Kabinet investeert 52,6 miljoen euro in tegengaan van cybercrime

De Nederlandse politie krijgt miljoenen euro's extra budget voor het tegengaan van cybercrime. Het kabinet investeert in totaal 52,6 miljoen euro in het aanpakken van digitale misdaad, meldt de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal krijgen de politie en andere diensten 280 miljoen euro extra, schrijft minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Daarvan gaat 52,6 miljoen euro naar 'digitale weerbaarheid' en het bestrijden van cybercrime. Zo trekt het kabinet bijna veertig miljoen euro uit voor digitale opsporing in de basisteams van de politie, blijkt uit een Kamerbrief van de minister.

"Het kabinet investeert in meer slagkracht bij de politie op het vlak van digitale opsporing, onder meer voor de aanpak van delicten als zeden, mensenhandel, kindermisbruik en online verkopen van verboden waar, zoals drugs", schrijft Van Weel. Er wordt met de investering onder meer een centrale voorziening voor digitale opsporing opgericht. Die moet zorgen voor 'regie en coördinatie' in de aanpak van cybercrime op landelijk niveau. Daarnaast gaat de politie meer 'zijinstromers' met specialistische kennis werven voor het opsporen van cybercrime.

Er wordt volgens de minister ook geïnvesteerd in projecten bij het Nederlands Forensisch Instituut op het gebied van digitale opsporing. Datzelfde instituut krijgt ook middelen om zijn 'expertise op het gebied van cybercrime' uit te breiden. Daarnaast wordt gekeken of er extra geïnvesteerd kan worden in het Digital Intrusion Team, dat op afstand de apparaten van verdachten mag hacken.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 13:05
52 • submitter: wildhagen

15-11-2024 • 13:05

52

Submitter: wildhagen

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Reacties (52)

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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Zerora15 november 2024 13:15
De Nederlandse politie timmers juist behoorlijk aan de weg (o.a. in de strijd tegen phishing en ransomware), ook internationaal, met o.a. het Team High Tech Crime (THTC) dus ik snap deze flame niet helemaal (of eigenlijk helemaal niet). Over het THTC heeft Tweakers al vaker geschreven en er is een Q&A gehouden, zie .plan: Live Q&A: in gesprek met Team High Tech Crime en win een bijzondere prijs

Het THTC staat hoog aangeschreven.

Leuk is ook de podcast Takedown, zie de link hierboven voor meer info en links naar de episodes.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 november 2024 13:18]

Faeron @Bor15 november 2024 15:23
Omdat je de praktijk niet snapt. Wat THTC doet is dweilen. Wat we nodig hebben is iemand die de lekkende kraan repareert. De politie doet dat niet. Die kan niet eens haar eigen beveiliging op orde brengen.

Geld is niet het eerste wat nodig is om cybercrtime te bestrijden. Bestuurlijke aandacht is wat nodig is. En dan niet een handje vol politici die mooie woorden roepen, maar directeuren en lijnmanagers die hun verantwoordelijklheid nemen.

[Reactie gewijzigd door Faeron op 15 november 2024 15:25]

PolitieTHTC @Faeron16 november 2024 19:22
Om te voorkomen dat we alleen maar dweilen heeft THTC onder andere het Cyber Offender Prevention Squad (COPS) opgezet. Zij richten zich op daderpreventie en zoeken de samenwerking op met publieke en private partijen om preventieve interventies te ontwikkelen en hiermee daderschap van cybercrime te ontmoedigen.

We proberen potentiële daders af te schrikken en bij te sturen naar positieve keuzes. Dat lukt voor een bepaald deel, maar een deel van de potentiële daders zal toch daadwerkelijk dader worden. Voor die laatste groep, die bewust kiest voor cybercrime, proberen we cybercriminele markten te verstoren en hun positie te verzwakken.

