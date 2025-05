Steam maakt regels voor ontwikkelaars die seizoenspas willen verkopen strenger

Valve heeft de voorwaarden voor Steam aangepast waardoor ontwikkelaars meer verplichtingen hebben als zij een 'season pass' willen verkopen. Zo moet de gamemaker content concreet beschrijven en kan een klant bij annulering van dlc een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen.

Valve noemt een seizoenspas voortaan 'aankoop van toekomstige downloadable content' en daar gelden nieuwe regels voor, zo merkt SteamDB-ontwikkelaar Pavel Djundik op. Zo moeten ontwikkelaars bij het aanbieden van een seizoenspas duidelijk beschrijven wat een klant kan verwachten en wanneer deze nieuwe content ongeveer beschikbaar komt. Dit hoeft niet exact te zijn, maar moet wel een concrete indicatie geven van wat de klant beloofd wordt. De gameplatformuitbater noemt als voorbeeld het vermelden van 'nieuwe wapens en vijanden' en een release in een specifiek kwartaal van een jaar.

Daarnaast moet een seizoenspas bij de release tenminste 'een dlc' beschikbaar maken voor klanten. Als een klant een seizoenspas aanschaft, moet hij met andere woorden direct iets daarvoor terugkrijgen. De enige uitzondering hierop is een preorder van een luxere editie van een game: dan mag een ontwikkelaar de nieuwe content beloven op een moment na de release van de game.

Valve behandelt seizoenspassen voortaan hetzelfde als dlc: "Door een seizoenspas aan te bieden, beloof je toekomstige content. Daarom moet je een releaseperiode beloven voor alle content in de seizoenspas. Die tijdsaanduiding is een belofte naar zowel de klant als naar Steam." Mocht de ontwikkeling van dlc vertraging oplopen, dan mag een ontwikkelaar gedurende de loop van de seizoenspas eenmalig uitstel aanvragen van maximaal drie maanden. Als specifieke content beloofd is, maar uiteindelijk geannuleerd wordt, dan heeft de klant recht op restitutie van een deel het aankoopbedrag. Valve spreekt over 'de waarde van de niet uitgebrachte dlc'.

Een seizoenspas is een concept waarbij gamers vooraf toekomstige content kunnen aanschaffen voor een game. Dergelijke pakketten zijn vaak goedkoper dan wanneer een klant de dlc's afzonderlijk zou aanschaffen. Onder meer Ubisoft biedt vaak seizoenspassen aan voor grote gamefranchises als Far Cry, Assassin's Creed en Ghost Recon. Ook de ontwikkelaars van bijvoorbeeld Batman: Arkham Knight, Titanfall, verschillende Call of Duty- en Battlefield-games, The Last of Us en L.A. Noir hebben dit verdienmodel eerder toegepast.