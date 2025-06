Telenet en Proximus verloren in Q1 meer dan 30.000 betalende tv-klanten

De Belgische telecomproviders Telenet en Proximus hebben tijdens het eerste kwartaal van 2024 meer dan 30.000 betalende tv-klanten verloren. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de twee bedrijven. Uit de jaarlijkse Digimeter van imec blijkt dat cord-cutting steeds populairder wordt.

Telenet beschikte volgens de kwartaalcijfers tijdens het eerste kwartaal van dit jaar over 18.600 minder betalende tv-klanten. Bij Proximus liep het aantal klanten die voor televisie betalen, volgens de kwartaalcijfers met ongeveer 15.000 eenheden terug.

Bart Boone, woordvoerder van Telenet, zegt tegenover Tweakers dat er al een aantal kwartalen op rij sprake is van een nettoverlies bij Telenet. "Er is een gestage trend zichtbaar, maar die is voorlopig nog niet zo intensief als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daar is cord-cutting wel populairder", klinkt het. Boone merkt op dat er voornamelijk bij de 18- tot 24-jarigen een gedragswijziging plaatsvindt. "De leden van deze leeftijdsgroep maken steeds vaker gebruik van streamingdiensten of videoplatforms zoals YouTube of TikTok", klinkt het.

De trend zal zich volgens de man ook doorzetten. Dat blijkt ook uit de Digimeter 2023. Volgens dat jaarlijkse onderzoek is het aantal cord-cutters in Vlaanderen in 2023 met 3 procent gestegen. Het aantal Vlamingen dat vorig jaar een betaald digitaal televisieabonnement had, lag volgens dat onderzoek op 76 procent en is naar verluidt over het hoogtepunt heen. Cord-cutting, of kabelknippen, is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat mensen hun klassieke televisieabonnement opzeggen om in plaats daarvan een abonnement bij een streamingdienst af te sluiten.