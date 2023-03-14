Mobile Vikings geeft vier mobiele abonnementen grotere databundels

Mobile Vikings geeft vier van zijn vijf mobiele abonnementen grotere databundels. Het duurste abonnement van 29 euro per maand krijgt nu een databundel van 70GB, 20GB meer dan voorheen. De databundels worden kosteloos verhoogd.

De Belgische provider contacteert bestaande abonnees over de grotere databundels en heeft de grotere bundels ook op zijn site geplaatst. Alleen het 10GB-abonnement blijft gelijk, de andere abonnementen krijgen er 0,5GB tot 20GB bij, meldt BeMobile.

Overige voorwaarden van de abonnementen van het Proximus-merk blijven gelijk. De twee goedkoopste abonnementen behouden dus 150 belminuten en onbeperkte sms'jes, bij de overige abonnementen zijn beide onbeperkt. Bij het 70GB-abonnement geldt daarnaast dat gebruikers buiten die databundel met een beperkte snelheid van 512Kbit/s verder kunnen internetten. Sinds vorig jaar mogen providers dergelijke abonnementen niet meer onbeperkt noemen; dit mag pas bij een databundel van 300GB of groter.

Mobile Vikings maakt nog gebruik van Proximus' 4G-netwerk, maar zou dit jaar ook 5G mogelijk willen maken. Daarnaast werkt het bedrijf aan VoLTE- en VoWi-Fi-ondersteuning, en wil het tv-diensten zonder een settopbox mogelijk maken.