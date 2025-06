Steam brengt functie om games met familieleden te delen uit

Valve heeft Steam Families uitgebracht voor al zijn gebruikers. De functie laat gamers hun gamebibliotheek delen met een kleine groep mensen. Steam Families vervangt het huidige Steam Family Sharing en Steam Family View.

Steam Families is, zoals de naam al doet vermoeden, vooral gericht op gezinnen waarin games gedeeld worden. Steam begon in maart al met een test van de functie, maar brengt deze nu naar al zijn gebruikers.

Gebruikers kunnen een Steam Family aanmaken en tot vijf anderen uitnodigen, schrijft Steam in een aankondiging. Ieder lid krijgt een van de twee rollen: ouder of kind. Leden krijgen vervolgens automatisch toegang tot alle deelbare games die andere leden van de groep in hun bibliotheek hebben. De games zijn te vinden onder 'family library', dat via het menu aan de linkerkant te vinden is. Wie een gedeelde game speelt, maakt zijn eigen savefile aan en verdient zijn eigen Steam Achievements.

Games van andere leden kunnen ook gespeeld worden als de eigenaar van het spel zelf een andere game speelt. Maar als twee of meer spelers tegelijkertijd een game willen spelen, dan hebben zij daar wel meerdere kopieën voor nodig in de gedeelde bibliotheek. Het is dus niet mogelijk om één keer een spel te kopen en deze door meerdere leden tegelijkertijd te laten spelen.

Steam Families heeft ook nieuwe mogelijkheden voor ouderlijk toezicht. Ouders kunnen instellen welke games kinderen op Steam spelen en wanneer ze dat doen. Ook is het mogelijk om de activiteit van een kind op het platform te monitoren. Volwassen leden in een groep kunnen verder uitnodigingen aan kinderen beheren, hun wachtwoorden herstellen en beperkingen voor accounts van kinderen instellen. Kinderen die een nieuwe game willen kopen, kunnen daar een verzoek voor sturen naar volwassenen in de groep.