Proximus-merk Mobile Vikings biedt vast 5Gbit/s-abo aan voor 90 euro per maand

De Belgische provider Mobile Vikings biedt sinds deze week een 5Gbit/s-glasvezelabonnement aan voor 90 euro per maand. Hierbij ligt de upload op 1Gbit/s. Mobile Vikings is een dochterbedrijf van Proximus, waarbij geen vergelijkbaar internet-onlyabonnement af te sluiten is.

Het abonnement heeft net als de andere vaste Mobile Vikings-abonnementen geen databundel. Naast het 5Gbit/s-abonnement biedt Mobile Vikings ook een 1Gbit/s- en 100Mbit/s-abonnement aan voor respectievelijk 55 en 40 euro per maand. De provider gebruikt het glasvezelnetwerk van moederbedrijf Proximus. Proximus biedt alleen internet-onlyabonnementen met een maximale snelheid van 500Mbit/s aan. De multigigglasvezelabonnementen van het moederbedrijf zijn alleen af te sluiten in combinatie met een gekoppeld mobiel- of tv-abonnement.