Eerste benchmarkresultaten van laptopversies RTX 4090 en RTX 4060 duiken op

Er zijn benchmarkresultaten opgedoken van de Nvidia RTX 4090- en RTX 4060-laptopvideokaarten. Daaruit blijkt dat de mobiele variant van de RTX 4090 ongeveer 40 teraflops aan rekenkracht zou hebben. De laptopversie van de RTX 4060 zou twintig procent sneller zijn dan zijn voorganger.

Het systeem met de mobiele variant van de RTX 4090 behaalde naar verluidt een OpenCL-score van 210.290 punten. De grafische kaart zat in een laptop met een Intel i9-13900HX-cpu en 32GB aan ddr5-ramgeheugen. De gpu heeft 16GB aan werkgeheugen en een boostklokfrequentie van 2,04GHz. Dat komt overeen met eerdere geruchten. De basisklokfrequentie zou op 1,59Ghz liggen.

Volgens Videocardz zouden de prestaties van deze mobiele variant van de RTX 4090 net iets beter zijn dan de RTX 3090 voor desktops; die behaalde 204.921 punten in dezelfde benchmark. De mobiele RTX 4090 zou wel 40 procent trager zijn in vergelijking met de desktopversie. De reguliere RTX 4090 haalde in dezelfde benchmark namelijk een score van 356.406 punten.

Er zijn ook benchmarkresultaten van de mobiele versie van de RTX 4060 opgedoken. Een Chinese laptopfabrikant, ThundeRobot, zou de kaart in 3DMark Time Spy Graphics hebben uitgetest en daaruit moet blijken dat de gpu een score haalt van 10.050 punten. Daarmee scoort de videokaart volgens Wccftech 20 procent beter dan de RTX 3060-laptopkaart die een score van 8339 haalde in dezelfde test. Hoeveel teraflops deze kaart aankan, is nog niet duidelijk.