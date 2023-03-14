Mobile Vikings geeft vier mobiele abonnementen grotere databundels

Mobile Vikings geeft vier van zijn vijf mobiele abonnementen grotere databundels. Het duurste abonnement van 29 euro per maand krijgt nu een databundel van 70GB, 20GB meer dan voorheen. De databundels worden kosteloos verhoogd.

De Belgische provider contacteert bestaande abonnees over de grotere databundels en heeft de grotere bundels ook op zijn site geplaatst. Alleen het 10GB-abonnement blijft gelijk, de andere abonnementen krijgen er 0,5GB tot 20GB bij, meldt BeMobile.

Overige voorwaarden van de abonnementen van het Proximus-merk blijven gelijk. De twee goedkoopste abonnementen behouden dus 150 belminuten en onbeperkte sms'jes, bij de overige abonnementen zijn beide onbeperkt. Bij het 70GB-abonnement geldt daarnaast dat gebruikers buiten die databundel met een beperkte snelheid van 512Kbit/s verder kunnen internetten. Sinds vorig jaar mogen providers dergelijke abonnementen niet meer onbeperkt noemen; dit mag pas bij een databundel van 300GB of groter.

Mobile Vikings maakt nog gebruik van Proximus' 4G-netwerk, maar zou dit jaar ook 5G mogelijk willen maken. Daarnaast werkt het bedrijf aan VoLTE- en VoWi-Fi-ondersteuning, en wil het tv-diensten zonder een settopbox mogelijk maken.

Prijs Oude databundel Nieuwe databundel
10 euro 1,5GB 2GB
12 euro 2,5GB 4GB
15 euro 10GB 10GB (ongewijzigd)
20 euro 15GB 20GB
29 euro 50GB 70GB

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 13:19
35 • submitter: Diumelia

14-03-2023 • 13:19

35

Submitter: Diumelia

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Reacties (35)

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houwimmie 14 maart 2023 13:34
Mobile Vikings is trouwens een van de weinige (of zelfs de enige?) die officieel de Pixel 6 en eerder ondersteunt voor e-sim.
Ik kan de extra data alleen maar toejuichen.
Het feit dat de VoLTE- en VoWi-Fi-ondersteuning er momenteel niet is vind ik wel een enorm gebrek.
IStealYourGun
@houwimmie14 maart 2023 13:38
Volgens mij ondersteund orange gewoon ook e-sim. Gewoon app installeren en activeren.
houwimmie @IStealYourGun14 maart 2023 13:51
klopt wat je zegt maar ik kreeg het niet actief op mijn pixel 6 want die is officieel niet ondersteund.
https://www.orange.be/nl/blog/esim-belgie-alles-weten
Blijkbaar moet elke type toestel specifiek worden toegestaan
IStealYourGun
@houwimmie14 maart 2023 15:03
Dat artikel is uit 2021 bij de start van e-sim. Volgens mij worden alle telefoons nu gewoon ondersteund.
datakiller @IStealYourGun14 maart 2023 18:31
Wat je zegt klopt inderdaad, op de bovenstaande link van @houwimmie 1x doorklikken op "Ondersteunt mijn toestel eSIM?" dan kom je uit op deze pagina waar je ziet dat daar staat:
Google Pixel 6a / 6 / 6 Pro
maevian @houwimmie14 maart 2023 13:54
Ik ben overgestapt op Hey telecom omwille van het gebrek aan VoWifi, in mijn nieuwe woning heb ik anders totaal niet bereikbaar.
Heb wel hemel en aarde moeten verzetten bij de klantendienst om aan een esim te geraken (officieel ondersteunen ze het niet, maar aangezien het onderliggend gewoon orange is kan het technisch wel).
Eens dat in orde was geen klachten meer gehad, maar ondersteuning als je ze nodig hebt stelt wel niet veel voor.
rayane1718 @maevian14 maart 2023 17:59
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen bij de klantendienst? Ik vind persoonlijk hun klantendienst een van de slechte van alle operatoren omdat ze enkel via sociale media uiteindelijk wel antwoorden en zelfs dan kan het dagenlang duren. Kan wel niet klagen want hun prijs/aanbod ratio blijft wel het beste. Ik had wel gelezen dat klanten die van Orange overstapten naar dochterbedrijf wel gewoon hun e-sim konden behouden en dat Hey zelfs het als prioriteit had geschrapt, wat jij voor elkaar gekregen hebt nog indrukwekkender maakt.
maevian @rayane171815 maart 2023 17:07
Mijn vriendin had een probleem met de activatie van haar sim kaart, uiteindelijk kreeg de helpdesk via de chat het niet meer in orde en moest ze bellen met haar ticket nummer naar de activatie dienst (wat volgens mij gewoon Orange activatiedienst is).
Nadat hij mijn vriendin geholpen heeft, vroeg hij of er nog iets was, op dat moment heeft ze mij de telefoon gegeven :p
Redsfan @maevian14 maart 2023 19:25
Hier ook begin januari van MV naar Hey gegaan, we hadden ook slecht bereik in huis en geen vowifi met MV ... dus gesprekken die afbreken of niet bereikbaar zijn was de druppel.
Nu bij Hey een sterk signaal en vowifi , totaal geen problemen meer met gesprekken etc.
Ook nog goedkope promo van 2 jaar aan 10 € en na 1 jaar 20 GB
Dus in principe is de Hey 10 interessanter en goedkoper en meer data dan de 15 € van MV.

