaas-schaaf @cricque15 oktober 2024 10:31
En niet thuis laden is duurder.
Duurder zelfs dan op dode planten rijden. Zeker met de prijzen in Belgie (en ook hier in NL als je niet langs de snelweg tankt). En in mijn specifieke geval is die berekening inclusief onderhoudskosten (plugin, motor onderhoud word met benzinerijden meegerekend, slijtageonderdelen evenredig verdeeld).

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 15 oktober 2024 10:31]

Sicos @kaas-schaaf15 oktober 2024 11:04
In principe rijdt je zelfs met benzine op zonne energie :-) ... bekijk maar eens het proces hoe die olie is ontstaan waaruit de benzine is gemaakt.... in principe gewoon zonne-energie....
bilgy_no1
@Sicos15 oktober 2024 11:09
Jeetje. Je snapt toch ook wel dat dit niet relevant is voor de huidige problematiek rondom CO2-niveaus in de atmosfeer.
Sicos @bilgy_no115 oktober 2024 17:42
Ja dat snapte ik het was maar om aan te geven dat in principe alles zonne energie is... Bedoel er alleen maar mee dat mensen zich ook niet moeten blindstaren op de groene transitie en niet alles wat electrisch is per definitie beter is voor het milieu.
bilgy_no1
@Sicos15 oktober 2024 20:46
Geothermie is geen zonne-energie... Getijdenenergie is ook geen zonne-energie, maar maar energie...

Maar weer on topic: elektrische auto's zijn zeer zeker wel beter voor klimaat en milieu dan fossiele auto's. Dat is al vaak goed doorgerekend, rekening houdend met alle factoren.
k995 @cricque15 oktober 2024 10:59
Er zijn wel voordelen net zo goed dat er nadelen zijn zoals bij elke wagen.
Daarbij is dit gewoon een beursgenoteerd bedrijf dat ingerijpt nadat de koers naar beneden zit, omzet stijgt al jaren en is winstgevend.
swhnld 15 oktober 2024 10:24
Wat wij hier in Nederland gedaan hebben de afgelopen 15 jaar, is ingezet op heel veel AC laadpalen, in elke woonwijk of straat waar een elektrische auto kwam kon je er een aanvragen. Niet altijd kreeg je die, maar vaak ook wel. Die AC laadpaal was ook nodig, bereik van de auto's was beperkt, en opladen ervan duurde een hele nacht.
Maar nu in 2024 zijn auto's bij goede DC snelladers op te laden in 15 minuten, en is de accucapaciteit gegroeid tot een hoeveelheid dat je nog maar een keer per week hoeft te laden.

Voor Nederland maakt die verandering weinig uit, wij zijn dit gewend en het bevalt.
Maar voor een land die deze infrastructuur nog niet heeft is er de keuze om niet te investeren in allemaal AC laders maar juist een focus op DC laders te leggen. Die DC laders moeten er toch komen vanuit EU dekking afspraken, en het spaart de investering in AC laders.

Alleen laadpaalfabrikanten zoals Alfen, maar ook EVbox die dit weekend in het nieuws was met sluiten van hun fabriek, hebben wel te maken met afname in vraag voor laadpalen ten opzichte van voorheen. En die bedrijven moeten aanpassen door in te krimpen of te fuseren, anders lopen ze het grote risico over de kop te gaan. Voor EVbox was het te laat. Hopelijk lukt het Alfen wel.
Snow_King @swhnld15 oktober 2024 10:35
Precies. Overal een AC laadpaal geloof ik op langere termijn niet in. Ik woon gelukkig met eigen oprit en kan thuis laden, maar nu accu's steeds groter worden en sneller kunnen laden gaat de noodzak voor AC laden minder worden. Ik zeg niet dat de noodzaak er NIET is.

Wel kan je eens in de X periode aan de DC lader staan en weer Y tijd rijden.

Voordat mensen over de prijs van het DC laden beginnen: Eens, maar dat is puur administratief, geen technisch verhaal. Dat is een Excel verhaal.
Crysania @swhnld15 oktober 2024 10:40
AC laadpalen zijn wel een stuk simpeler en goedkoper dan DC palen. Vooral in woonwijken etc makkelijker aanleggen.

Op centralere plekken investeren in DC is handig maar 1x een kwartiertje laden per week gaat hem niet worden. Andere landen zitten vaak ook met grotere afstanden

Ik heb gelukkig een eigen oprit en hoef daarom bijna nooit publiek te laden. Dat is echt een van de voordelen van een ev over benzine. Nooit meer tanken! Elke avond als je thuis komt kost het je 10 seconde even inpluggen en that’s it. Nooit meer in weer en wind in de kou staan te tanken. Dat is verhaal wat je nooit hoort. Alleen klagen dat je dit naar de vakantie in Frankrijk een uur langer duurt.

Voor mensen zonder oprit zou ik in de wijken meer laadpalen willen zien zodat die ook ‘s avonds gewoon kunnen inpluggen en gaan slapen zonder elke avond te moeten zoeken of weer verzetten als je klaar bent. Maar ja ons stroomnet is vol dus dit kan niet… aan de andere kant vragen ze wel de hoofdprijs voor de stroom op momenten dat er stroom overschot is dus volgens mij is dat stroomnet probleem niet zo heel belangrijk voor de energie leveranciers en verdienen ze er bakken geld me

[Reactie gewijzigd door Crysania op 15 oktober 2024 10:41]

Niel1991 15 oktober 2024 10:41
Ik lees en hoor tegenwoordig overal dat mensen denken dat EV's het niet zullen halen, of geen noemenswaardig onderdeel zullen uitmaken van het wagenpark. Ik vind dat een beetje een naïeve gedachte. De nationale overheden, en ook Europa geven aan om in te zetten op elektrificatie. Men gaat daar dan ook gewoon naartoe. Hoewel de transitie wat langer duurt dan verhoopt, is dat wel gewoon aan de gang.

