OM eist tot 3,5 jaar cel tegen bende verdacht van bankhelpdeskfraude

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist tot 3,5 jaar cel tegen vijf verdachten van oplichting van tientallen ouderen. De verdachten probeerden de pincodes van slachtoffers afhandig te maken door hen op te bellen en zich voor te doen als de bank. Daarna kwam er een 'koerier' bij hen langs.

De vijf verdachten hebben tientallen slachtoffers in heel Nederland gemaakt, waarbij ze steeds dezelfde werkwijze aanhielden, schrijft het OM. In veel gevallen stelden ze zich voor met dezelfde valse namen en werd hetzelfde script gebruikt om de slachtoffers om de tuin te leiden. Een van de oplichters, een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel, deed zich vervolgens voor als koerier van de bank of als medewerker van de politie om de pinpas en waardevolle spullen bij mensen thuis op te halen. Deze man nam ook geld op met de gestolen bankpassen, zo blijkt volgens het OM uit verschillende videobeelden.

De politie kwam de verdachten op het spoor na een geval van bankhelpdeskfraude in Eemnes in 2022. Het slachtoffers gaf de daders haar bankpas, sieraden en een schilderij uit de zestiende eeuw. De man nam in Utrecht geld op met haar pinpas en werd herkend door de politie. Met behulp van tips na berichtgeving door RTV Utrecht en Omroep Brabant konden de overige vier verdachten opgespoord worden. Het gaat om een 28-jarige man, een 30-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Eindhoven en een 26-jarige man uit Helmond. Zij zouden de telefoongesprekken hebben gevoerd.

Nadat de verdachten werden aangehouden, werd in hun telefoons en computers veel bewijs gevonden dat zij zich met bankhelpdeskfraude bezighielden. De politie vond onder meer een belscript en 'leadlijsten' met persoonlijke gegevens van oudere mensen. Verder werden tientallen chatgesprekken met onder meer foto's van stapels geld en gestolen goederen aangetroffen. Bij doorzoekingen werden sieraden en andere waardevolle spullen van slachtoffers teruggevonden.

Het OM keek bij het bepalen van de strafeis naar de ernst van de feiten, de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en het strafblad dat vier van de verdachten al hadden. Op basis daarvan wordt tegen de 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel en de 28-jarige man uit Eindhoven een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist. Tegen de andere twee verdachten wordt twee jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de verdachten de schade vergoeden. De rechtbank doet op 3 december uitspraak in de zaak.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 15:11
17 • submitter: Anonymoussaurus

17-10-2024 • 15:11

17

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (17)

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Yzord 17 oktober 2024 17:16
Ik kreeg vandaag een sms en mail van icscards dat mijn cc geblokkeerd zou worden. Niets duidde erop dat het nep was dus toch maar gebeld. En idd, het klopte. Mijn cc zou ergens bij een hack naar boven zijn gekomen dus uit voorzorg werd hij geblokkeerd.

Heel mooi zou je zeggen, maar nu komt het. Ze sturen me een mail waarin ik op een link moet klikken om een nieuwe pincode in te stellen. Wanneer ik dat gedaan heb wordt mijn nieuwe kaart verstuurd. Ik vertrouw er eerlijk gezegd niks van, maar het nummer wat ik belde was toch ‘echt’ van icscards.

Ze waarschuwen dus voor phishingmail, maar sturen zelf een mailtje om een nieuwe pincode te vragen. Totaal onlogisch.

Edit: kleine rectificatie. Ik heb toch maar weer gebeld naar een ander nummer en alles zou toch echt zijn. En ik krijg idd een mailtje dit weekend, maar niet met een link erin, maar een telefoonnummer welke ik moet bellen waarin ik een 10 cijferig nummer moet invoeren. Tenslotte kan ik een pincode kiezen.

[Reactie gewijzigd door Yzord op 17 oktober 2024 17:41]

ijspannekoek 17 oktober 2024 15:51
goede ontwikkeling, hopelijk wordt de politie beter in het opsporen van dit soort tuig.
Zo'n schaamteloze actie is dit zeg van die mensen.
Als ik in mijn omgeving kijk dan zie ik het vaak langskomen dat er dit soort pogingen gedaan werden (waarbij ik ook gevallen ken waar het ze is gelukt).
Vervelend dat er nog steeds veel mensen intrappen.
robertwebbe @ijspannekoek17 oktober 2024 16:18
De dader zal hier niet veel van gaan leren. Die gaat een paar jaar de gevangenis in en komt daar niet beter uit dan dat die erin ging. De mindset bij dit soort criminelen is een probleem. Ze vinden zelfs dat het de eigen schuld is (van het slachtoffer), ze hadden gewoon niet zo dom moeten zijn om erin te trappen. Als zij het niet pikken, doet een andere crimineel het wel. In hun hoofd is het eten of gegeten worden. Ik zou niet weten hoe je recidivisme bij dit soort lui succesvol kunt aanpakken.
TV_NERD @robertwebbe17 oktober 2024 17:06
Je beschrijft hiermee echt iedereen die in de low level sales (energiecontracten enzo) werkt.

