Telenet verloor vorig kwartaal opnieuw tienduizenden klanten door 'cord-cutting'

Telenet verloor het afgelopen kwartaal opnieuw tienduizenden abonnees. De Belgische provider raakte 52.100 abonnees kwijt, met name op het gebied van vaste telefonie en televisie. Het aantal klanten met een samengesteld abonnement van vast en mobiel internet steeg wel.

Telenet schrijft dat in zijn kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Het bedrijf verloor in totaal 52.100 klanten, wat weliswaar een stuk minder is dan in de 59.300 in het kwartaal ervoor, maar alsnog een flink aantal. De grootste daling lag bij klanten van vaste telefonie. Daar verloor het bedrijf 20.600 klanten. Daarnaast vertrokken 17.700 klanten die televisie bij de provider afnamen. De daling bij internet- en mobiel internetklanten was met respectievelijk 4800 en 500 klanten het kleinst.

De provider weet het verlies bij de vorige kwartaalcijfers al aan het feit dat veel klanten cord-cutten, ofwel geen televisieabonnementen meer nemen en in plaats daarvan overstappen op streamingdiensten. Een woordvoerder zei toen al tegen Tweakers te verwachten dat die trend zich ook de komende jaren nog zal voortzetten.

Wel steeg het aantal klanten met een zogenaamd converged abonnement. Dat zijn abonnementen voor huishoudens die ook een mobiel abonnement hebben en dat combineren. Daarvan heeft Telenet er nu 849.700, een stijging van 2500 ten opzichte van een kwartaal eerder.