De politiek merkt wel dat er verschillende hordes zijn die erg moeilijk te nemen zijn. Er is het technologische aspect waarbij er natuurlijk genoeg vermogen moet liggen om die hele vloot slim te kunnen laden, maar ook vooral de publieke opinie. Gaat men te snel in de transitie, dan dreigt die volledig te ontsporen waardoor het nog moeilijker zal worden om de EV's door te duwen.

De overheden zullen daarom doen waar zij goed in zijn. EV's aantrekkelijker maken door alternatieven minder aantrekkelijk te maken. Lees: hogere accijnzen, uitzonderlijke belastingen, hogere inschrijvingstaksen, afzonderlijke elektriciteitsmeters voor laadpalen.

Ze zullen de mensen als het ware uit hun "vervuilende" wagen pesten, net zoals ze zonder renovatieverplichtingen mensen uit hun "niet energiezuinige" woningen zullen pesten.

Voor warmtepompen is men hetzelfde van plan -->
https://www.hln.be/binnen...20abonnees%20%7C%20hln.be
cricque @Niel199115 oktober 2024 12:37
En waar gaan ze de stroom halen ? Er zijn nu al afschakelplannen en op koude en/of donkere en/of natte dagen is er nu al dikwijls een probleem.
mr_evil08 @cricque15 oktober 2024 15:21
Capaciteitproblemen zijn lokaal en alleen op het laagspanningsnet.
bilgy_no1
@Niel199115 oktober 2024 20:52
De enige reden dat die geluiden worden gepusht is dat de oude fossiele fabrikanten hebben zitten slapen op de transitie. Die zitten nu te lobbyen om ons langer te mogen vergiftigen en het klimaat te verkloten.

De prijzen van EVs gaan echt wel ver genoeg dalen dat niemand het nog in zijn hoofd haalt om fossiel te willen kopen.

Alleen in de tussentijd proberen die oude fabrikanten het zoveel mogelijk te vertragen.
yevgeny 15 oktober 2024 12:17
Waarom in godsnaam een laadpaal van een nederlandse fabrikant kopen ?

Koop er één uit china/korea oid daar is het massaproductie en is er R&D geld, krijg je een veel beter product dan van serieproductie in nederland waar nog met de hand gesoldeerd en geschroefd wordt.
mariomario @yevgeny15 oktober 2024 12:42
Ik denk dat Alfen dat dan ook bedoeld met "verslechterde marktomstandigheden". Iedereen die een chinese auto koopt krijg gelijk hulp bij de aanschaf van een laadpaal. En dat zullen vast geen Nederlands palen zijn.

Het aantal EV's stijgt nog steeds. Nieuwe auto's laden 3 in plaats van 1 fase.
Ik geloof niet dat er nu plots geen laadpalen meer worden verkocht.
dez11de 15 oktober 2024 10:46
Te weinig te laat.
dyrc 15 oktober 2024 10:48
als je er een nodig hebt dan plaats je er een en dan heb je geen nieuwe nodig(totdat de standaard veranderd). zelfde als met zonnepanelen, pas bij defecten ga je eens kijken of er een nieuwe is.
verzadigde markt, en de groei vlakt dus af.

qua kosten: met een EV met eigen oprit en (voldoende) eigen zonnepanelen sorteer je wel mooi voor op het einde salderen.
mn auto a 90kwh batterij als buffer, of je er 5 cent teruglevering voor krijgt of een volle tank (a waarde van 25-30 cent die t je zou kosten aan stroom afname, of 60-70 cent aan een publieke paal)
cricque @dyrc15 oktober 2024 20:04
Ja maar je moet wel thuis zijn als de zon schijnt ... Enja er is meer thuiswerken, maar als je altijd thuiswerkt hebt je ook geen 90kwh batterij nodig. En dat is mooi in de zomer, maar in de echte wintermaanden kan je 1 maal je wagen opladen en dan heb je niet veel over. En ik heb zelf zonnepanelen, 5 tot 6000kwh per jaar productie. Met mijn hybride laad ik al zo een +- 3x a per week een 12kwh gemiddeld tenzij er echt lange afstanden bijzijn, maar normaliter is het rond de kerk rijden. Het idee is allemaal mooi, maar als je dagelijks de baan op bent gaat die vlieger niet op. Niet iedereen kan (of mag) thuiswerken, allemaal mooi en wel in theorie, maar in de praktijk is het ook net wat anders.
Tom35 15 oktober 2024 10:50
Begin volgend jaar heb ik een EV als salariswagen inclusief een laadpunt thuis. Er is een volledige heraanleg vd straat inclusief nutsleidingen dus vraag aan de gemeente, kan je niet ineens een laadpaal zetten zodat ik daar kan opladen en een duur capaciteitstarief ontwijk, de reactie was, neen hoor gaan we niet doen, we hebben analyse gemaakt en in jullie straat is niets voorzien... Als overheden er al niet mee bezig zijn, wat zou dan de burger er van wakker liggen...

Tom

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