Mijn oude moeder is meermaals bestolen, maar niet door scammers. Door van die gladjakkers die keihard liegen over bijvoorbeeld kortingen en kosten bij het overstappen van energie-aanbieder. Ze leeft van een WAOtje, geen pensioen want nooit gewerkt. Tot twee maal toe zou de opzegging van haar oude contract door de nieuwe leverancier "geregeld" worden, en ze heeft in beide gevallen een boete van honderden Euro's moeten betalen bij de vorige leverancier omdat er niets gedaan was.

Die verkopers mogen wat mij betreft deze jongens en meid linea recta achterna.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 17 oktober 2024 17:26]

poefpoef @robertwebbe17 oktober 2024 17:39
Mee eens. Het idee dat gevangenisstraf louterend werkt, is allang achterhaald door de werkelijkheid. Maar gevangenisstraf helpt de maatschappij wel. Ook in dit geval: zolang de daders in de gevangenis zitten, kunnen zij ouderen niet meer oplichten.

Het meest extreme voorbeeld van het effect van gevangenneming vinden we in El Salvador. El Salvador was het onveiligste land ter wereld. In 2019 zijn er zo’n 475.000 mensen vermoord. Nadat veel bendeleden zijn opgesloten, daaronder ook vermoedelijke bendeleden of mensen die al een strafblad hadden, is de criminaliteit drastisch gedaald en is El Salvador weer een leefbaar land geworden. Nu is het ter zijde schuiven van de rechtsstaat geen goed idee, maar de stelling dat gevangenisstraf niet helpt is simpelweg niet waar.
Toine1 @poefpoef18 oktober 2024 08:19
Straffen helpt dus niet, wat denk ik wel meer zal helpen is de daders uit de anonimiteit halen, dus met naam en toedracht.
Vogel666 @Toine118 oktober 2024 17:48
Een beetje kortzichtiog want:
De enige manier waarop mensen uit de criminaliteit blijven is middels de 3W's methode:
- Woning
- Werk
- Wijf
Door de werkgever, de woningcoorperatie en het wijf te informeren, ontneem de daader iedere mogelijkheid om het rechte pad te komen. Er blijft dan uitsluitend het slechte pad over.

En als je met jouw methode nu één geval van oplichting zou voorkomen, dan zou het misschien nog de moeite waard zijn. Maar je raadt mijn mening al....je Googlet iemand pas als je het vermoeden hebt dat je opgelicht bent...en dan is het kwaad dus al geschied.

Je lanceert hier dus een plan zonder voordelen, maar met alleen maar nadelen.
MPIU8686 @ijspannekoek17 oktober 2024 18:29
Daders :
Als je zulke daders gewoon in een gevangenis steekt met 3 maaltijden per dag en een fitnesszaal gaan ze het echt niet afleren. Vervroegde vrijlating krijgen ze sowieso en dat weten ze. In die tijdspanne maken ze al plannen voor als ze weer op vrije voeten komen om dezelfde zaakjes voort te zetten of nog erger.

Slachtoffers :
Sommige mensen zijn nu eenmaal naïef en leren het nooit. Van een kind kan je dit verwachten, maar van volwassenen begrijp ik dit niet .. met wat er zich tegenwoordig allemaal afspeelt in onze maatschappij moet er ergens toch wel eens een "licht" gaan branden .. |:(
wjn @MPIU868618 oktober 2024 11:27
Dat laatste "slchtoffers" ben ik het totaal niet mee eens. Zie ook de diefstal van gegevens bij de politie, als het ergens niet zou moeten kunnen, is het wel bij de politie/overheid.

Vooral ouderen zijn afhankelijk van anderen en als dan iemand belt (of aanbelt) en met voor- en achternaam kan opnoemen wie je bankzaken normaal regelt en waar die woont, en dat hij/zij namens de bank het bankpasje e.d. komt halen, dan ga je er als oudere snel in mee.
(Reëel voorbeeld van bankpasfraude bij de Rabobank, ongeveer 1 jaar geleden. De oplichters wisten precies te benoemen wie er gemachtigd was e.d. Tot op heden geen idee waar ze die gegevens vandaan hadden.)

