TikTok scherpt algoritme voor suggestieve content verder aan

TikTok heeft zijn algoritme, waarmee expliciete content kan worden gedetecteerd, aangescherpt. Het socialemediabedrijf zou nu nog beter in staat zijn om zogenaamde 'suggestieve content', dat niet geschikt is voor minderjarigen maar ook niet in strijd is met het beleid, op te sporen.

Dankzij de verbeteringen aan het algoritme zouden jongeren nog minder in aanraking komen met de zogenaamde 'suggestieve' of 'borderline content' en moet het sociale netwerk naar eigen zeggen een veiligere plek worden voor jongeren. De zogenaamde 'borderline content' kan seksueel of gewelddadig getint zijn. Dit type inhouden is niet geschikt voor minderjarige TikTok-gebruikers, maar ook niet in strijd is met de regels van het platform omdat het soms niet expliciet genoeg is om verwijderd te worden van het platform.

Dit type TikTok-filmpjes wordt sinds de introductie van de zogenaamde Content Levels-ratingssysteem van eerder dit jaar, niet meer aangereikt aan jongeren van 13 tot en met 17 jaar via aanbevelingen of zoekresultaten. Het socialemediabedrijf zegt bovendien dat het samenwerkt met hulporganisatie StopNCII, Meta en Bumble om de verspreiding van expliciet beeldmateriaal op het platform een halt toe te roepen.