Daarnaast doen we veelvuldig onderzoek waarbij wij ons richten op grootschalige, internationale en complexe cybercrimezaken. We hebben het allebei nodig. Preventie zonder repressie is een tandeloze tijger, en repressie zonder preventie is dweilen met de kraan open.
kodak
@Faeron16 november 2024 14:36
De stelling was dat het niks zou opleveren, terwijl er bij de investeringen dus wel resultaten zijn.

Natuurlijk kunnen we daarbij ook stellen dat het niet genoeg is. Er is zoveel criminaliteit dat veel criminaliteit geen duidelijke aanpak krijgt. Maar dat komt onder andere door gebrek aan specifiek budget. Nu krijgen ze dus extra budget, wat niet zomaar aan iets anders uitgegeven kan worden.

De vraag is wel of ze het budget volledig kunnen gebruiken en aan welke extra resultaten dat dan op gaat. Want er is niet zomaar meer gespecialiseerd personeel en dus ook niet zomaar meer tijd om aan meer opsporing te besteden. Dus wat dat betreft is het inderdaad niet zomaar een verbetering bij alle criminaliteit.
im_ik @Bor15 november 2024 14:40
Toch jammer dat de nederlandse politie geen nederlands meer spreekt.
THTC zou in NL moeten benoemen als, SGTC;

Stuurgroep Geavanceerde Technologische Criminaliteit
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @im_ik15 november 2024 14:42
Waarmee je de naamgeving internationaal gezien lastiger te begrijpen maakt. Cybercrime is meer dan eens een internationale aangelegenheid. Slecht voorstel dus imho.
PolitieTHTC @im_ik16 november 2024 19:14
We houden liever onze huidige naam als je het niet erg vindt. We zijn er aan gehecht ;)
wildhagen
@Zerora15 november 2024 13:17
Je beseft je hopelijk dat de Nederlandse politie internationaal op het gebied van digitale criminaliteit juist heel erg hoog aangeschreven staat?

Het Team High Tech Crime heeft een zeer goede reputatie op dit vlak.

Het is dat ze ondergefinancierd zijn dat er veel blijft liggen, aan de expertise ligt het niet die is echt wel in orde.
CAPSLOCK2000
@wildhagen15 november 2024 15:09
Je beseft je hopelijk dat de Nederlandse politie internationaal op het gebied van digitale criminaliteit juist heel erg hoog aangeschreven staat?

Het Team High Tech Crime heeft een zeer goede reputatie op dit vlak.

Het is dat ze ondergefinancierd zijn dat er veel blijft liggen, aan de expertise ligt het niet die is echt wel in orde.
Die twee sluiten elkaar toch niet uit?
Zeror zegt niet dat de mensen van de politie incompetent zijn.
Ook met goede mensen kun je slechte resultaten krijgen en er is ook nog een flink verschil tussen politiewerk en de automatisering die daar bij moet helpen.

Helaas is mijn verwachting ook dat IT-projecten van de politie mislukken. In tal van ranglijstjes van digitale prestaties van de overheid eindigen politie & justitie steeds weer in de onderste regionen. Ondanks alle grote woorden is de politie de sluitpost van de politiek. Ze werken daar vaak met oude meuk die eigenlijk al lang vervangen had moeten worden en zijn vaak de laatsten om te migreren naar nieuwe versies en standaarden. Zie bv de onderzoeken van het Forum Standarisatie naar de adoptie van moderne internet & security standaarden door de overheid.

Ik weet niet hoe het komt maar het valt op.

(Mijn vermoeden is dat komt door bezuinigingen en verkeeerde prioriteiten die hebben geleid tot een verlammende bureaucratie die z'n laatste centen uitgeeft aan dure consultants die een magische toveroplossing moeten zien te vinden die er nooit komt want de organisatie kan het niet betalen. Zoals dat wel op meer plekken gebeurt, sorry voor het cynisme).

Als je ziet wat het salaris van een politie-agent is dan wordt vrij snel duidelijk dat we de politie niet echt waarderen en is het makkelijk voor te stellen dat er veel punten te weinig geld is om het goed te doen.

