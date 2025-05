Steam gaat gratis demo's apart weergeven

Steam gaat demo's van games op een andere, prominentere manier weergeven. Demo's kunnen nu een aparte pagina krijgen, waardoor het onder andere mogelijk is ze toe te voegen aan bibliotheken en om ze op een andere manier te beheren, te verwijderen of te spelen.

Steam schrijft in een blogpost dat de manier verandert waarop gratis demoversies van games in de dienst verschijnen. Zo is het voor ontwikkelaars mogelijk demo's via een aparte pagina aan te bieden. Dat heeft meerdere gevolgen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk voor spelers om een demo te installeren als ze ook het volledige spel bezitten en gebruikersreviews kunnen worden losgetrokken tussen de demo's en spellen. De standaardmodus is nog steeds om demo's te koppelen aan een gamepagina, maar ontwikkelaars krijgen de keus het los te koppelen.

Gerelateerd aan die verandering krijgen demo's ook meer aandacht en zichtbaarheid in de Store. Zo kunnen demo's verschijnen tussen lijsten met nieuwe of 'trending' games en lijken ze meer op gratis games. Gebruikers kunnen bovendien ook aparte notificaties krijgen als de demo's beschikbaar komen om te downloaden. Ze kunnen de demo's bovendien op hun wensenlijst zetten zonder ze direct te downloaden.