Proximus komt met Proximus+-app om diensten te combineren

De Belgische provider Proximus is bezig met de ontwikkeling van de app Proximus+. Daarin kunnen gebruikers informatie uit diverse diensten samenbrengen. Het is voor de app niet nodig om klant te zijn bij het bedrijf.

Zo moeten gebruikers met de app onder meer parkeerkaartjes kunnen kopen, energiegebruik in huis bijhouden en op de hoogte blijven van wat er in hun buurt gebeurt, zegt Proximus. De app is al te vinden in de Play Store. Daaruit is al het nodige af te leiden, zoals dat het in principe zal gaan om een gratis app, mogelijk met te betalen functies.

Zo moeten gebruikers inloggen met een ItsMe-account. De parkeerfunctie werkt met Be-Mobile 4411. MyWeather werkt met weersinformatie van het KMI. MyNeighbourhood om evenementen in de buurt weer te geven, werkt met Out.be. MyHome voor het nagaan van energiegebruik en het in de gaten houden van wifi werkt met informatie van Proximus zelf. Ook stelt de provider klanten daarmee op de hoogte van terugroepacties voor bepaalde apparatuur.

Het is onbekend wanneer Proximus de dienst officieel gaat uitbrengen. De provider praat over de app in het kader van zijn bold2025-strategie. De provider zegt dat het met Proximus+ 'de leider wil zijn inzake klantenervaring in alle segmenten, ondersteund door superieure producten en een digital-first-mindset, en door gebruik te maken van innovatieve digitale platformen voor consumenten'. In de strategie maakt Proximus ook bekend in de komende jaren 400 miljoen euro te besparen, onder meer door zijn Proximus-torens die dienen als hoofdkantoor, te verkopen. Er zouden geen banen verloren gaan bij de kostenbesparingen, zegt Knack.