Je zal mij niet horen zeggen dat IT & Overheid altijd mis gaat, in tegendeel, maar binnen dat spectrum komt de politie er vrij bekaaid vanaf.

PS. Als grootste werkgever van NL is de politie natuurlijk ook een hele diverse organisatie met goede en slechte onderdelen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CAPSLOCK200015 november 2024 15:41
Met welke oude meuk werkt de politie wanneer het gaat om het tegengaan van cybercrime? Ik ben benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd naar de ranglijsten van digitale prestaties van de overheid die je noemt, zeker wanneer die specifiek gaan over het tegengaan van cybercrime. De politie, en met name Team High Tech Crime, speelt mee met de grote jongens wanneer het neerkomt op cybercrime gerelateerde zaken. Het is bovendien een unit die wel onderdeel van de politie is, maar ook weer niet 1 op 1 vergelijkbaar is met andere politieonderdelen.
CAPSLOCK2000
@Bor15 november 2024 16:16
Ik ben ook wel benieuwd naar de ranglijsten van digitale prestaties van de overheid
Voor meelezers: https://www.forumstandaardisatie.nl/metingen/
Met welke oude meuk werkt de politie wanneer het gaat om het tegengaan van cybercrime?
Je verdraait mijn woorden en valt een stroman aan, ik doe niet meer mee.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CAPSLOCK200015 november 2024 16:22
Waar vind ik de rapportage van de politie specifiek? De rapporten die ik heb geopend noemen deze niet. Je lijkt mijn aanvulling hierbij te negeren:
zeker wanneer die specifiek gaan over het tegengaan van cybercrime.
OruBLMsFrl @Bor16 november 2024 15:30
Houd het even constructief naar de mede-Tweakers mensen. CAPSLOCK heeft nooit iets aangegeven specifiek op het tegengaan van cybercrime. Volgens mij delen we allemaal dat zulke info interessante info zou zijn, maar vermoedelijk is die er domweg niet voor ons. Toch super mooi dat team high tech crime er wat centen bijkrijgt voor cybercriminaliteit waar steeds meer maatschappelijk leed in zit.

Als jij wel zulke cijfers hebt specifiek over politie prestaties op cybercrime Bor dan deel ze graag, maar anders nogmaals, niemand is hier iemand iets verschuldigd, we proberen het leuk en inclusief te houden rond tech toch en in het redelijke ter aanvulling op een artikel te delen wat we wel hebben?
Zerora @wildhagen15 november 2024 13:51
Dat kan best zijn, maar door de diverse mislukte IT projecten bij de Politie heb ik er vooralsnog weinig vertrouwen in. Eerst zien dan geloven. Ik hoop natuurlijk dat ik het mis heb.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 15 november 2024 13:51]

JackBol @Zerora15 november 2024 13:59
"Eerst zien dan geloven" is letterlijk 1 google search away. De resultaten van de NP en THTC zijn zeer eenvoudig te vinden als je ook maar 1 seconde hier interesse in zou tonen.
Toet3r @Zerora15 november 2024 13:18
De Nederlandse Politie is anders mede verantwoordelijk voor het offline halen van meerdere grote sites en criminele netwerken in de afgelopen jaren. Is ook meerdere keren hier op tweakers over bericht.
yevgeny @Toet3r15 november 2024 14:22
Lees die berichten nog eens, acties zijn vrijwel altijd na ontvangen van een tip.
Frame164 @Zerora15 november 2024 13:51
Als je het nieuws hier een beetje volgt dan had je geweten dat de Nederlandse politie behoorlijk aan de weg timmert op dit gebied. Ook in internationaal verband. Maar het is natuurlijk veel leuker om lekker alles wat met de overheid heeft te maken af te kraken.
Jerie @Zerora15 november 2024 14:38
Het is vooral het gebrek aan kwantiteit. De kwaliteit is er, maar de aantallen zijn (gezien de aantallen vergrijpen) veel te laag. Daarnaast zul je keuzes moeten maken in wat je aan kunt pakken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Jerie15 november 2024 14:50
De kwantiteit heeft helaas ook van alles te maken met budget. De politie is vrijwel kapot bezuinigd de laatste jaren en meer dan eens blijkt het moeilijk om goed personeel te krijgen en te behouden. Hopelijk komt daar verandering in.
Jerie @Bor15 november 2024 15:03
Klopt, zelfde met Defensie. Ik denk niet dat 50 miljoen EUR per jaar genoeg gaat zijn, maar ik zou wel graag een analyse willen lezen die specifiek probeert te beargumenteren a.d.h.v. feiten dat het wel genoeg gaat zijn.
thomasv @Zerora15 november 2024 13:13
Ik hoop niet dat dat de conclusie is over twee jaar, maar verbazen zou het mij ook niet. Het is vooral zonde van belastinggeld als dat zo zou zijn weer.
Toet3r @thomasv15 november 2024 13:17
edit: op verkeerde post gereageerd.

