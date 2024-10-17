OM eist tot 3,5 jaar cel tegen bende verdacht van bankhelpdeskfraude

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist tot 3,5 jaar cel tegen vijf verdachten van oplichting van tientallen ouderen. De verdachten probeerden de pincodes van slachtoffers afhandig te maken door hen op te bellen en zich voor te doen als de bank. Daarna kwam er een 'koerier' bij hen langs.

De vijf verdachten hebben tientallen slachtoffers in heel Nederland gemaakt, waarbij ze steeds dezelfde werkwijze aanhielden, schrijft het OM. In veel gevallen stelden ze zich voor met dezelfde valse namen en werd hetzelfde script gebruikt om de slachtoffers om de tuin te leiden. Een van de oplichters, een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel, deed zich vervolgens voor als koerier van de bank of als medewerker van de politie om de pinpas en waardevolle spullen bij mensen thuis op te halen. Deze man nam ook geld op met de gestolen bankpassen, zo blijkt volgens het OM uit verschillende videobeelden.

De politie kwam de verdachten op het spoor na een geval van bankhelpdeskfraude in Eemnes in 2022. Het slachtoffers gaf de daders haar bankpas, sieraden en een schilderij uit de zestiende eeuw. De man nam in Utrecht geld op met haar pinpas en werd herkend door de politie. Met behulp van tips na berichtgeving door RTV Utrecht en Omroep Brabant konden de overige vier verdachten opgespoord worden. Het gaat om een 28-jarige man, een 30-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Eindhoven en een 26-jarige man uit Helmond. Zij zouden de telefoongesprekken hebben gevoerd.

Nadat de verdachten werden aangehouden, werd in hun telefoons en computers veel bewijs gevonden dat zij zich met bankhelpdeskfraude bezighielden. De politie vond onder meer een belscript en 'leadlijsten' met persoonlijke gegevens van oudere mensen. Verder werden tientallen chatgesprekken met onder meer foto's van stapels geld en gestolen goederen aangetroffen. Bij doorzoekingen werden sieraden en andere waardevolle spullen van slachtoffers teruggevonden.

Het OM keek bij het bepalen van de strafeis naar de ernst van de feiten, de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en het strafblad dat vier van de verdachten al hadden. Op basis daarvan wordt tegen de 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel en de 28-jarige man uit Eindhoven een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist. Tegen de andere twee verdachten wordt twee jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de verdachten de schade vergoeden. De rechtbank doet op 3 december uitspraak in de zaak.