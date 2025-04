Verenigde Staten introduceren wetsvoorstel om TikTok te verbieden

In de Verenigde Staten hebben leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel geïntroduceerd waarmee TikTok kan worden verboden. De wet heeft steun van zowel Republikeinen als Democraten, maar het is nog onduidelijk of er een meerderheid voor komt.

De wet, ingediend in zowel het Huis als in de Senaat, maakt het mogelijk om alle transacties van TikTok te blokkeren en ook die van andere socialemediabedrijven. Specifiek wordt gewezen naar TikToks Chinese moederbedrijf ByteDance en wordt erop gewezen dat dit bedrijf op grond van Chinese regels verplicht is data uit de app beschikbaar te stellen aan de Chinese Communistische Partij. De Republikein Mike Gallagher heeft eerder in een gezamenlijk opiniestuk met Republikeinse senator Marco Rubio opgeroepen tot een verbod op TikTok, waarbij onder meer de vermeende banden tussen leidinggevenden van ByteDance en de Chinese staat worden aangehaald.

De wet heet Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act, ofwel Anti-Social CCP Act. Gelet op de naam van de wet lijkt het alsof de VS zijn pijlen uitsluitend richt op China en sociale media uit dat land, maar de impact kan breder zijn. Zo wordt in de wet gesproken over meerdere 'landen waar zorgen over zijn', waarbij ook Rusland, Iran, Noord-Korea, Cuba en Venezuela worden genoemd.

Het is nog onduidelijk of de wetsvoorstellen daadwerkelijk worden ingevoerd. President Biden heeft eerdere decreten van de vorige president Trump ongedaan gemaakt, waarbij Trump onder meer downloads van TikTok en WeChat wilde verbieden. Biden heeft in plaats daarvan een breder onderzoek geïnitieerd naar buitenlandse applicaties die een risico kunnen vormen voor de VS. Als de wet al bij Biden belandt voor zijn handtekening, zal hij waarschijnlijk eerst de uitkomsten van dat bredere onderzoek willen afwachten. Ook is nog onduidelijk of er wel genoeg steun in het Congres is. Het voorstel heeft weliswaar steun van politici van beide partijen, maar het is nog niet gezegd of daarmee ook daadwerkelijk meerderheden worden behaald.

Een woordvoerder heeft gereageerd op de ontwikkelingen in de VS en verwijst daarbij ook naar het onderzoek van Biden. "Het is verontrustend dat sommige leden van het Congres in plaats van de regering aan te moedigen haar nationale veiligheidsevaluatie van TikTok af te ronden, hebben besloten aan te dringen op een politiek gemotiveerd verbod dat niets zal bijdragen aan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten", schrijft Reuters. Om aan de kritiek tegemoet te komen, heeft TikTok eerder naar eigen zeggen geregeld dat Amerikaanse data ook volledig lokaal wordt opgeslagen.

Ook in bijvoorbeeld in Nederland wordt kritisch gekeken naar TikTok, al gaat het nog niet zover als in de VS. Staatssecretaris Van Huffelen heeft eerder een gesprek gehad met het videoplatform en zei te gaan toezien op verbetering, maar vindt ook dat ouders goed moeten opletten wat hun kinderen met de app doen. De zorgen komen voort uit het onlangs gewijzigde privacybeleid. Daardoor kunnen Chinese medewerkers data van Europese gebruikers inzien. De EU heeft momenteel meerdere onderzoeken lopen naar TikToks databeleid.