[Reactie gewijzigd door Redsfan op 23 juli 2024 12:35]

Nyarlathotep @houwimmie14 maart 2023 14:35
Ik gebruik op mijn Pixel6 gewoon een e-sim van Vodafone. En ook Maya mobile hier in Brazilië.
TheVivaldi @Nyarlathotep14 maart 2023 16:21
Brazilië =! België

En gezien je ook in Nederland woont volgens je profiel:
Nederland =! België

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 12:35]

Ri4dh @houwimmie15 maart 2023 15:29
Ondertussen is er iemand bezig geweest met een patch voor VoLTE en VoWi-FI.
pixel-volte-patch
punkfreak 14 maart 2023 19:05
Prepaid wordt zoals gewoonlijk weer compleet genegeerd.
Pwain 14 maart 2023 13:42
Waar is die tijd dat Mobile Vikings echt nog iets betekenisvol was. Hun slogans free internet en hun ideeën van bij de start dat alles prepaid moest blijven hebben de laatste jaren plaats gemaakt voor winst optimalisatie.

Waar was die tijd dat bv. Vikingen dagelijks een uur gratis naar elkander konden bellen. Dat alleen al was een groot pluspunt in die tijd tov de concurrentie.

Mobile Vikings was een trendsetter maar nu is het gewoon 1 of andere telecom dat minder technische mogelijkheden aanbiedt als de rest.
Fre4ked @Pwain14 maart 2023 13:45
Klopt, en nu onder de vleugels van Proximus is dat compleet verleden tijd vrees ik
PinusRigida @Pwain14 maart 2023 13:57
Je hebt wellicht gelijk,... maar het is voor elk bedrijf met veel concurrentie -zeker telecom dus- kwestie van het hoofd boven water te houden of te verzuipen.

Zonder waarde-oordeel of dat goed of slecht is jegens cliënteel en of het gaat om gebroken beloftes, wellicht wel... maar het abonnementsmodel (pakketten, bundels, hoe ze het ook willen noemen) blijkt winstgevender en biedt meer omzet-zekerheid.
Zéker kleinere spelers kunnen zich geen onzekere avontuurtjes veroorloven als gratis internet, als hun grotere concurrenten lekker doorrekenen voor elke Mbps, in het begin lukt dat wel als salespitch maar op de lange termijn moeten ze ook gewoon omzet -blijven- maken en liefst wat winstgevend zijn en dus rekenen op "vaste" inkomsten en op dat deel klanten die hen die zekerheid biedt = de meerderheid consumenten die geen zin heeft om zich bezig te houden met prepaid en dus in een makkelijke abonnementsformule stappen.