[Reactie gewijzigd door Toet3r op 15 november 2024 13:18]

Lisadr 15 november 2024 13:18
Hoe gaan ze de 52,6 miljoen euro uitgeven? Hopelijk niet aan partijen zoals Deloitte/KPMG/EY die voor een paar miljoen onderzoek gaat doen. Of andere externe consultants die voor 150 a 230 euro per uur worden ingehuurd om uitvoering te doen, omdat Politie en Justitie geen mensen kan vinden dankzij hun lage salarissen voor IT en cyber specialisten.

Excuses als cynisch overkomt, ik zie het dagelijkd gebeuren binnen de overheid.
Frame164 @Lisadr15 november 2024 13:53
Lees jij nooit het nieuws? En dat hoeft geeneens de krant te zijn. De artikelen op Tweakers gaan ook vaak over wat de Nederlandse politie voor elkaar heeft gekregen.
Lisadr @Frame16415 november 2024 16:05
Politie doet geweldig werk. Bij Politie en vooral Justitie loopt er een hoop externe ICT personeel rond.
https://ibestuur.nl/artik...rheid-maar-het-kan-minder

p.s. je kunt ook reageren zonder onvriendelijk te zijn.

[Reactie gewijzigd door Lisadr op 15 november 2024 16:08]

kiang @Lisadr15 november 2024 14:09
De Nederlandse overheid heeft qua cybercriminaliteit vooral kennis in-house, niet via dergelijke partijen.
pBook @Lisadr15 november 2024 13:19
Dit is precies wat er gaat gebeuren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @pBook15 november 2024 13:22
Mag ik jou vragen waar je dit op baseert? Ik maak dat op basis van hetgeen nu bekend is gemaakt nergens uit op. Wat ik wel lees is dat er bijvoorbeeld 40 miljoen euro wordt besteed in de basisteams van de politie. Dat duidt niet op externe inhuur of externe onderzoeken. Ik zie dan ook graag een objectieve bron en onderbouwing.
yevgeny @Bor15 november 2024 16:58
Kan zo maar zijn dat die 40 miljoen besteed wordt aan opleidingen waar het basisteam in de praktijk weinig aan heeft. Externe partij ontwikkelt de training en zet goedkope zzp'ers in die in een dagdeel de powerpoint uitleggen aan de politiemensen. Alle deelnemende politiemensen ontvangen een mooi certificaat, de externe partij ontvangt 40 miljoen en houdt daar na kosten 20 miljoen winst aan over.
Jerie @yevgeny15 november 2024 18:59
Nee, de ZZP'ers komen uit de infosec gemeenschap en kunnen zo aan de bak voor de overheid, bij de politie, voor een ZZP-salaris. Daarmee werkt men om de (relatief) lage lonen bij de politie heen. Deels, want wil je kunt nog steeds bakken extra verdienen bij het bedrijfsleven. Vraag maar aan Pim Takkenberg.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 15 november 2024 18:59]

TheekAzzaBreek @Lisadr15 november 2024 15:03
Met die lage salarissen valt het tegenwoordig wel mee. Cultuur is soms wel een dingetje, maar van wat ik THTC heb meegemaakt zit het daar wel goed.
Lisadr @TheekAzzaBreek15 november 2024 17:35
Hangt sterk van de functie af. Voor specialisten met veel ervaring is de salaris nog laag, maar voor mensen met weinig ervaring is het goed.

