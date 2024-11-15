Tesla onthult Supercharger V4-laadkasten met laadvermogens tot 500kW voor auto's

Tesla heeft zijn Supercharger V4-'cabinets' onthuld. Deze laadkasten maken hogere laadvermogens mogelijk dan voorheen, tot 500kW voor auto's en 1200kW voor de Tesla Semi-vrachtwagen. De eerste V4-laadkasten worden volgend jaar geopend.

De nieuwe V4-laadkasten ondersteunen volgens Tesla voertuigen met 400V tot 1000V. Daarmee kunnen ondersteunde auto's hogere laadvermogens halen dan met de V3-opladers. Tesla noemt dus een maximumvermogen van 500kW, afhankelijk van het voertuig. Tesla's Model S, 3, X en Y behouden hun bestaande 250kW-laadvermogen. De Cybertruck, die niet beschikbaar is in de EU, kan met de nieuwe V4-laadkasten wel tot 30 procent sneller worden opgeladen dan voorheen.

Verder kan iedere V4-laadkast acht verschillende laadpalen aansturen; dat zijn er twee keer meer dan voorheen. Volgens Tesla wordt de aanleg daarmee versimpeld, waardoor het sneller nieuwe Supercharger-laadlocaties moet kunnen openen. Tesla zegt dat de eerste volwaardige V4-laadstations volgend jaar geopend worden, maar noemt nog geen precieze data of locaties.

Tesla's Supercharger-locaties bestaan uit laadpalen en 'laadkasten'. Die eerste bevatten de laadkabel, terwijl laatstgenoemde de stroomtoevoer regelt. Tesla opende in 2023 al zijn eerste V4-laadpalen, maar deze maakten tot op heden gebruik van de achterliggende V3-kasten. Met het plaatsen van nieuwere V4-laadkasten wordt de laadsnelheid dus geüpgraded.