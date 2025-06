GreenFlux ontkent 'niet-transparante aanpassingen' van laadpaaltarieven in NL

GreenFlux ontkent dat het een 'niet-transparante tariefwijziging' heeft doorgevoerd op ongeveer 15.000 laadpalen in Nederland. Het bedrijf zegt zijn klanten tijdig op de hoogte te stellen van tariefwijzigingen. Laadpaalbedrijven spraken eerder juist van een 'onverwachte toeslag'.

GreenFlux reageert met zijn statement op een onderzoek van Laadpas Top 10, waarover onder andere Tweakers publiceerde. Daaruit bleek dat er sinds januari een toeslag van 2 cent per kWh is toegevoegd aan laadpalen die gebruikmaken van GreenFlux- en DKV Mobility-software. Dat leek te zijn gebeurd zonder dat betrokken partijen daarvan op de hoogte waren gesteld.

"[Laadpaalexploitanten] definiëren de tarieven voor directe betalingsopties en de tarieven voor de beheerde roamingdiensten van GreenFlux", schrijft het bedrijf echter. "GreenFlux definieert en communiceert het tarief van de managed roaming service naar haar dienstverleningsklanten en brengt hen steeds tijdig op de hoogte via meerdere kanalen." Het bedrijf zegt daarnaast dat dienstverleners hun eigen tarieven bepalen en verantwoordelijk zijn voor de communicatie daarover. GreenFlux zegt ook 'niet in discussie te zijn over compensatie' voor getroffen EV-rijders.

Het bericht van GreenFlux lijkt haaks te staan op reacties van Equans en Total Energies, twee laadpaalexploitanten die gebruikmaken van de software in kwestie. Beide bedrijven spraken toen over een 'onverwachte toeslag', die was geïntroduceerd door een leverancier.

"Wij betreuren dat een deel van de elektrische rijders onverwachts extra kosten moet betalen door een toeslag die sinds januari 2025 door een van onze softwareleveranciers is ingevoerd", schreef Equans vorige week. Total Energies sprak ook van 'een onverwachte toeslag van een laaddienstverlener'. Tweakers vroeg GreenFlux vorige week om commentaar, maar het bedrijf weigerde toen te reageren.

Laadpas Top 10 deed in de afgelopen weken onderzoek naar de kwestie. Er bleek sinds rond de jaarwisseling 2 cent per kWh extra te worden afgerekend op laadpalen die de software van GreenFlux en DKV Mobility draaien. Het medium heeft daarop navraag gedaan bij laadpaalexploitanten, laadpasaanbieders, gemeentes en 'andere betrokkenen', maar volgens hen wist niemand iets af van de 2 cent toeslag, totdat daarover de eerste meldingen binnenkwamen.

Dat is potentieel problematisch, omdat laadpaalbeheerders en gemeentes de vaste tarieven van laadpalen vermelden op hun website. Die tarieven zijn vastgelegd in een aanbesteding. Ze mogen in bepaalde gevallen aangepast worden, maar daarover moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden. Door de extra heffing van 2 cent komen de tarieven die de exploitanten en concessiegevers vermelden niet meer overeen met de werkelijkheid, hoewel het hogere tarief wel zichtbaar was in laadpasapps. Ook valt het laadtarief hoger uit dan is afgesproken volgens de aanbesteding. Daarover doet GreenFlux in zijn statement geen uitspraken.