De rondslingerende (gechargeerd) gegevens is het echte probleem, het is blijkbaar veel te makkelijk om details te achterhalen, die niet openbaar zouden moeten kunnen zijn.

Ik lees nooit ergens dat daar serieus aandacht aan wordt besteed of boetes op volgen.
wildhagen
17 oktober 2024 16:18
Gezien wat dit met slachtoffers doet qua impact lijkt dit me een heel redelijke strafeis. Hopelijk gaat de rechter mee met de eis, dan mogen de daders erg in hun handjes knijpen dat ze geen zwaardere straf krijgen.

De eis voor een vergoeding van de schade lijkt me ook positief. Van mij zou er dan ook nog wel smartengeld bovenop geëist mogen worden.

Hopelijk schrikt dit andere figuren die soortgelijke plannen hebben een beetje af, zodat er in de toekomst hopelijk minder slachtoffers gemaakt worden.
TV_NERD @wildhagen17 oktober 2024 17:08
Dat geld is al voor 80% uitgegeven waarschijnlijk. Schiet de Nederlandse staat dit soort bedragen voor aan de gedupeerden? Ik weet dat er voor verschillende soorten financieel verlies wel dat soort regelingen zijn, maar vraag me af of dat ook zo is als je "er zelf ingetrapt bent". Kun je daar wat over zeggen?
wildhagen
@TV_NERD17 oktober 2024 17:13
Schiet de Nederlandse staat dit soort bedragen voor aan de gedupeerden?
Onder bepaalde voorwaarden ja:
De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Voor de rechtszitting krijgt u van het Openbaar Ministerie (OM) een formulier. Hierop geeft u aan wat de schade is. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Legt de rechter een schadevergoedingsmaatregel op? Dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. Heeft u na 8 maanden nog niet het hele bedrag ontvangen, dan krijgt u daarvoor een voorschot op de schadevergoeding. Dit geldt ook als de officier van justitie over de straf beslist en een schadevergoedingsmaatregel oplegt.
Zie Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

Die regeling die genoemd wordt:
Wat is de voorschotregeling?
Sinds 2011 kunnen slachtoffers van een geweld- of zedenmisdrijf en hun nabestaanden soms een voorschot op een schadevergoeding krijgen. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ook slachtoffers van andere misdrijven dit voorschot krijgen.

Wanneer kunt u een (gedeeltelijk) voorschot krijgen?
]In drie gevallen is het mogelijk een (gedeeltelijk) voorschot te krijgen van een schadevergoeding voor een misdrijf.

- Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Of ben u nabestaande van een slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Dan kunt u het hele bedrag van uw schadevergoeding krijgen.

- Bent u slachtoffer van een ander soort misdrijf? Dan kunt u tot € 5000,00 als voorschot krijgen.

- Hebt u recht op een schadevergoeding voor uw bedrijf? Dan kunt u alleen een voorschot krijgen als u een eenmanszaak hebt.
Zie de site van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB): https://www.cjib.nl/voorschotregeling

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 17 oktober 2024 17:15]

TV_NERD @wildhagen17 oktober 2024 17:24
Van die wijziging uit 2016 was ik niet op de hoogte, ben al iets te lang weg uit Nederland. Bedankt voor deze nuttige aanvulling, wat mij betreft had een deel daarvan ook wel in het artikel gepast.
R00t @TV_NERD17 oktober 2024 17:13
Nee, er is een coulance regeling van de bank. Je krijgt niet altijd alles vergoed.
The Reeferman 17 oktober 2024 15:58
Als je te maken krijgt met een dergelijke oplicht poging is het beste wat je kan doen net doen of je mee werk. Nep pincode geven en afspraak maken om je pas op te laten halen. En dan de politie inlichten zodat die ze gelijk op kan pakken.
Jeroen hofman 17 oktober 2024 16:33
Misdrijf, inbraak, gedronken in je auto, Scam, Spam
Het maximale aan straf geven.
Voorbeeld, Je rijbewijs eerst theorie , dan je examen Hier zou al duidelijk moeten zijn wat de gevolgen zijn mocht je 1 keer boven het alcoholpromillage Rijbewijs kwijt !!.
Soulshaker 18 oktober 2024 09:44
veel te lichte straffen

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