Voorbeeld:

senior ICT securityspecialist
minimaal€ 4.208,- en maximaal € 6.176 per maand. Is 58K a 86K per jaar. Gebaseerd op de eisen is markconform 75K a 120K per jaar.

OSINT-specialist cybercrime
minimaal € 3.138,- en maximaal € 5.055,- per maand. Is 44K a 70K per jaar. Gebaseerd op de eisen is markconform 45K a 65K per jaar.
TheekAzzaBreek @Lisadr15 november 2024 19:42
Dank. Mijn beeld van marktconforme salarissen blijkt wat gedateerd.
Tijd voor een gesprek met de baas ;-)
The Zep Man
@Lisadr15 november 2024 13:22
Excuses als cynisch overkomt,
Ik denk niet dat dit bijzonder cynisch is, maar een algemene zorg. In Nederland is de mentaliteit vaak "een oorzaak van probleem X is dat er niet genoeg geld is om het op te lossen, dus met meer geld is probleem X opgelost". Ja, voor veel effectieve plannen om een probleem op te lossen is (meer) geld nodig. Nog steeds heb je met (meer) geld een goed plan met tijdige tussentijdse evaluatie en bijsturing nodig.

Wellicht staat er specifiek voor wat genoemd wordt in dit artikel een goed plan klaar om het geld te besteden aan de meest effectieve en efficiënte zaken. :)

Zelf zou ik mij meer zorgen maken om:
Daarnaast wordt gekeken of er extra geïnvesteerd kan worden in het Digital Intrusion Team, dat op afstand de apparaten van verdachten mag hacken.
Dat is de Nederlandse overheid om als state actor mee te nemen in risicoanalyses betreffende informatiebeveiliging.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 13:31]

SillieWous 15 november 2024 13:26
Misschien kunnen ze dan ook eens zorgen dat het makkelijk is om melding van overlast en criminaliteit te doen. Aangezien de meeste politiebureaus opgedoekt zijn wordt dat namelijk steeds omslachtiger.

Dan hoeft het niet eens om aangifte te gaan (waarvoor ik enigszins begrijp dat daar een fysiek bezoek nuttig is). Nu zou ik dat wss via de gemeente moeten doen o.i.d. Maar dat is overal weer anders. Gewoon een centrale plek waar je dat kan doen.

Dan krijgt de politie ook beter zicht op problemen die er spelen.
The Zep Man
@SillieWous15 november 2024 13:30
Misschien kunnen ze dan ook eens zorgen dat het makkelijk is om melding van overlast en criminaliteit te doen.
Ik weet niet of het makkelijk is, maar een melding kan hier gemaakt worden. Dat is de centrale plek, en hoeft niet meteen een aangifte te zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 13:30]

SillieWous @The Zep Man15 november 2024 15:29
Dat heb ik wel eens gedaan. Maar wat je er aan hebt weet ik niet. Hoor je dan nooit meer iets van. Sowieso een waardeloze interface. Door een chatbot voel ik me meteen al niet serieus genomen.

Gewoon zo iets als de belastingaangifte app ofzo. Lekker simpel en je kunt ook meteen verifiëren dat het echt een persoon is (want anders krijg je alleen spam).
The Zep Man
@SillieWous16 november 2024 01:05
Dat heb ik wel eens gedaan. Maar wat je er aan hebt weet ik niet. Hoor je dan nooit meer iets van.
Nu verplaats je het doel.
SillieWous @The Zep Man17 november 2024 22:00
Wellicht geef ik een extra reden. Maar als de drempel voor het melden al vrij hoog wordt gelegd (met een zeer matige, zeer algemene, website). Waarna je ook nog niet het idee krijgt dat er überhaupt iets gebeurd. Dan is mijn conclusie dat je naar een andere methode moet.
SniperBear 15 november 2024 16:39
Ik vind de investering nogal mager.
Als je verder kijkt naar de bezuinigingen van hoger onderwijs die tegen een miljard oplopen.

