TikTok laat overheid VS algoritmes checken in nieuw voorstel

Video-app TikTok heeft een voorstel gedaan aan de Amerikaanse overheid om de zorgen rond de app weg te nemen. Moederbedrijf ByteDance laat door de VS aangewezen mensen de algoritmes die video's aanraden controleren.

In het voorstel laat ByteDance de algoritmes van TikTok checken door onafhankelijke 'monitors', die de overheid van de VS kan aanwijzen, meldt The Wall Street Journal. Die kunnen problemen aangeven bij ByteDance en als dat niet helpt naar de overheid van de VS stappen. ByteDance betaalt de 'monitors'.

Om de zorgen over gebruikersdata weg te nemen, gaat al het dataverkeer van TikTok in de VS via een datacenter van Oracle. Ook Oracle-medewerkers krijgen toegang tot de software van TikTok en kunnen dus eventuele problemen opsporen.

Daarnaast gaat ByteDance een nieuw bedrijfsonderdeel in de VS optuigen om dit te beheren, TikTok US Data Security. Daar komen 2500 mensen te werken en de overheid van de VS mag eisen stellen aan die medewerkers. Zo komen er vermoedelijk geen Chinese medewerkers te werken.

ByteDance stuurt het voorstel om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid TikTok verbiedt of aan ByteDance opdraagt om TikTok in de VS te verkopen. TikTok is al verboden op veel overheidstelefoons in de VS en er ligt een wetsvoorstel om de app te verbieden. De Indiase overheid verbood TikTok al enkele jaren geleden en ook in Europa is er discussie over dit onderwerp.