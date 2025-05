Steam-gebruikers kunnen vanaf nu gameplaybeelden opnemen

Valve heeft zijn eigen gamerecorder voor Steam uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers gameplaybeelden opnemen en delen binnen het gamingplatform. Valve bracht de functie eerder al uit als bèta, maar nu is de opnamefunctie beschikbaar voor alle Steam-gebruikers.

De Steam Game Recording-functie is vanaf nu beschikbaar voor pc's, Macs en de Steam Deck, zo schrijft Valve in een blogpost. Daarmee krijgen alle Steam-gebruikers toegang tot een ingebouwde manier om audio en videobeelden van hun games op te nemen en te delen, als alternatief voor tools als Nvidia ShadowPlay en AMD's opnamefuncties binnen de Adrenalin-software. De functie werd sinds juni getest als bèta.

De Game Recording-functie draait volgens Valve op de achtergrond, zodat gebruikers met terugwerkende kracht gameplaybeelden kunnen opslaan. Gebruikers kunnen zelf de maximale duur en de opslaglimiet daarvoor instellen. Het is ook mogelijk om opnames handmatig te starten en stoppen via een snelkoppeling, die standaard is ingesteld op Ctrl+F11. Gebruikers kunnen daarnaast via de functie clips uitknippen en deze delen met vrienden.

De opnamefeature is standaard uitgeschakeld; gebruikers kunnen de functie handmatig aanzetten in de Steam-instellingen, onder een nieuw 'Spelopname'-tabblad.