Laadpaalproducent Alfen wil tot 15 procent van personeel ontslaan

De Nederlandse fabrikant van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen heeft aangekondigd tot 15 procent van zijn personeelsbestand te willen ontslaan, wat neerkomt op ongeveer 140 voltijdse banen.

De maatregel maakt deel uit van een breder kostenbesparingsprogramma waarmee het bedrijf de winstgevendheid wil verbeteren. Naast de personeelsreductie worden ook leverancierscontracten herzien en investeringen uitgesteld. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Alfen is in gesprek met de ondernemingsraad en vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Naast gedwongen ontslagen wil Alfen ook banen schrappen via natuurlijk verloop en het beperken van uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers. Het bedrijf zegt dat het meer details over de strategie en financiële doelstellingen zal delen bij de presentatie van de jaarcijfers over 2024 in februari 2025.

De laadpalensector staat onder druk. Eerder werd al bekend dat concurrent EVBox grotendeels wordt opgeheven door moederbedrijf Engie. Alfen wijt de noodzaak tot kostenreductie aan de slechte marktomstandigheden, waaronder een vertraging in de verkoop van elektrische auto's in Europa. In de eerste zes maanden van 2024 leed Alfen een nettoverlies van 11,1 miljoen euro, wat een toename is ten opzichte van het nettoverlies van 9,4 miljoen euro in dezelfde periode van 2023.