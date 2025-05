Nederlanders leden in 2023 voor 109 miljoen euro aan schade door online fraude

Nederlanders raakten door online fraude in 2023 in totaal 109 miljoen euro kwijt aan criminelen. Er werden in dat jaar 70.000 meldingen en aangiften van online fraude gedaan. Het grootste deel van dat geld werd slachtoffers afhandig gemaakt door middel van bankhelpdesk- en beleggingsfraude.

Slechts twintig procent van alle slachtoffers doet aangifte van online fraude, zo blijkt uit een onderzoek van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Het verschilt sterk per fraudevorm of slachtoffers aangifte doen: in ruim tachtig procent van de bankhelpdeskfraudegevallen doen slachtoffers aangifte, terwijl dat bij aankoopfraude slechts twintig procent is.

Aan- en verkoopfraude komen het vaakste voor. Van alle registraties van online fraudevormen is ruim zestig procent een aankoop- of verkoopfraudezaak. Het gaat dan vaak om relatief kleine bedragen, zo blijkt uit de registraties. Gemiddeld doen slachtoffers in deze gevallen aangifte over een diefstal van een gemiddeld bedrag van 250 euro.

Bankhelpdeskfraude komt daarna het vaakst voor, namelijk in ruim tien procent van alle geregistreerde gevallen. Deze fraudevorm blijkt het lucratiefste voor cybercriminelen. Meer dan de helft van al het gestolen geld werd door middel van bankhelpdesk- en beleggingsfraude afhandig gemaakt. Een slachtoffer dat aangifte deed, was gemiddeld 7000 euro kwijt aan de zogenaamde bankhelpdeskmedewerker. Eerder was dat overigens nog het dubbele.

Volgens de politie gebruiken criminelen vaak een remoteaccesstool om toegang te krijgen tot het systeem van een slachtoffer. Ook worden digitale lijsten met persoonsgegevens gebruikt om specifieke doelgroepen te benaderen. De politie noemt specifiek zeventigplussers, alleenstaande dertigers en hoogopgeleide veertigers. Criminelen zouden het gestolen geld veelal gebruiken om 'luxe of statusverhogende goederen' te kopen, bijvoorbeeld horloges, sieraden, designerkleding, smartphones en laptops. De politie vreest dat online fraude de komende jaren toe zal nemen vanwege de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en deepfakes.

Overigens was het aantal registraties van online fraude in 2023 grofweg net zo groot als in 2019 en 2022. In 2020 en 2021, tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie, was het aantal registraties aanzienlijk groter dan in 2023, namelijk respectievelijk ruim 45 en 35 procent meer dan in 2023.