Verder wel positief dat er naar gekeken wordt door de politici.
magic45 15 november 2024 13:45
Natuurlijk is elke investering positief maar dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een lachtertje...

De global market voor cybercrime ligt naar schatting in 2025 ergens tussen de $5.000 & $10.000....miljard....Nederland is (mede door onze infrastructuur) niet de kleinste speler in die markt en een investering van ~50 miljoen is een druppel op een gloeiende plaat. Er moeten structureel veel middelen beschikbaar moeten komen willen we deze markt ook in de toekomst een halt kunnen toebrengen. De opbrengsten lopen op en dus ook de middelen van de 'tegenstanders'.
Frame164 @magic4515 november 2024 13:54
50 miljoen is ca 450...500 digitale rechercheurs. Hoezo lachtertje?

Kan je jouw plan met ons delen om dit probleem op te lossen. Je schijnt er veel verstand van te hebben. Dus hoeveel geld is er nodig, hoeveel mensen, hoe zet je de organisatie op? Je hebt er vast al over nagedacht.
magic45 @Frame16415 november 2024 14:04
Wat is dit voor rare reactie...

Ik wijs enkel op het feit dat deze investering in het niet valt bij de opbrengsten die de counterparts maken. Je hoeft geen plan te schrijven om het risico te benoemen dat je dan wel eens de strijd kunt gaan verliezen.
GameNympho @magic4515 november 2024 14:00
Ze zullen ook investeren in AI en ook al gedaan hebben, maar ind, 50 miljoen is ind een ( toch voor hier een dikke) druppel op die plaat.
Ik ben en blijf sceptisch, eerst maar eens zien wat er de komende jaren gaat gebeuren, want ook de criminelen staan niet stil, te zien aan de soorten malware/ransomware in de wereld al.
Neyluzz @magic4515 november 2024 14:39
Je berekening met globale en lokale bedragen gaat natuurlijk niet op.
TMT 15 november 2024 13:51
Ik las "tegengaan van cyberdyne" en ik dacht oei het is zover :o :D
RoestVrijStaal 15 november 2024 15:12
Mooi dat het gedaan wordt, maar ik denk dat ze ook wat meer mogen richten op cybercrime waar "de gewone man" wat aan heeft. En dat is toch echt meer focussen op online oplichting via legitieme online marktplaatsen zoals Marktplaats (no pun intended). Want momenteel is het devies enkel het demotiverende "doe maar aangifte".

En dan doel ik er niet op dat door middel van regulering waardoor die marktplaatsen het zelf mogen oplossen, zoals dat bij banken is gedaan waardoor iedere klant waar iets mee is nu met achterdocht wordt behandeld. Maar online marktplaatsen meer gebruiken als "gereedschap" om die oplichters zelf bij de lurven te pakken. En ook die slachtoffers meenemen en begeleiden in het juridisch proces tegen hun oplichters. En die oplichters ook in strenge reclassering zetten om ze oplichterij af te leren.
FvGa 16 november 2024 13:19
Weet nog goed toen ik een jaar of 5 geleden op politiebureau moest zijn en er een man stond te geschreeuwen aan de balie dat er weldegelijk een cybercrime afdeling bestond binnen de politie. De balie medewerkers wisten van niks natuurlijk. Beter laat dan nooit.
derton 17 november 2024 19:45
Zo weinig? was de politie niet onlangs gehackt? Misschien iets meer doen aan het creëren van bewustzijn bij de organisatie zelf.
Bulls @derton18 november 2024 09:55
Ik dacht juist dat het best veel was en of het niet goedkoper is om de gedupeerden te compenseren 😅

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