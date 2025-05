Proximus gaat in tweede helft van het jaar abonnementsprijzen weer aanpassen

Proximus zegt in de tweede helft van het jaar de tarieven van 'geselecteerde plannen voor particulieren en bedrijven' te willen 'aanpassen'. Vermoedelijk gaat het om een prijsverhoging. Dat zou de tweede prijsverhoging van het jaar zijn, na een prijsverhoging in januari.

De Belgische provider spreekt over 'verdere waardeoptimalisatie in een context waarin de impact van de inflatie aanzienlijk is'. Het lijkt er dan ook op dat de provider de inflatie wil gebruiken als argument om de tarieven te verhogen. Dat deed het bedrijf in november vorig jaar ook, toen het aankondigde de meeste internettarieven met 3 of 4 euro per maand te verhogen. Die verhoging ging in januari in.

Het bedrijf kondigde de prijsaanpassing aan bij zijn kwartaalcijfers, waaruit bleek dat de nettowinst in een jaar tijd met 21,6 procent was afgenomen tot 120 miljoen euro. De omzet van Proximus steeg over dezelfde periode juist met 5,9 procent tot 1,49 miljard euro.

Het aantal vastinternetklanten nam in het afgelopen kwartaal met 11.000 toe en het aantal mobiele abonnees nam met 10.000 toe. Proximus heeft nu 2,22 miljoen vastinternetabonnees en 4,8 miljoen mobiele abonnees. Het aantal tv-klanten nam met 12.000 af tot 1,7 miljoen. Proximus zegt nu 23 procent van de Belgische bevolking van een glasvezelaansluiting te hebben voorzien, ofwel 1,4 miljoen woningen, en 288.000 klanten hebben daadwerkelijk een glasvezelabonnement.

De provider biedt tot slot in vijf Belgische steden een symmetrisch 10Gbit/s-vastinternetabonnement aan. Tegen de zomer moeten alle Belgen met een glasvezelaansluiting dit abonnement kunnen afnemen. Overigens is bij dit abonnement in de praktijk 8Gbit/s de maximale down- en uploadsnelheid, vanwege overhead die bij glasvezel-pon-technieken noodzakelijk is.