Zelf zou ik telecom ook wel als prepaid willen, niet alleen mobiel, ook m'n thuis-interrnet, digi-tv, eventuele extra pakketjes; alles prepaid en via een klantenportaaltje en een app maandelijks je potje aanvullen, ik zou me ermee bezig willen houden, zéker als het dan wat goedkoper mag, jij ook zo te lezen, hell, ik zou dat bij nagenoeg alles willen, inclusief energie op bvb. trimesterbasis (geef me dan maar lekker variabel! :D ), maar ik denk dat wij wel een minderheid zijn op dat gebied. Meeste mensen willen pas iets ondernemen als er iets misloopt, "stille verbruikers/betalers", en daar zit de winst.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 12:35]

EmbarrassedBit @PinusRigida14 maart 2023 17:28
Re gebroken beloftes: ik meen me te herinneren dat manier waarop MV zich aanvankelijk (toen ze nog in oprichting waren) profileerde, deed uitschijnen dat het om een maatschappelijke beweging ging die ijverde voor gratis mobiele data. Dat wekte toch wel een andere indruk dan "wij zijn een nieuwe operator die voordeligere data-bundels zal bieden."
Marzman @EmbarrassedBit14 maart 2023 21:18
Dat wekte toch wel een andere indruk "wij zijn een nieuwe operator die voordeligere data-bundels zal bieden."
Ze zijn nu een budgetdochter van Proximus. Het is niet meer hetzelfde bedrijf.
EmbarrassedBit @Marzman14 maart 2023 22:44
Dat weet ik. Wat ik bedoel is dat, als mijn herinnering klopt, ze al van in het begin onrealistische beloften deden. OK, ik begrijp marketing, elk bedrijf heeft een "verhaal" en geen een zegt "wij doen het gewoon om je van je centen te scheiden". Maar het rare was dat ze het presenteerden op een manier waarvan je dacht dat het om een beweging ging die iedereen echt concreet gratis mobiele data wou bieden, eerder dan een bedrijf dat dat als marketingverhaal gebruikte. Ik heb het hier over de periode rond 2010.
PinusRigida @EmbarrassedBit15 maart 2023 10:14
Als ze zich zo profileerden is het idd. betreurenswaardig dat ze daar nu van afzien... maar niet onverwacht.

Gratis diensten leveren is niet houdbaar als je je werkingskosten niet van érgens kan halen.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 12:35]

kuurtjes @Pwain14 maart 2023 17:57
Waar is die tijd dat Mobile Vikings echt nog iets betekenisvol was. Hun slogans free internet en hun ideeën van bij de start dat alles prepaid moest blijven hebben de laatste jaren plaats gemaakt voor winst optimalisatie.
Ze zijn wat minder bang-4-buck geworden ja, maar ze bieden nog steeds prepaid aan voor zover ik weet.
Waar was die tijd dat bv. Vikingen dagelijks een uur gratis naar elkander konden bellen. Dat alleen al was een groot pluspunt in die tijd tov de concurrentie.
Nu kan je onbeperkt naar andere Vikings bellen en smsen. 8)7
Andros
@Pwain14 maart 2023 16:04
Dat was de tijd dat ze zelf nog een bedrijf waren. Mobile Vikings is al enige tijd overgenomen door Proximus en dat merk je dus aan dit soort dingen.
hgb380 @Pwain14 maart 2023 23:32
Geen concurrentie van betekenis in BE.

