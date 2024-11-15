Kabinet investeert 52,6 miljoen euro in tegengaan van cybercrime

De Nederlandse politie krijgt miljoenen euro's extra budget voor het tegengaan van cybercrime. Het kabinet investeert in totaal 52,6 miljoen euro in het aanpakken van digitale misdaad, meldt de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal krijgen de politie en andere diensten 280 miljoen euro extra, schrijft minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Daarvan gaat 52,6 miljoen euro naar 'digitale weerbaarheid' en het bestrijden van cybercrime. Zo trekt het kabinet bijna veertig miljoen euro uit voor digitale opsporing in de basisteams van de politie, blijkt uit een Kamerbrief van de minister.

"Het kabinet investeert in meer slagkracht bij de politie op het vlak van digitale opsporing, onder meer voor de aanpak van delicten als zeden, mensenhandel, kindermisbruik en online verkopen van verboden waar, zoals drugs", schrijft Van Weel. Er wordt met de investering onder meer een centrale voorziening voor digitale opsporing opgericht. Die moet zorgen voor 'regie en coördinatie' in de aanpak van cybercrime op landelijk niveau. Daarnaast gaat de politie meer 'zijinstromers' met specialistische kennis werven voor het opsporen van cybercrime.

Er wordt volgens de minister ook geïnvesteerd in projecten bij het Nederlands Forensisch Instituut op het gebied van digitale opsporing. Datzelfde instituut krijgt ook middelen om zijn 'expertise op het gebied van cybercrime' uit te breiden. Daarnaast wordt gekeken of er extra geïnvesteerd kan worden in het Digital Intrusion Team, dat op afstand de apparaten van verdachten mag hacken.