In italie buitelen ze over je heen met aanbiedingen en heb je gauw 300gb voor een tientje. (Helaas maar met een klein beetje dat je in europa mag gebruiken)
ShaiNe @Pwain15 maart 2023 22:24
Inderdaad, de meerwaarde van MB is wat verloren gegaan. Ik ben van MB overgestapt naar Youfone dat ook het Proximus gebruikt. Voor 10 euro heb ik nu 12GB ipv 4GB bij MB.

Het enige voordeel dat MB nog heeft ten opzichte van de concurrentie is het aanbieden van herlaadkaarten. Dat heb ik jarenlang gebruikt als ik op reis ging en mijn Nokia baksteen dan inwisselde voor een smartphone.
EmbarrassedBit @Meiklokje14 maart 2023 17:03
We leven in een samenleving
tekst onderaan

https://old.reddit.com/r/phonesarebad

Cartoon van jonge slungel in hoodie en sneakers die met zijn wijsvinger van rechts naar links over een schilderij "swipet" in een museum. Zaalwachter: "Nee jij millennial, je moet naar de volgende zaal gaan om het volgende schilderij te zien!" ("En spendeer minder geld aan avocado toast!" in een bijkomend gedachteballonetje)

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 23 juli 2024 12:35]

aveenhuysen 14 maart 2023 14:47
Hier sinds gisteren bij Digi (Barcelona (Spanje))

1 giga glasvezel thuis
1 mobiele lijn met 20 gig en onbeperkt bellen
1 mobiele lijn met 100 gig en onbeperkt bellen

Samen 32 euro in de BTW

8-) 8-) 8-)
Patjec @aveenhuysen14 maart 2023 15:29
Das beter dan hier op Kreta. Cosmote, de lokale RTT/KPN, heeft na storingen op mijn VDSL2 lijn me terug gezet op een 24/1Mbs profiel, daarvoor had ik al een armzalig 50/5Mbs profiel. Ik vrees dat Starlink mijn enige alternatief gaat zijn... Oja kostprijs: vast Internet + telefoon: 26€
TheVivaldi @Patjec14 maart 2023 16:25
Da's beter dan wat ik hier eerst had in Nederland. Midden in een middelgrote stad nabij het midden van het land, dus niet in een buitengebied of zo: 10/1 Mbps. Gelukkig hebben ze met veel moeite we weten aan te sluiten op glasvezel waardoor ik nu 1000/1000 heb, maar via adsl 10/1 was gewoon rampzalig. Dan is jouw 50/5 nog net ietsje beter (en 24/1 ook - 1 is even slecht, maar 24 is dubbel zo snel als wat ik had).
Patjec @TheVivaldi16 maart 2023 14:43
Bij u is het had, bij is het dat.
Andros
@aveenhuysen14 maart 2023 16:07
Leuk. En wat verdient het personeel bij dat Digi per maand? Ga er vanuit dat de kosten voor een Belgische provider een stuk hoger liggen dan voor een Spaanse, die vergelijking blijft oneerlijk.
Pieeeeeee @Andros14 maart 2023 17:48
Het gemiddelde inkomen van de gebruikers ligt in Belgie dan ook hoger. Beter is een procentuele vergelijking van de verhouding tussen abonnement en nettoloon.
djoenee @Andros15 maart 2023 07:06
Hohja, daar is er toch veel minder volk per antenne? Dus *vb. 4man betaalt voor 1 antenne dan 25man betaalt voor1 antenne langs hier.
Ik vindt het toch wat bs als ze zeggen dat de kosten hier meer zijn. Telenet/proximus zitten in een monopolie posititie maar de staat heeft er aandelen dus🫠
vverbeke 15 maart 2023 13:08
Ik vraag mij wel wat de melding op het einde van het artikel "...en wil het tv-diensten zonder een settopbox mogelijk maken" inhoudt. Dit is het eerste wat ik hierover hoor, weet Tweakers meer...?
nerertsiger 15 maart 2023 13:26
Benieuwd of Prepaid data only nu ook IPv6 zal ondersteunen.

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